Bio je klinički mrtav 45 minuta: 'Najgori dio je bila spoznaja da su moja djeca bila bez oca'

Ponekad se dogodi da ljudi dožive kliničku smrt, a potom budu vraćeni u život zahvaljujući brzoj medicinskoj intervenciji. Nakon takvih iskustava, neki od njih opisuju neobične doživljaje poput osjećaja mira, prolaska kroz tamu ili svjetlost, pa čak i susreta s poznatim osobama. Otac troje djece bio je klinički mrtav gotovo sat vremena te je rekao da nema pojma gdje je bio prije nego što se probudio s potpuno novom perspektivom na život. Sarbjit Singh (44) je 2020. godine u bolnici doživio srčani zastoj nakon što se zarazio koronavirusom. Liječnici su ga reanimirali s pomoću dva defibrilatora i bio je klinički mrtav 45 minuta. Singh je rekao da je najuznemirujućiji dio njegovog iskustva bliske smrti bila spoznaja da su njegova djeca ostala bez oca, čak i na kratko vrijeme. "Nemam pojma gdje sam bio. Sve što znam je da 45 minuta moja djeca nisu imala oca. To je zastrašujuća, zastrašujuća pomisao", rekao je za BBC.

U ranim jutarnjim satima 26. studenog 2020. Singh je počeo osjećati bolove u prsima kada je njegova supruga Raj Kaur, koja je tada bila trudna pet mjeseci, pozvala hitnu pomoć. Singh je četiri puta doživio srčani zastoj. Liječnici su ga 45 minuta oživljavali, no nisu uspjeli. Već su htjeli proglasiti smrt kada je kardiolog dr. Arijit Ghosh predložio korištenje ekstremno nove tehnike o kojoj je pročitao nekoliko tjedana ranije, nazvane dvostruka sekvencijalna vanjska defibrilacija, piše Mirror.

To znači korištenje dva defibrilatora, jednog postavljenog na prednju, a drugog na stražnju stranu pacijenta, te primjenu elektrošokova u brzom slijedu pri maksimalnoj energiji. "Jednostavno nisam mogao vjerovati što je učinio za mene", rekao je 44-godišnjak. Singh se ponovno susreo sa svojim liječnikom koji je rekao da je njegova mentalna snaga ono što ga je vodilo kroz ovo teško putovanje.

Jedno je vrijeme bio u vrlo teškom stanju te je hitno prevezen na operaciju da bi mu uklonili krvni ugrušak, nakon čega je, zbog značajnog oštećenja organa, stavljen u induciranu komu. Singh se uspio oporaviti te ponovno hoda unatoč tome što su mu rekli da bi ostatak života mogao provesti u invalidskim kolicima. "Pogledao sam svoje noge i rekao: 'Hodat ćeš prema svojoj djeci'. To mi je bila najveća motivacija", rekao je. Prije dvije godine je počeo trenirati za Wolf Run, zahtjevnu utrku izdržljivosti s brojnim preprekama.

Od svog šokantnog preživljavanja osjeća kao da je dobio novu priliku za život. "Svaki je trenutak za mene intenzivniji, život mi je jednostavno nevjerojatan. Vidio sam koliko je ljudsko tijelo ranjivo, ali u sebi sam također vidio koliko otporno, stoičko i nadljudsko može biti. Razlog zašto se moj život promijenio je taj što se sada osjećam osnaženije nego ikad prije. Toliko cijenim dah, život i otkucaje srca", rekao je 44-godišnjak. Njegova zahvalna obitelj rekla je da je pravo čudo što je preživio i dočekao svoj 40. rođendan, kao i rođenje svog trećeg djeteta.