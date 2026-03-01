Naši Portali
NEOČEKIVANI POBJEDNIK

Proglašen najgostoljubiviji grad na svijetu i - nalazi se u našem susjedstvu

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
01.03.2026.
u 12:50

Mnoga mjesta u svijetu osvajaju prizorima kao s razglednica, no samo neka nude istinsku srdačnost koja putnike tjera na povratak. Prema novom istraživanju, titulu najgostoljubivijeg ponio je jedan mali grad u Italiji.

Diljem svijeta postoje brojni prekrasni gradovi, no neka se mjesta ne ističu samo prizorima kao s razglednica, već i istinskom srdačnošću. Za mnoge turiste upravo je ta autentičnost presudna pri odabiru sljedeće destinacije za putovanje. Jedan pogled na nagrade Traveller Review Awards koje dodjeljuje Booking.com sada otkriva gdje se gosti osjećaju posebno dobrodošlo. Rangiranje se temelji na provjerenim recenzijama stvarnih putnika, a u kategoriji najgostoljubivijih gradova na svijetu na prvo mjesto zasjeo je jedan mali grad u Italiji. Osnovu za ove nagrade čini oko 370 milijuna provjerenih recenzija gostiju, a u obzir se uzimaju isključivo stvarna iskustva putnika koji su doista odsjeli u nekom od smještajnih objekata.

Da bi uopće bili uzeti u obzir za nagradu, smještajni objekti moraju imati između tri i deset recenzija te postići prosječnu ocjenu od najmanje osam od deset. Nakon toga, analizira se udio nagrađenih objekata u odnosu na ukupan broj smještaja u određenom gradu ili regiji. Kako bi se neka destinacija uopće kvalificirala za razmatranje, potrebno je da najmanje 200 smještajnih objekata ispunjava navedene kriterije, što osigurava relevantnost i vjerodostojnost poretka.

Foto: shutterstock

Pobjednik ovogodišnjeg izbora je Montepulciano. Iako cijela Italija slovi kao gostoljubiva zemlja, u turističkim središtima poput Rima ili Venecije srdačnost se ponekad izgubi u gužvi i užurbanosti, što i ne čudi s obzirom na to da se ne ponašaju svi posjetitelji uvijek uzorno. Međutim, situacija je potpuno drugačija u Montepulcianu. Ovaj toskanski grad s otprilike 14.000 stanovnika još uvijek nije preplavljen turistima, zbog čega gosti ovdje doživljavaju gostoprimstvo na posebno autentičan i opipljiv način. Upravo zbog toga Montepulciano je u sklopu nagrada Traveller Review Awards zaslužio titulu najgostoljubivijeg grada na svijetu.

Renesansne palače, srednjovjekovna arhitektura i uske popločane ulice vode do glavnog trga, Piazza Grande. Smješten visoko na brdu, grad nudi prekrasan panoramski pogled na okolne vinograde koji ga čine svjetski poznatim, ponajviše zbog vina Vino Nobile di Montepulciano. Osim po vinu, mjesto ima mnogo toga za ponuditi i u kulinarskom smislu. Prema recenzijama na Booking.comu, putnici posebno hvale ručno rađenu tjesteninu pici i specijalitete poput firentinskog odreska, poznatog kao Bistecca alla Fiorentina, što zaokružuje jedinstveno iskustvo koje ovaj toskanski dragulj nudi.

Foto: shutterstock

10 najgostoljubivijih gradova svijeta:

  1. Montepulciano, Italija
  2. Magong, Tajvan
  3. San Martin de los Andes, Argentina
  4. Harrogate, Velika Britanija
  5. Fredericksburg, Teksas, SAD
  6. Pirenópolis, Brazil
  7. Swakopmund, Namibija
  8. Takayama, Japan
  9. Noosa Heads, Australija
  10. Klaipėda, Litva
