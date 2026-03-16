Letenje je ljubav, više od posla, ali postati pilot nije samo romantična odluka

Nađemo se u 11.30 kod lijevog kuta aerodromske zgrade, bio je dogovor i točno na vrijeme, s pilotskom torbom u ruci i u uniformi s četiri trake, čeka nas tamo Igor Plesac. Kapetan je to Croatia Airlinesa, šef pilota za Airbuse A220, nove avione koje je kompanija nabavila.



"Koja je to lijepa ptica", govori za svoj avion pa nas vodi kroz dijelove Zračne luke "Franjo Tuđman" na koje "obični ljudi" nemaju pristup. Ako se pitate zašto sve ovo pišemo, recimo samo da su piloti, pored anesteziologa, jedni od najplaćenijih u Hrvatskoj. Naime, prema statističkim podacima, prosječna mjesečna neto plaća iznosi im oko 3444 eura pa smo odlučili provjeriti kako uopće izgleda njihov radni dan, pa i život općenito.