Mladi Mjesec u Ribama pokreće tsunamije promjena: Jedan znak čeka životni preokret, a ostali se hvataju za glavu!
Srijeda donosi jedan od najintenzivnijih astroloških dana u godini, obilježen snažnim Mladim Mjesecom u znaku Riba. Dok se astrološka godina primiče kraju, ovaj lunarni događaj nudi posljednju priliku za duboko emocionalno čišćenje i postavljanje novih temelja prije nego što Sunce uđe u Ovna i započne novi ciklus.
Ovan: Za vas se ovaj moćni Mlad Mjesec događa u dvanaestoj kući tajni, duhovnosti i podsvijesti. Ovo je poziv na duboko povlačenje i introspekciju. Vrijeme je da se suočite sa svojim unutarnjim demonima i otpustite obrasce koji vas sabotiraju. Napetost između Venere u vašem znaku i Jupitera u polju doma donosi potencijalne sukobe između osobnih potreba i obiteljskih očekivanja. Osjećat ćete se rastrgano, no rješenje leži u postavljanju zdravih granica. Intuicija vam je izoštrena, a snovi mogu donijeti važne poruke.
Bik: Mlad Mjesec aktivira vašu jedanaestu kuću prijateljstva, nade i budućih planova. Ovo je idealan dan za postavljanje novih dugoročnih ciljeva i povezivanje s ljudima koji dijele vašu viziju. Harmoničan aspekt Sunca s Uranom u vašem znaku donosi iznenadne bljeskove genijalnosti i osobne proboje koji vas mogu lansirati u potpuno novom smjeru. Moguće je neočekivano poznanstvo koje će se pokazati ključnim za vašu budućnost. Prihvatite promjenu i vjerujte u svoje snove, čak i ako se čine neobičnima.
Blizanci: Ovo je jedan od najvažnijih dana u godini za vašu karijeru. Mlad Mjesec pada u vašu desetu kuću statusa i profesionalnih ambicija, najavljujući potpuno novo poglavlje. Moguća je nova poslovna ponuda, promaknuće ili odluka o pokretanju vlastitog posla. Ipak, s vašim vladarom Merkurom koji je retrogradan u istom polju, budite oprezni. Nemojte donositi ishitrene odluke. Skupljajte informacije, planirajte, ali s potpisivanjem ugovora pričekajte nekoliko dana. Napetost na financijskom planu zahtijeva oprez s troškovima.
Rak: Pred vama je otvaranje novih horizonata. Mlad Mjesec u devetoj kući putovanja, obrazovanja i filozofije potiče vas da proširite svoje vidike. Možda ćete upisati novi tečaj, isplanirati daleko putovanje ili jednostavno usvojiti novi pogled na život. No, kvadrat Venere iz polja karijere i Jupitera u vašem znaku stvara pritisak. Osjećat ćete snažnu potrebu za osobnom ekspanzijom, ali će vas profesionalne obveze sputavati. Ključ je u pronalasku ravnoteže između dužnosti i želje za osobnim rastom.
Lav: Intenzivan dan koji vas tjera da zaronite duboko ispod površine. Mlad Mjesec u osmoj kući transformacije, intimnosti i zajedničkih resursa donosi priliku za duboku psihološku i financijsku obnovu. Vrijeme je da se riješite emocionalne prtljage i redefinirate svoje najdublje veze. Neočekivani uvid ili događaj na poslu, zahvaljujući Suncu i Uranu, može vam donijeti iznenadnu priliku za napredak. Financije koje dijelite s partnerom ili bankom dolaze u fokus.
Djevica: Odnosi su u središtu pozornosti. Mlad Mjesec u vašoj sedmoj kući partnerstva, bilo poslovnih ili ljubavnih, označava novi početak. Ovo je prilika da redefinirate postojeći odnos ili da u vaš život uđe nova, važna osoba. S obzirom na retrogradnog Merkura, komunikacija s partnerom može biti puna nesporazuma. Pažljivo birajte riječi i pokušajte više slušati, a manje reagirati. Vrijeme je za postavljanje novih, zdravijih temelja u vašim najvažnijim vezama. detaljnije pročitajte u analizi Mlađaka.
Vaga: Fokus se prebacuje na posao, zdravlje i svakodnevne rutine. Mlad Mjesec u vašoj šestoj kući idealan je za pokretanje novog režima prehrane, vježbanja ili reorganizaciju radnog okruženja. Uvođenje malih, ali značajnih promjena u svakodnevicu može imati dugoročno pozitivan učinak. Vaš vladar Venera u napetom je aspektu s Jupiterom, što stvara tenziju između partnerskih odnosa i karijere. Morat ćete pronaći kompromis kako biste zadovoljili sve strane.
Škorpion: Kreativnost, romantika i zabava dolaze u prvi plan. Mlad Mjesec u vašoj petoj kući donosi val svježe inspiracije i otvara vrata novim ljubavnim prilikama. Ako ste slobodni, ovo je potentno vrijeme za upoznavanje nekog posebnog. Ako ste u vezi, vrijeme je da ponovno zapalite iskru strasti. Iznenadni, pozitivni preokret u partnerskom odnosu moguć je zahvaljujući harmoničnom aspektu Sunca i Urana. Prepustite se igri i dopustite svom unutarnjem djetetu da se izrazi.
Strijelac: Vaš privatni život i obiteljski odnosi dolaze pod svjetla reflektora. Mlad Mjesec u četvrtoj kući doma i korijena najavljuje novi početak. Možda ćete se preseliti, preurediti dom ili riješiti neko staro obiteljsko pitanje. Budući da ste promjenjivi znak, ovaj tranzit na vas djeluje iznimno snažno, donoseći duboke emocionalne spoznaje. Retrogradni Merkur može na površinu iznijeti neriješene stvari iz prošlosti. Budite nježni prema sebi i članovima obitelji.
Jarac: Vaš um radi brže no ikad. Mlad Mjesec u trećoj kući komunikacije, učenja i kratkih putovanja donosi svježe ideje i nove načine razmišljanja. Idealno je vrijeme za upisivanje tečaja, pokretanje bloga ili jednostavno za važne razgovore koje ste odgađali. Ipak, pripazite na nesporazume zbog Merkurove retrogradnosti. Sukob između obiteljskih potreba (Venera u četvrtoj kući) i partnerskih očekivanja (Jupiter u sedmoj kući) zahtijevat će diplomatske vještine.
Vodenjak: Financije i osobne vrijednosti su vaša glavna preokupacija. Mlad Mjesec u drugoj kući novca i samopoštovanja nudi vam priliku za financijski reset. Ovo je savršen dan za izradu novog budžeta, traženje povišice ili pronalaženje novog izvora prihoda. Neočekivana ideja vezana za dom ili obitelj, potaknuta Suncem i Uranom, mogla bi se pokazati izuzetno isplativom. Preispitajte što vam je uistinu važno i uskladite svoje troškove s tim vrijednostima.
Ribe: Ovo je vaš osobni početak godine. S Mladim Mjesecom u vašem znaku, vi ste u središtu kozmičke pozornosti. Energija za novi početak je nevjerojatno snažna i imate priliku iznova definirati sebe, svoj identitet i svoj put. S Merkurom i Marsom također u vašem znaku, osjećat ćete se istovremeno zbunjeno i prepuno energije. Ne žurite s akcijom. Umjesto toga, iskoristite ovaj dan za vizualizaciju osobe kakva želite postati. Sve što danas zamislite, ima moć postati vaša stvarnost u nadolazećoj astrološkoj godini.