Negri: 'Praprapraprapraprapradjed živio je u palači, moji su tu 500 godina.'

Biser Kvarnera, malo ribarsko mjesto s par kuća preraslo je u mondeno ljetovalište, u kojem soba stoji i do 800 eura - po danu. To je danas Rabac. Ali bez Labina ne može. Nije nikad ni moglo. Gore na stijeni, gradić Labin ga čuva. Razmišljalo se i o gradnji žičare, poput onih u ljetovalištima na Siciliji, gdje vas gondola iz mjesta vodi do plaže, ali ni ovih 3,6 kilometara i 320 metara visine nije teško proći. Idemo prvo gore, k čovjeku čija obitelj 500 godina (!) živi u istoj kući, a zatim ćemo na plažu...

Barokna palača Negri

- Praprapraprapraprapradjed je živio u ovoj kući. Ima sedam 'pra', teško je i izgovoriti - govori veselo ispred barokne palače Negri William Negri (54), čovjek poznat po maslinovu ulju, jednom od najboljih 15 na planetu, zbog kojih i Rabac i Labin postaju poznati po cijelom svijetu pa nastavlja:

- 500 godina familija Negri živi u ovoj kući. Ostali smo tu cijelo vrijeme... Prvi je bio Giovanni, pa Orazio, Melchiore, Aldo, Antonio, Nicolo, Giuseppe... Giovanni je bio vitez Republike Venecije, došao je ovamo iz Bergama, k svom stricu Antoniju, koji je bio biznismen, miljenik Mletačke Republike i dužda.

Otkada ste ovdje? Točno?

- Od 1520. Kažem, točno 500 godina... I ono što su moji pradjedovi radili, to mi nastavljamo. Klinci, kad dođu k nama, a često dolaze grupe mališana iz vrtića, ja im pričam o vitezovima koji su branili grad od uskoka, od gusara. Znamo kako su 20. siječnja 1599. napali Labin. U zidinama je bilo svega 30 vojnika i moj je predak Giovanni zajedno s prvim čovjekom grada i velečasnim rekao građanima: "Lupajte loncima, radite galamu." A bačve su napunili krvlju životinja i pustili ih na ulice. Bile su ulice pune krvi. Uskoci su se uplašili i pobjegli... Lukavstvom smo se obranili od pljačke! U to je doba Plomin stradao, krenuli su tamo i sve popalili...

Na grbu najstarije obitelji koja bez prestanka živi u Labinu nalaze se lav (Venecija), pas (vjernost), orao (štiti obitelji) i maslina. Obiteljski biznis.

- Ulje Negri dobilo je zlatne medalje u Tokiju, New Yorku, Berlinu, Londonu, s njime kuhaju mnogi poznati chefovi, poput Osvalda Baronchellija, kuhara s maksimalne tri Michelinove zvjezdice. Što su radili naši stari, radimo i mi, a nedavno smo u New Yorku dobili nagradu Luxury Lifestyle Award za top 15 ulja na planeti'

Supruga nasljednika Negrija umjetnica je koja izlaže u palači.

- Moja je majka Marisa rođena u ovoj palači! Nekad je dio palače bila bolnica, pa zatim i rodilište, a majka se rodila u kući mog današnjeg supruga. Čak je u istoj kući išla i u školu. A danas tu čuva unuke - govori Anesa Alagić Negri (52).Njihova je kuća - danas kušaonica - prema nagradama među najboljima u zemlji. Mjesto koje kad ste u kraju valja posjetiti. Cijena razvikanog ulja - 125 kuna. Probali smo i ono braće Chiavalon ili Kristijana Ipše i ovo je najbolje što maslinari mogu ponuditi. Istra je autoritet za masline. U maslinarskoj bibliji "Flos Olei" od 500 ulja na svijetu čak je 71 s našeg poluotoka. Negriji su tu u vrhu.

Toboganom do recepcije

No idemo mi na plažu, i to kakvu! Mjesto je poznato po kristalno bistrom moru, zato i nosi naziv perla Kvarnera. Na plažama sitni pijesak, što je rijetkost u Istri. Tu su u pravilu stijene. No Rabac ima nešto čega nigdje drugdje u zemlji nema. Dječji hotel s pet zvjezdica! Jedini u zemlji, samo ih je nekoliko takvih u Europi... Girandella Valamar Collection Maro Hotel.

- Sin Mark, kad dođe tati na posao, ne da se kući - smije se Igor Munjas (34), drugi čovjek Valamarova resorta. Vodi nas u kinder hotel, raj za mališane. Ima ih odasvuda, mali Nijemci, Austrijanci, Slovenci, ima i naših... Na ulazu stolni nogomet, stijena za penjanje, do prizemlja se klinci s prvog kata mogu spustiti toboganom dugim petnaest metara. Igraonice, dječje kino s malim stolicama, mali toaleti.

- PlayStation, Xbox, Nintendo Switch... ma što god djeci treba, ovdje imaju, sve im je nadohvat ruke. Tu su i kolegice dadilje. Na dohvat ruke su i Hipp kašice za klince, sokovi, pa i pelene u sobama. I svaki klinac kući ide s plišanom igračkom, Marom - on je račić koji je simbol hotela. Zbog novih standarda vezano za COVID-19 i plaže smo razrijedili, povećali udaljenost ležaljki, imamo u Valamaru tim od desetak ljudi koji radi na provedbi epidemioloških mjera, pridajemo tome izrazito veliku pažnju - govori Munjas.

Jedan od animatora, Mario, sprema se kući i pozdravlja.

- Mali Švicarac, pričali su nam roditelji, cijelu je zimu vikao: "Mario, Mario." I jedva dočekao da vidi našeg kolegu. Tko kod nas dođe, taj se u pravilu vraća. Za klince je tu raj. Imamo mi u resortu hotel i samo za odrasle, ali to je sad već druga priča...

Plus i minus RAJ ZA KLINCE

Roditelji s djecom, od malih do još manjih i najmanjih, ovdje imaju sav komfor. Jedini kinder hotel na Jadranu, rijetkost u Europi u toj klasi, pokazatelj je kako mjesta trebaju raditi nove stvari. Otvoren je prije dvije godine i to je ono što našem turizmu treba. Noviteti. Ovakvi hoteli privlače nove goste. NOĆNI ŽIVOT

Rabac je malo ribarsko mjesto, tu je svega nekoliko kuća. Sada su se proširili, dva su velika resorta, no mjesto je ostalo - malo. Tu navečer, osim šetnje uz more i sladoleda, nema velikih događanja. Srećom, Labin je na dohvat ruke, a gore se ima što vidjeti.