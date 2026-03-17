TRAŽENI DRONOVI

Prije godinu dana rekli su joj da nema šanse, a danas svi žele ono što Ukrajina ima

Tea Tokić
17.03.2026.
u 10:37

Suvremeni rat sve se više vodi dronovima, a Ukrajina je među rijetkima koja je razvila učinkovite načine obrane. Upravo zato njezina tehnologija danas postaje tražena na globalnoj razini

Ratni sukobi na Bliskom istoku donijeli su neočekivani preokret u međunarodnoj poziciji Ukrajine. Iako je početkom 2025. američki predsjednik Donald Trump poručio Volodimiru Zelenskom da 'nema karte u rukama', danas se situacija znatno promijenila. Razvoj događaja u Iranu i širem području Perzijskog zaljeva stvorio je novu diplomatsku i gospodarsku priliku za Kijev. Masovni napadi iranskih dronova na američke baze i naftnu infrastrukturu pokazali su ozbiljne slabosti postojećih obrambenih sustava. Iako zemlje Zaljeva raspolažu naprednim sustavima poput Patriota, suočile su se s problemom, velik broj jeftinih dronova tipa Šahid teško je zaustaviti klasičnim, skupim projektilima.

Upravo tu dolazi do izražaja ukrajinsko iskustvo. Već godinama, u ratu s Rusijom, Ukrajina se suočava s istim tipom prijetnje. Rusija intenzivno koristi iranske dronove za napade na gradove i infrastrukturu, što je prisililo Ukrajinu da razvije inovativna i znatno jeftinija rješenja obrane. Umjesto oslanjanja isključivo na skupe raketne sustave, Ukrajina je izgradila slojevitu obranu koja uključuje radare, elektroničko ometanje i posebne presretačke dronove koji uništavaju neprijateljske letjelice u zraku. Takav pristup pokazao se učinkovitijim u uvjetima masovnih napada.

Zbog tog iskustva, interes za ukrajinsku tehnologiju naglo raste. Prema riječima Zelenskog, piše Time, Sjedinjene Američke Države, kao i više od deset europskih i bliskoistočnih zemalja, već su pokazale interes za suradnju. Ukrajina je čak poslala vojne stručnjake u zemlje Zaljeva kako bi pomogli u razvoju obrambenih sustava. Zanimanje dolazi i iz Izraela, gdje su pokrenuti razgovori o mogućoj suradnji na sustavima obrane od dronova. Ukrajina je pritom spremna dijeliti svoje znanje i tehnologiju, ali zauzvrat očekuje financijsku potporu i pristup naprednim tehnologijama.

Ključni problem modernog ratovanja dronovima je ekonomski nesrazmjer: Dok jedan iranski dron može koštati između 20.000 i 50.000 dolara, njegovo obaranje projektilom iz sustava Patriot može stajati i do nekoliko milijuna dolara. Zbog toga se sve više traže jeftinija rješenja. Ukrajina je, potaknuta ratnim uvjetima, razvila cijeli sektor obrane od dronova. U suradnji s američkim partnerima nastali su i sustavi poput presretačkih dronova koji su znatno jeftiniji, a već su dokazali učinkovitost u borbi protiv ruskih napada.

Američka vojska već je počela koristiti takva rješenja te je na Bliski istok poslala tisuće presretačkih dronova razvijenih i testiranih u Ukrajini. Njihova cijena višestruko je niža od klasičnih projektila, što ih čini dugoročno održivijim rješenjem. Unatoč rastućem interesu, političke poruke iz Washingtona ostaju neujednačene. Trump tvrdi da SAD ne treba ukrajinsku pomoć u obrani od dronova, naglašavajući američku tehnološku nadmoć. S druge strane, ukrajinska strana ističe da su konkretni zahtjevi za suradnju već upućeni. Suvremeni rat sve se više vodi dronovima, a Ukrajina je među rijetkima koja je razvila učinkovite načine obrane. Upravo zato njezina tehnologija danas postaje tražena na globalnoj razini.

