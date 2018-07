Ne mijenjajte liječnika - živjet ćete dulje

Ljudi koji godinama idu istom liječniku mogu živjeti dulje, pokazalo je novo međunarodno istraživanje.

“Imali smo devet različitih zemalja na četiri različita kontinenta - u raznim zdravstvenim sustavima. Stoga mislimo da se ne radi o utjecaju sredine ili utjecaju kulture nego da se radi o ljudskom faktoru", kazao je voditelj istraživanja dr. Denis Pereira Gray iz zdravstvene ustanove St. Leonard’s u britanskom Exeteru.

“Mislimo da to djeluje na dva načina. Prije svega pacijenti razgovaraju s liječnicima koje poznaju i kojima lakše vjeruju” čak i kad se radi o neugodnim pitanjima, kaže dr. Gray. “A isto tako liječnik bolje razumije i ima bolje informacije i može prilagoditi savjet koji daje određenom pacijentu”.

Ranija istraživanja pokazala su da su pacijenti zadovoljniji kada odlaze istome liječniku opće prakse dugo vremena i takav kontinuitet zdravstvene skrbi dovodi do veće vjerojatnosti da slijede upute liječnika i manje vjerojatnosti da završe u bolnici, napisao je tim znanstvenika u radu objavljenom u časopisu BMJ Open.

Kako bi provjerili utječe li kontinuitet zdravstvene skrbi i na mortalitet i stopu smrtnosti proučili su 22 studije koje su obuhvatile liječnike opće prakse kao i specijaliste. U 18 studija otkriveno je da je dulji kontinuitet zdravstvene skrbi bio povezan s nižim mortalitetom, u tri nije pronađena nikakva veza a u jednoj studiji, koja je bila temeljena na broju zahtjeva za isplatom osiguranja, utvrđeno je da dulji kontinuitet prati veća smrtnost.

“U istoj studiji podaci dobiveni od pacijenata pokazivali su da je dulji kontinuitet skrbi kod istog liječnika povezan s nižim stopama smrtnosti”, napomenuli su autori. “To naglašava interpersonalni odnos pacijenta i liječnika a izračuni na temelju predanih zahtjeva za odštetom daju samo odnos broja kontakta s liječnikom i smrtnosti a ne mjere izravno kvalitetu odnosa".

S obzirom na široke varijacije među studijama nije bilo moguće kombinirati podatke kako bi se kvantificirao ukupni učinak kontinuiteta zdravstvene skrbi na mortalitet.

Dr. Gray napominje da se dosad na pitanje kontinuiteta zdravstvene skrbi gledalo kao na pitanje komoditeta, a ne i kao zdravstveno pitanje.

"Sad se pokazalo da se radi o zdravstvenom pitanju".

Posjećivati istoga liječnika u nekim je zemljama teže, primjerice u nacionaliziranim zdravstvenim sustavima, napominje on. “Ne postoji problem pristupa liječniku no postoji problem do kojeg liječnika možete doći".

Rezultati ovog istraživanja upućuju na to da bi zdravstveni sustavi u svijetu trebali kao prioritetno tretirati osiguravanje konntinuiteta zdravstvene skrbi, ističe dr. Gray.