RECEPT DANA Osvojit će i okorjele mesojede: Imamo jednostavnih 7 recepata za prefine vege burgere
Biljni burgeri odavno su prerasli status zamjene za mesne proizvode: danas nude svu raskoš okusa, tekstura i boja koje osvajaju i mesojede. Prednost im je što spajaju proteine, vlakna i začine u formulu koja je hranjiva i brza. Otkrivamo sedam recepata koji se lako peku u tavi ili pećnici i dobro podnose zamrzavanje.
Crni grah + kvinoja: Skuhajte kvinoju, zgnječite crni grah iz konzerve pa sjedinite s lukom, češnjakom, dimljenom paprikom i malo kima. Dodajte zobene pahuljice i žlicu mljevenog lana namočenog u vodi kao vezivo. Formirajte pljeskavice i pecite 4–5 minuta sa svake strane. Poslužite s avokadom i limetom. Za dodatnu sočnost premažite ih prije pečenja tankim slojem BBQ umaka.
Slanutak + špinat: U multipraktiku spojite kuhani slanutak, blanširani špinat, tahini i limunovu koricu. Za strukturu ubacite sezam i malo krušnih mrvica. Pecite u pećnici 15 minuta pa dovršite u tavi radi korice. Ovaj burger sjajno prija s jogurt–tahini umakom. Ako želite verziju bez glutena, zamijenite mrvice kukuruznom krupicom ili mljevenim zobenim pahuljicama.
Leća + gljive: Sitno ispirjajte šampinjone s lukom dok ne puste vodu i ne karameliziraju se. Pomiješajte s kuhanom smeđom lećom, soja–umakom i sjeckanim peršinom te dodajte krušne mrvice. Pljeskavice kratko ohladite da se stegnu, pa pecite do tamno zlatne boje. Kap truffle ulja na gotove burger-pljeskavice pojačat će 'mesnatu' aromu.
Batat + crveni grah: Ispečeni batat zgnječite i sjedinite s crvenim grahom, kukuruzom i čilijem. Umiješajte kukuruzno brašno za hrskavost i dimljenu sol za BBQ notu. Pecite na laganoj vatri da se ne raspadnu; poslužite s kiselkastom salatom od kupusa. Odlično podnose zamrzavanje. Pljeskavice zamrznite sirove na pladnju pa prebacujte u vrećice.
Tofu + edamame: Tofu dobro ocijedi i izdrobi, potom dodajte kuhane edamame (zelena zrna soje), đumbir i soja–umak. Kao vezivo koristite rižino brašno i malo škroba, a kap sezamova ulja podignut će aromu. Pecite na tavi i servirajte s kimchi majonezom. Za 'pan-sear' efekt, dodajte pljeskavicama tanki omotač od škroba tik prije pečenja.
Cikla + zobene: Naribanu ciklu iscijedite, pomiješajte s grahom cannellini, hrenom i jabučnim octom. Zobene pahuljice daju pljeskavicama čvrstoću, a mljeveni kim i korijandar zemljanu dubinu. Ohladite smjesu pa ispecite; kontrast s kremastim kozjim osigurat će vam vrhunski doživljaj. U veganskoj varijanti zamijenite kozji sir namazom od indijskih oraščića.
Tempeh + orasi: Tempeh naribajte i kratko prepržite s dimljenom paprikom i češnjakom. Ubacite sjeckane orahe, soja–umak i žlicu javorova sirupa za 'umami–slatko' ravnotežu. Povežite kukuruznim škrobom i pecite do tamne korice, a potom poslužite s ukiseljenim lukom. Mariniranje tempeha u mješavini tamarija i rižinog octa 20 minuta dodatno će obogatiti okus.