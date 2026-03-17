Kraljevi drame i manipulacije: Ova 4 horoskopska znaka misle samo na sebe
Dok neki za sebičnost krive odgoj, astrolozi tvrde da položaj zvijezda u trenutku rođenja stvara predispoziciju za stavljanje sebe na prvo mjesto. Ne radi se nužno o zlobi, već o duboko ukorijenjenom instinktu za ostvarenjem vlastitih ciljeva koji kod nekih znakova zasjenjuje empatiju. Njihova unutarnja vatra ponekad može sagorjeti mostove i ostaviti druge da se osjećaju zanemareno.
Ovan: Kao prvi znak zodijaka vođen Marsom, Ovan nosi energiju vođe s motom "ja prvi". Njihov egoizam nije proračunat, već je posljedica impulzivnosti i nestrpljenja. Jureći prema ciljevima, često nenamjerno pregaze osjećaje drugih. U raspravama su neumoljivi jer iskreno vjeruju da je njihov put jedini ispravan, a temeljna im je potreba da pobijede i budu najbolji.
Lav: Vladar Lavova je Sunce, pa nije ni čudo što iskreno vjeruju da se svemir vrti oko njih. Njihov ego hrani se divljenjem i pažnjom, a poznata velikodušnost često je uvjetovana time da se osjećaju cijenjeno. Kada netko drugi ukrade svjetla pozornice, na scenu stupa povrijeđeni ponos. Njihov svijet je predstava u kojoj moraju igrati glavnu ulogu, a svaki pokušaj da im se ukaže na sebičnost doživljavaju kao osobni napad, jer u njihovim očima, zaslužuju poseban tretman.
Škorpion: Egoizam Škorpiona mnogo je suptilniji i opasniji. Glavna im je motivacija potreba za potpunom kontrolom nad situacijama i ljudima. Kako bi se zaštitili od ranjivosti, grade zidove i suptilno manipuliraju ishodom kako bi sve išlo po njihovom planu. Od drugih očekuju apsolutnu odanost, dok ljubomorno čuvaju vlastite tajne i ne prezaju ni pred čim kako bi sačuvali svoju moć.
Jarac: Sebičnost Jarca je hladna, proračunata i usmjerena na uspjeh. Vođeni Saturnom, posvećeni su ostvarenju ambicija i stjecanju statusa, a na tom putu emocionalne potrebe drugih postaju smetnja. Jarac procjenjuje ljude prema njihovoj korisnosti: ili mu pomažete u napredovanju ili ste nebitni. Zbog predanosti poslu djeluju hladno, a kada im je pozicija ugrožena, spremni su ignorirati tuđe probleme, pa čak i sabotirati konkurenciju.