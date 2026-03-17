Otišla je na kontrolu vida pa dobila šokantnu dijagnozu: 'Da nisam otišla, danas ne bih bila ovdje'

Mlada djevojka otkrila je da ima tumor na mozgu veličine grejpa tek nakon što je otišla na rutinski pregled vida. Holly Worswick, koja danas ima 26 godina, posjetila je lokalnu optiku radi redovite kontrole 2021. godine. Nakon što je optičar uočio nešto sumnjivo, hitno je upućena na hitni prijem gdje su magnetska rezonancija i CT otkrili zastrašujuću dijagnozu. Operirana je u roku od samo 48 sati, što svjedoči o hitnosti situacije. "Da nisam otišla na tu kontrolu, vjerojatno danas ne bih bila ovdje jer je tumor bio veličine grejpa", izjavila je Worswick, svjesna da joj je brza reakcija optičara spasila život.

Tijekom pregleda, optičari su proveli pretragu optičkom koherentnom tomografijom (OCT), naprednom tehnikom snimanja pozadine oka. Rezultati su bili alarmantni, otkrili su da je njezin očni živac na desnoj strani bio čak četiri puta veći nego što bi trebao biti. Takvo oticanje očnog živca, poznato kao papiledem, često je prvi vidljivi znak povišenog intrakranijalnog tlaka, koji može biti uzrokovan upravo tumorom na mozgu. Očni živac izravan je produžetak središnjeg živčanog sustava, zbog čega se oko često naziva "prozorom u mozak". "Bila sam zbunjena jer isprva nisam ni znala što je to 'masa'. Bila sam uplašena i, naravno, jako zabrinuta. Morala sam pauzirati svoje osposobljavanje za učiteljicu i uzeti dugo bolovanje", prisjetila se Holly prvotnog šoka.

Nakon što je optičar otkrio abnormalnost, Holly je prošla kroz nevjerojatno težak period koji je uključivao ukupno pet operacija mozga i dodatnu operaciju uha. Nakon prve hitne operacije, daljnje pretrage u bolnici Salford pokazale su da će biti potrebni dodatni zahvati. Već sljedeći dan podvrgnuta je operaciji kojom su liječnici pokušali ukloniti tumor i uzeti biopsiju kako bi utvrdili je li kancerogen. Srećom, pokazalo se da je tumor dobroćudan, no njezina borba time nije završila. U roku od mjesec dana morala se vratiti u bolnicu kako bi joj uklonili dio lubanje zbog infekcije, a u srpnju 2021. ugrađena joj je titanska pločica koja je kasnije zamijenjena onom od biokompatibilnog materijala.

Unatoč svemu, Hollyna noćna mora se nastavila jer se tumor uporno vraćao. Nažalost, u studenom 2021. godine, CT je pokazao da je tumor ponovno narastao, zbog čega je u siječnju 2022. morala na četvrtu operaciju mozga. "Nisam uživala u tom Božiću, iskreno, bilo je užasno. Ionako nisam najveći obožavatelj Božića, ali to ga je učinilo posebno lošim, samo sam o tome razmišljala", rekla je. Iako se ponadala da je gotovo, dvije godine kasnije, u veljači 2024., novi pregled otkrio je daljnji rast. Uslijedila je peta operacija i šest tjedana ciljane terapije protonskim snopom.

Podizanje svijesti kroz natjecanja ljepote

U kolovozu 2024. Holly je "zazvonila zvonom", što je tradicija koja simbolizira kraj liječenja raka, no njezina kalvarija još nije bila gotova, kako prenosi Daily Mail. Početkom 2025. počela je imati problema sa sluhom, a liječnici su potvrdili da se tumor ponovno vratio, ovoga puta u blizini ušnog kanala, zbog čega su joj uši "pucketale i krckale". "Teško sam čula ljude, pa su mi uklonili bubnjić i zatvorili ušni kanal, zbog čega sam ostala djelomično gluha na desno uho", objasnila je. Uobičajeni simptomi tumora na mozgu uključuju glavobolje, napadaje, mučninu, povraćanje, pospanost, mentalne ili bihevioralne promjene, progresivnu slabost na jednoj strani tijela te probleme s vidom ili govorom.

Holly Worswick natječe se na izborima ljepote od svoje 16. godine, a to joj je iskustvo, kako kaže, pomoglo izgraditi samopouzdanje i upoznati nove ljude. Nakon dijagnoze, svoju je platformu iskoristila za podizanje svijesti o važnosti prepoznavanja znakova tumora. Bila je finalistica na izboru za Miss Engleske, gdje je predstavljala svoj rodni grad Macclesfield. "Moja prijava u potpunosti je posvećena podizanju svijesti o tumorima na mozgu. Ljudi misle da se na natjecanjima sve vrti oko izgleda, ali nije tako. Riječ je o vašoj priči i onome što ste učinili za svoju zajednicu. Želim podići što je više moguće svijesti i pokazati ljudima da postoji život i nakon dijagnoze", poručila je hrabra Holly, dodavši za kraj: "Ponosna sam na svoj put, a ako sam utjecala na samo jednu osobu da ode na OCT pregled kod optičara, u mojim očima sam pobijedila."