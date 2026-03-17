Stručnjak otkrio koje aute nikad ne bi kupio: Jednom kad se pokvare, troškovi se samo gomilaju

Kupnja automobila često je balans između želja i realnih potreba. Dok jedni biraju dizajn i brend, drugi gledaju potrošnju i opremu, no ono što mnogi zanemare jest pouzdanost. Upravo zato savjeti onih koji svakodnevno popravljaju automobile mogu biti itekako vrijedni. Savjetnik iz autoservisa Zach Trahan podijelio je koja vozila osobno ne bi kupio, tvrdeći da ih u radionicu dovode znatno češće nego što bi trebalo – i to zbog ozbiljnih kvarova, piše Best Life.

Na vrhu liste našli su se Land Roveri, za koje kaže da često dolaze s velikim i skupim problemima. Riječ je, tvrdi, o kvarovima koji nisu nimalo jednostavni, zbog čega bi ih, prema njegovu iskustvu, trebalo izbjegavati. Kao problematičan model izdvojio je i Nissan Sentru, posebno starije generacije. Glavni razlog su, kaže, kvarovi na CVT mjenjaču, koji su toliko česti da se upravo na tim modelima najviše mijenjaju. Iako je proizvođač kasnije unaprijedio taj sustav, stariji modeli i dalje imaju lošu reputaciju.

Upozorenje vrijedi i za veće SUV-ove s 6,2-litrenim motorima, poput pojedinih modela GMC-a i Cadillaca. Prema njegovim riječima, ti automobili često dolaze s ozbiljnim oštećenjima motora, uključujući kvarove na ventilima i potpune havarije.

Ni BMW nije pošteđen kritika, iako ne zbog nepouzdanosti, već zbog visokih troškova održavanja. Serviser ističe da popravci na tim vozilima mogu biti izuzetno skupi, što mnogim vlasnicima dugoročno predstavlja velik financijski teret.

Na listi su se našli i Jeepovi modeli poput Cherokeeja, Compassa i Grand Cherokeeja. Iako su popularni među vozačima, prema iskustvu iz servisa, često zahtijevaju popravke, zbog čega ih ne bi preporučio. Iako se iskustva mogu razlikovati, ovakvi uvidi iz prakse pokazuju da cijena i izgled nisu jedini kriteriji pri kupnji automobila. Dugoročni troškovi održavanja i pouzdanost često su ono što na kraju napravi najveću razliku.