Imate visoki tlak? Ovih 12 namirnica može vam pomoći sniziti ga na prirodan način
Visoki krvni tlak, poznat i kao hipertenzija, često se naziva "tihim ubojicom" jer u početku rijetko izaziva simptome, a može ozbiljno narušiti zdravlje. Dugotrajno povišeni tlak povećava rizik od srčanih bolesti, moždanog udara i problema s bubrezima. Zato je važno pratiti svoj tlak, prepoznati rane znakove i poduzeti odgovarajuće korake da biste ga držali pod kontrolom, a stručnjakinja za prehranu otkrila je 12 uobičajenih namirnica koje bi mogle smanjiti rizik od smrtonosnih srčanih i moždanih udara održavanjem krvnog tlaka pod kontrolom.
"Prehrana igra ključnu ulogu u upravljanju krvnim tlakom, a pozornost prema onome što unosite u svoje tijelo može napraviti stvarnu razliku. Hrana bogata soli jedan je od najvećih krivaca, ali slatka i masna hrana također mogu doprinijeti debljanju, što je povezano s povišenim krvnim tlakom", objasnila je dijetetičarka Arti Dhokia. Također je upozorila na pretjeranu konzumaciju alkohola jer prekomjerne količine dugoročno mogu povisiti krvni tlak. Dhokia je naglasila da jedna namirnica ne može sama sniziti krvni tlak te je istaknula važnost drugih promjena u načinu života, poput redovite tjelovježbe, uz prehranu koja je bogata hranom s hranjivim tvarima poput kalija, kao i voćem, povrćem i cjelovitim žitaricama. Ovo je 12 namirnica koje pogoduju krvnom tlaku, piše Daily Express.
12. Nemasno meso: "Nemasno meso poput pilećih prsa, goveđeg filea, svinjskog filea i mljevene puretine pruža kvalitetne proteine bez viška masnoće koja može povisiti krvni tlak", rekla je stručnjakinja.
11. Krumpir: "Krumpir, posebno s korom, izvrstan je izvor kalija, koji pomaže uravnotežiti razinu natrija i podržava zdrav krvni tlak", objasnila je Dhokia. Jedan srednje veliki pečeni krumpir može pružiti više kalija nego banana.
10. Začinsko bilje i začini: "Opcije poput češnjaka, cimeta, bosiljka, đumbira i kumina povezane su sa zdravljem srca, što ih čini jednostavnim i ukusnim načinom začinjavanja hrane bez oslanjanja na sol", rekla je dijetetičarka.
9. Jogurt: "Jogurt je bogat kalijem i kalcijem koji mogu pomoći u regulaciji i podršci zdravijem krvnom tlaku", objasnila je Dhokia. Preporučila je obični, nezaslađeni jogurt da bi se izbjegao višak šećera.
8. Brokula: Brokula je prepuna flavonoidnih antioksidansa koji podržavaju zdravlje krvnih žila i poboljšavaju cirkulaciju. Stručnjakinja je savjetovala konzumiranje četiri porcije tjedno ili više da biste smanjili rizik od razvoja visokog krvnog tlaka.
7. Mrkva: "Mrkva je bogata biljnim spojevima povezanim sa snižavanjem krvnog tlaka. Osim toga, jednostavna je opcija za međuobrok", rekla je Dhokia. Konzumiranje oko 100 grama dnevno može vam pomoći u smanjenju rizika od visokog krvnog tlaka.
6. Rajčice: Ovo voće je bogato kalijem i likopenom koji mogu pomoći u poboljšanju krvnog tlaka i smanjenju rizika od srčanih bolesti. Samo pripazite na dodanu sol u prerađenim proizvodima od rajčice poput konzerviranih juha.
5. Maslinovo ulje: "Maslinovo ulje jedna je od najzdravijih masti koje možete odabrati", rekla je stručnjakinja. Prepuno je hranjivih tvari korisnih za srce i spojeva biljnog podrijetla koji mogu podržati snižavanje krvnog tlaka, poput omega-9 masnih kiselina, oleinske kiseline i antioksidativnih polifenola. Ipak ima visok udio kalorija, pa je kontrola porcija bitna.
3. Agrumi: "Voće poput naranči, limuna i grejpfruta puno je vitamina i biljnih spojeva koji mogu pomoći u snižavanju krvnog tlaka i podržavanju zdravlja srca. Samo imajte na umu da grejpfrut i njegov sok mogu ometati određene lijekove utječući na način na koji ih tijelo razgrađuje, stoga je najbolje da se prvo posavjetujete sa svojim liječnikom opće prakse ili ljekarnikom", savjetovala je Dhokia.
2. Cjelovite žitarice: Stručnjakinja za prehranu je predložila zamjenu rafiniranih ugljikohidrata poput bijele riže ili tjestenine cjelovitim žitaricama jer imaju više vlakana i hranjivih tvari, uz uključivanje drugih cjelovitih žitarica popit amaranta, zobi i kvinoje koje podržavaju zdravlje srca i s vremenom mogu sniziti krvni tlak.
1. Losos i druga masna riba: "Konzumiranje 2-3 grama omega-3 masti dnevno koje se nalaze u lososu, skušama i sardinama može pomoći u smanjenju upale. Ako ne volite ribu, dodaci prehrani s omega-3 mastima također mogu biti korisni", zaključila je Dhokia.