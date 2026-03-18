Prije nego što mačku pustite u dvorište u šetnju, razmislite o ovih 8 opasnosti koje vrebaju na nju
Mačke obožavaju promatrati svijet s prozorske daske, ali mnogi vlasnici se pitaju bi li im trebali omogućiti pravu šetnju na otvorenom. Na prvu zvuči idilično: malo trčanja po travi, svjež zrak, milijun novih mirisa i doživljaja. No iza te slike krije se puno više rizika nego što se čini, piše PetMD. Zato vrijedi dobro odvagnuti prednosti i opasnosti prije nego što otvorite vrata 'velikog svijeta' svom ljubimcu.
Iako se čini da mačkama boravak vani donosi prirodno kretanje i stimulaciju, statistika je neumoljiva: mačke koje žive isključivo u stanu u prosjeku dožive 15 do 17 godina, dok one koje slobodno lutaju vani često žive samo dvije do pet godina. Razlog je jednostavan. Na ulici na njih vreba niz opasnosti, od drugih životinja i automobila, do bolesti, otrova i dr.
Ekstremne temperature: Mačke se najbolje osjećaju u umjerenim temperaturama, otprilike između 15 i 30 stupnjeva Celzija. Kada je hladnije od 7 stupnjeva, mačkama može postati neugodno, a temperature oko nule i niže povećavaju rizik od pothlađivanja i smrzotina. S druge strane, vrućine iznad 38 do 40 stupnjeva mogu dovesti do toplinskog udara.
Divlje životinje i druge mačke: Iako su mačke same po sebi lovci, vani vrlo lako mogu postati plijen. Ovisno o području, ugroziti ih mogu lisice, kojoti, psi pa i veći predatori. Često ulaze i u sukobe s drugim mačkama, što može rezultirati ugrizima, ogrebotinama, apscesima i zarazama. Ako love i jedu ptice ili glodavce, mogu pokupiti parazite ili bakterijske infekcije.
Paraziti, virusi, gljivice i bakterije: Vanjske mačke lako dolaze u kontakt s buhama, krpeljima, ušima i grinjama, osobito ako nisu zaštićene odgovarajućim preparatima. Jedući zaražene glodavce mogu dobiti trakavicu ili toksoplazmozu. U populacijama uličnih mačaka često cirkuliraju gljivične bolesti poput lišaja, ali i opasni virusi te bakterijske infekcije.
Automobili: Mačke su brze i nepredvidljive, a vozači ih često ni ne primijete na vrijeme. Udar automobila najčešći je uzrok smrtnog stradavanja vanjskih mačaka. Čak i ako prežive, posljedice mogu biti teške i trajne, kao što su oštećeni mjehur, problemi s disanjem, lomovi i amputacije.
Ljudi: Na ulici mačke ne susreću samo dobronamjerne ljude. Netko ih može 'udomiti' misleći da su izgubljene, dok drugi na mačke gledaju kao na smetnju. Nažalost, ima i onih koji postavljaju zamke, ostavljaju otrov ili čak posežu za oružjem, uvjereni da se radi o 'divljim' mačkama.
Otrovi i kemikalije: Travnjaci, vrtovi i dvorišta često su tretirani gnojivima, pesticidima i sredstvima protiv glodavaca i kukaca. Mačka lako može stati na kemikalije, polizati šape ili pojesti otrovanog miša, a da vi ni ne znate s čim je došla u kontakt. To otežava i usporava pravo liječenje kad se pojave simptomi trovanja.
Vremenske nepogode i katastrofe: Tijekom oluja, snježnih mećava, poplava, požara ili potresa mačka koja je vani možda neće pronaći siguran zaklon. Osim hladnoće ili vrućine, prijete joj i leteći predmeti, srušena stabla, urušene zgrade, opekline ili utapanje.
Gubitak i lutanje: Mačke u prirodi mogu imati teritorij velik nekoliko kvadratnih kilometara pa se i kućna mačka lako nađe predaleko od doma. U nepoznatom okruženju može izgubiti orijentaciju i nikad se ne uspjeti vratiti. Ako nema čip ili ogrlicu s vašim podacima, čak i netko tko je pronađe možda je neće moći vratiti vlasniku. Statistike govore da se tek mali postotak izgubljenih mačaka ponovno spoji sa svojim ljudima.
Kako mački omogućiti siguran boravak vani? Ako želite da vaš ljubimac ipak uživa na zraku, najbolje rješenje je izlazak na povodcu s dobro prilagođenom ormom ili ograđeni prostor u dvorištu ili na balkonu. Tako mačka dobiva sunce, svjež zrak i nove mirise, ali ostaje zaštićena od većine opasnosti.