Od seks skandala do milijuna: izbačena iz nogometa, danas zarađuje 55.000 € mjesečno

Život Elif Karaarslan, mlade i ambiciozne turske nogometne sutkinje, okrenuo se naglavačke u listopadu 2024. godine. U javnost je procurila eksplicitna videosnimka koja je navodno prikazivala nju u intimnom odnosu sa 61-godišnjim Orhanom Erdemirom, bivšim FIFA-inim sucem i uglednim sudačkim kontrolorom unutar Turskog nogometnog saveza (TFF). Skandal je bio trenutan i razoran, ne samo zbog prirode snimke, već i zbog ogromne razlike u godinama te činjenice da je Erdemir bio na poziciji s koje je mogao izravno utjecati na njezino delegiranje na utakmicama, što je otvorilo brojna pitanja o sukobu interesa i zloupotrebi položaja. Reakcija Turskog nogometnog saveza bila je brza i nemilosrdna. Nakon početnih suspenzija, gdje je Karaarslan kažnjena s 90, a Erdemir s 45 dana zabrane obavljanja dužnosti, disciplinska komisija donijela je konačnu odluku koja je šokirala sportsku javnost, oboje su doživotno izbačeni iz nogometa, čime su njihove karijere zapečaćene.

Usred medijske oluje, Karaarslan nije pokleknula. Odlučno je odbacila sve optužbe, tvrdeći da je snimka koja kruži društvenim mrežama vješta montaža, takozvani "deepfake" stvoren pomoću umjetne inteligencije s ciljem da se uništi njezin ugled. Njezin odvjetnički tim izdao je priopćenje u kojem se navodi da je video izuzetno loše kvalitete te da se "jasno vidi da slika nije čista i da su osobe u potpunosti računalno obrađene". Sama Karaarslan oglasila se emotivnom, ali borbenom porukom na društvenim mrežama.

- Plakanje, vrištanje i tuga nisu moji načini nošenja s ovim, to nisam ja. Preda mnom je dug pravni put, ali svladat ću ga na najjači mogući način. Branit ću svoj cilj do kraja. Ja sam samo jedna od mnogih kojima se nanosi šteta, nadam se da sam i posljednja - poručila je, dajući do znanja da njezina bitka tek počinje.

Njezin put do sudačkih terena bio je sve samo ne tipičan. Rođena 2000. godine u istanbulskoj četvrti Kadıköy, od malih nogu gajila je strast prema nogometu. Sa 16 godina ostvarila je san mnogih i zaigrala za žensku ekipu velikana Beşiktaşa. Činilo se da je pred njom svijetla igračka budućnost, no teška ozljeda, puknuće prednjeg križnog ligamenta, prisilila ju je da prerano objesi kopačke o klin. Ipak, njezina ljubav prema nogometu nije nestala. Inspirirana jednom sutkinjom koju je vidjela na društvenim mrežama, odlučila je ostati u sportu, ali u drugoj ulozi. U veljači 2020. započela je sudačku karijeru i zahvaljujući talentu i predanosti brzo se uspinjala kroz niže turske lige, a stručnjaci su joj predviđali blistavu budućnost na najvećoj sceni.

Skandal je, paradoksalno, njezinu popularnost vinuo u nebesa. Prije cijelog slučaja bila je poznata na Instagramu, dijelom zbog svog posla, a dijelom i zbog, kako su turski mediji isticali, "upečatljivog izgleda". No, nakon što je priča eksplodirala, broj njezinih pratitelja naglo je porastao na gotovo pola milijuna. S druge strane, Orhan Erdemir, čovjek s više od tri desetljeća besprijekorne karijere, našao se na stupu srama.

- Moja sudačka i kontrolorska karijera, koju sam ponosno gradio više od 30 godina bez ijedne mrlje, preokrenuta je naglavačke. Moj ugled u očima obitelji, prijatelja i sudačke zajednice je uništen - izjavio je Erdemir

Dok je vodila pravnu bitku za svoje ime, Elif Karaarslan dokazala je da je njezina snaga mnogo veća od onoga što se događalo na nogometnim terenima ili u medijskom prostoru. U veljači 2025., usred, kako je sama rekla, "najteže i najbolnije dvije godine života", na društvenim je mrežama objavila fotografiju s promocije. S ponosom je objavila da je završila magisterij iz sportskog menadžmenta na prestižnom Sveučilištu Marmara, i to s gotovo savršenim prosjekom 3.90 od 4.00. Njezina objava nije bila samo vijest o akademskom uspjehu, već i snažna poruka svima koji su je pratili.

Čini se da je doživotna zabrana iz nogometa za Elif Karaarslan bila tek kraj jednog poglavlja i početak drugog, neočekivanog, ali iznimno unosnog. Iskoristivši golemu popularnost koju joj je skandal donio, u potpunosti se posvetila karijeri na društvenim mrežama. Prema izvještajima turskih medija s početka ove godine, postala je punokrvna influencerica koja od svog Instagram profila ostvaruje znatne prihode. Navodno putem pretplata i ekskluzivnog sadržaja mjesečno zarađuje oko 55.000 eura, pretvarajući tako najveću krizu svog života u unosan posao.