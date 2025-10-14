Gotovo svaki drugi Hrvat ima povišen krvni tlak: Kardiolog otkriva 5 stvari koje možete učiniti već danas

Brojke su alarmantne: broj oboljelih od hipertenzije u Hrvatskoj rapidno raste. Prije 15 godina povišen krvni tlak imalo je oko 37 posto odraslih, a danas ta brojka iznosi čak 45 posto. Drugim riječima – gotovo svaki drugi odrasli stanovnik ima vrijednosti tlaka iznad 140/90 mmHg. Hipertenzija (visoki krvni tlak) često se naziva “tihim ubojicom”, jer ne uzrokuje jasne simptome, a drastično povećava rizik od srčanog i moždanog udara, zatajenja bubrega pa čak i demencije.

Mnogi ljudi ne znaju da imaju povišen tlak sve dok ne dođe do ozbiljnog oštećenja organa. Podaci pokazuju da čak četvrtina mlađih odraslih osoba s hipertenzijom ne uspijeva držati tlak pod kontrolom – što je više nego kod starijih pacijenata. Iako genetika ima važnu ulogu, način života i okolišni čimbenici presudni su za razvoj i kontrolu bolesti. Dobra vijest je da se jednostavnim promjenama može postići velik učinak.

Profesor Vijay Kunadian, specijalist intervencijske kardiologije na Sveučilištu Newcastle, objašnjava za Daily Mail: “Krvni tlak je najčešći uzrok srčanog udara, ali često ostaje neprepoznat. Ljudi moraju znati da i male promjene u svakodnevnim navikama mogu napraviti veliku razliku.” Evo pet jednostavnih koraka koji mogu pomoći u snižavanju krvnog tlaka:

Uključite fermentiranu hranu u prehranu: Kimchi, kefir, kiseli kupus i miso poznati su po tome što potiču zdravlje crijeva, ali istraživanja pokazuju da mogu i smanjiti sistolički i dijastolički tlak. Fermentirana hrana poboljšava ravnotežu mikrobioma, razgrađuje masne kiseline i snižava kolesterol. Nutricionisti dodaju da mikrobi iz fermentiranih namirnica jačaju crijevnu barijeru, potiču probavu i podržavaju zdravlje srca putem tzv. “osi crijeva–srce”.

Jedite više vlakana: Vlakna ne samo da potiču probavu – ona i štite kardiovaskularni sustav. Pomažu u održavanju zdravog metabolizma i smanjenju upala. Stručnjaci savjetuju prehranu bogatu voćem, povrćem i cjelovitim žitaricama te ograničavanje soli i masne hrane. Studije pokazuju da samo 5 grama više vlakana dnevno može sniziti tlak za nekoliko jedinica.

Krećite se – i kratke aktivnosti vrijede: Tjelesna aktivnost jača srce, snižava tlak i smanjuje masnoće u krvi. Ne morate trčati maraton – dovoljno je hodanje, penjanje stepenicama ili pet minuta vježbanja dvaput dnevno. Redovitost je ključ: kratke, ali česte aktivnosti dokazano poboljšavaju funkciju srca i pluća te smanjuju rizik od bolesti.

Prestanite pušiti – zauvijek: Pušenje je odgovorno za trećinu svih smrti od srčanih bolesti. Povećava upalu, nakupljanje plaka i stvaranje krvnih ugrušaka. “Pušenje je kao dolijevanje ulja na vatru – to je jedna od najgorih stvari koje možete učiniti svom tijelu”, upozorava prof. Kunadian.

Ograničite alkohol: Umjerenost je ključ. Istraživanja pokazuju da se krvni tlak povećava već nakon jedne čaše vina dnevno. Smanjivanje unosa alkohola pomaže i u kontroli tjelesne težine, što dodatno smanjuje rizik od hipertenzije. “Rizik raste sa svakim pićem. Ako pijete, pokušajte ograničiti unos i izbjegavajte svakodnevno konzumiranje alkohola,” savjetuje Kunadian.

Visoki krvni tlak ne mora biti i vaša sudbina. Male, dosljedne promjene – više kretanja, vlakana, fermentirane hrane i manje alkohola – mogu spasiti vaše srce i produžiti život. Najvažnije: mjerite tlak redovito i reagirajte na vrijeme.

