Jarčevi će se udaljiti od voljene osobe, a Vodenjaci se zatvoriti kako bi izbjegli ljubavne frustracije

OVAN

LJUBAV: Zaokupljenost drugom stranom bit će velika, a vi spremni da se borite za vas dvoje do kraja. Oni u stabilnim vezama gledat će da svaki trenutak bude ispunjen, ali i organiziran. Oni koji još traže srodnu dušu u udvaranjima će biti vrlo uporni.

KARIJERA: Rado biste promijenili svoj sustav procjene ljudi. Poradit ćete na tome. Ovaj put vaši kriteriji bit će viši, a pratit će ih i vaša veća otvorenost prema drugima. Putem jasnije komunikacije sklapat ćete i slijediti nove poslovne dogovore.

ZDRAVLJE&SAVJET: Provjerite stanje svog automobila.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

BIK

LJUBAV: Mnoštvo izlazaka i širok krug ljudi koji se još više proširujte učinit će vam ove dane dinamičnim. Rijetki su oni koji će biti sami, a uglavnom će se oko vas motati drage vam osobe. Bit ćete ispunjeni i otvoreni za sve tipove ljudi.

KARIJERA: Na radnom mjestu bit će zabavno i dosta opušteno, a vi to baš volite. Aktivirat će se određeni zadaci povezani s ljudskim odnosima, uvjetima rada, uslugama koje dobivate ili pružate. Ništa vam neće biti teško, nego naprotiv.

ZDRAVLJE&SAVJET: Podijelite svoju radost s drugima.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

BLIZANCI

LJUBAV: Bit ćete sigurni u svoje osjećaje i bez obzira na vanjske okolnosti koje neće biti savršene, nećete dati da vas ništa skrene s vašeg ljubavnog puta. Osvajači će osvajati s velikim samopouzdanjem, a oni u vezama poticat će partnera na pozitivan stav.

KARIJERA: Okolnosti, ljudi i događaji sve će vas više navoditi na to da trebate poraditi na svom profesionalnom razvoju i stručnom usavršavanju. U tome ćete se vjerojatno osloniti na pomoć prijatelja koji će vam dati potrebne informacije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na cjelinu.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

RAK

LJUBAV: Najbolje ćete se osjećati u krugu vlastitog doma ili u društvu poznatih i dragih vam osoba. Stoga nećete biti previše otvoreni za nova poznanstva. U takvim okolnostima vjerojatno je da će sve ostati više manje onakvo kako jest. Status quo.

KARIJERA: Vrijeme je dobro za rad s mladima, nastupe pred publikom ili u javnosti, te za sport. Neki će spomenute teme istraživati baveći se svojom profesijom. Bit će i onih koji će u svoj posao unijeti dašak kreativnosti ili rekreacije. Bit će zanimljivo.

ZDRAVLJE&SAVJET: Izrazite se.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

LAV

LJUBAV: Povremeno će vam se činiti da stvari idu sporije nego što biste vi željeli. Vaša želja za ljubavlju bit će jaka, ali će zahtijevati i više angažmana. Ipak, morat ćete se usuglasiti s drugom stranom kako bi išli zajedno. Uspjet ćete uz nešto strpljenja.

KARIJERA: Vjerojatno će doći do zatezanja u komunikaciji ili korespondenciji. Na koju stranu će pretegnuti jezičak vage još se neće vidjeti. Trebat će živaca. Ne komentirajte ništa ako za to niste pozvani. Radije se strpite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Opuštajte se kroz lakši sport.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

DJEVICA

LJUBAV: Vaša potreba za društvom neće biti jako naglašena, pa ćete radije ostajati kod kuće nego izlaziti. Bit će doduše nekih neformalnih druženja s vama bliskim ljudima i prijateljima, ali značajnijih ljubavnih zbližavanja neće. Vezani će biti dobro.

KARIJERA: Na poslu će se sve više osjećati prava radna atmosfera. Vi ćete vjerojatno uveseljavati druge kad naiđu teže minute. Netko će možda kukati što ima puno posla, ali vi ćete sve okrenuti na šalu. Tako ćete poticati i sebe i kolege.

ZDRAVLJE&SAVJET: Netko će vam postavljati nemoguća pitanja.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

VAGA

LJUBAV: Ako ste u duljoj vezi, imat ćete potrebu za više kretanja. Vašoj najdražoj osobi to se ne mora uvijek svidjeti, pa se potrudite povesti je sa sobom ili objasniti svoju potrebu za društvenošću. Samci će lako nalaziti, ali ne i zadržavati društvo suprotnog spola.

KARIJERA: Možda će vam se u prvi tren učiniti da se vaša znanja i stručnost ne vrednuju onako kako treba. Ipak, u drugom dijelu tjedna postajat ćete sve potrebniji onima s kojim radite. Ne razmišljajte previše, jednostavno radite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u ljepše sutra. Sve je moguće.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

ŠKORPION

LJUBAV: Ono što zamislite u ljubavi bit će jače od stvarnosti, premda ni stvarnost neće biti loša. Neki će zato radije živjeti u mašti gledajući ljubavne filmove ili sanjareći na javi. Bit će i onih koji će osjetiti sve čari platonske ljubavne veze.

KARIJERA: Kako tjedan bude odmicao, sve ćete više shvaćati da one neopipljive ili skrivene teme sve više dobivaju na značaju. Uskoro će vam to postati toliko važno da biste mogli zanemariti realitete. Pazite da vam se na poslu ne potkradu greške.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s hranom i pićem.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

STRIJELAC

LJUBAV: Bez obzira što će katkada vaše ljubavno raspoloženje splasnuti, u srcu ćete i dalje biti zadovoljni. Možda neće biti toliko atraktivnih ljubavnih prilika, ali ono što ste dosad izgradili garancija je da ove dane prolazite mirno.

KARIJERA: Poslove koji su iza vas nije potrebno toliko analizirati. Prepustite vremenu neka radi za vas, a vi se usredotočite na ono što upravo počinje. Pred vama je nešto potpuno novo i ne još sasvim definirano. Budite spremni na to. Stižu važne informacije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pomičite granice pod svaku cijenu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

JARAC

LJUBAV: Vjerojatno ćete se malo udaljiti od voljene osobe. Ovo zahlađenje vi nećete uzeti preozbiljno, nego ćete sve nadilaziti humorom i pozitivnim stavom. Humor je u svakom slučaju zdrav, no ipak pazite da ne pretjerate sa šalama na tuđi račun.

KARIJERA: Polako će početi stizati potrebne informacije. Ono što je bilo, bilo je. Ne valja plakati nad prolivenim mlijekom. Pred vama se sada otvaraju nove mogućnosti i samo o vama ovisit će kako ćete ih iskoristiti. Gledajte pozitivno na sve.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uobičajeno trčite maraton, a ne kratku prugu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

VODENJAK

LJUBAV: Vjerojatno ćete zavući u kuću kako bi izbjegli ljubavne frustracije. Ovaj kukavički stav neće vam olakšati distancu u odnosima ili samoću u noćima kad se pitate zašto se to događa baš vama. Nije tako strašno, uglavnom, prolazno je.

KARIJERA: Povremeno će vam nedostajati snage i motivacije da izgurate ono što želite. Sjetite se stoga što vi sve možete. Moguće je da će vam malo u pomoć priskočiti neki ljudi koji imaju utjecaja, ali tek toliko, radi njihove rekreacije. Ostalo morate sami.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete da vam treba malo odmora.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

RIBE

LJUBAV: Uglavnom ćete imati dobar vjetar u leđa kad se o ljubavi radi. Činit će vam se da svi nešto očekuju od vas, ali neće vam biti jasno što. Rado ćete izlaziti i pokazivati se drugima. Oni u vezama bit će jako raspoloženi za nježnosti.

KARIJERA: Ništa nije slučajno, pa ni to da se baš vama događa mnogo toga što niste očekivali. Ipak, ono najgore je prošlo, pa sad polako hvatate konce u svoje ruke. To će ići postepeno. Zato ne žurite, nego idite korak po korak.

ZDRAVLJE&SAVJET: Sve će kasnije doći na svoje mjesto.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

TOP 3: Ovan, Bik, Jarac