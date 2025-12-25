Naši Portali
jeste li znali?

Riječ 'boomer' više nije u modi: Evo koji je novi hit izraz među generacijom Z

VL
Autor
Dora Škrlec
25.12.2025.
u 19:26

Novi izraz ima pozitivniju konotaciju i manje je odbacujući od svog prethodnika

Prije nego što je generacija Z postala poznata po vlastitom slengu i modernim izrazima, mlađe generacije su starije osobe često nazivale "boomeri". Taj izraz, skraćeno od "baby boomers", prvotno se odnosio na ljude rođene u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, no u svakodnevnom govoru mladih postao je sinonim za starije osobe koje navodno ne razumiju suvremeni svijet i tehnologiju.

Žalbe ljudi na mlađu generaciju i jezik koji koriste nisu baš nove, s mlađim generacijama koje se pojavljuju i naizgled mijenjaju jezik koji poznajemo i koristimo desetljećima. Baš kao što ste to nekad činili sa svojim prijateljima, kako godine prolaze, tako se izmišljaju nove riječi, a stare se redefiniraju ili mijenjaju. Izgleda da je "unc" trenutačno omiljeni izraz mnogih ljudi. Glavni razlog tome je što mnogi zapravo ne znaju što riječ znači, a pritom se pitaju zašto generacija Z na društvenim mrežama osobe u svojim 30-ima naziva "unc". Podaci su pokazali da su pretraživanja značenja riječi "unc" globalno porasla za 74 posto, a prema stručnjacima, čini se da je taj riječ zamijenila "ok boomer" u rječniku ljudi, piše Unilad.

Glasnogovornica Preplyja, online platforme za učenje jezika, Anna Pyshna objasnila je da je "ok boomer" postao kulturna skraćenica za odbacivanje starijih gledišta. "To je označavalo generacijski jaz, način na koji mlađi ljudi, bilo uljudno ili ne, poručuju starijima da nisu u toku. Riječ je o oštrom, impulzivnom izrazu koji proizlazi iz frustracije", objasnila je. To se razlikuje od značenja riječi "unc" jer, prema Pyshni, ona ima pozitivniju konotaciju i manje je odbacujuća.

"I dalje se odnosi na nekoga malo starijeg, ali ton je više razigran nego konfrontacijski. Može signalizirati poštovanje, familijarnost ili nježno zadirkivanje, a ne odbacivanje. 'Unc' je skraćeni oblik od 'ujak', ali njegovo značenje na internetu evoluiralo je daleko izvan doslovnih obiteljskih veza. Iako se tehnički odnosi na nekoga starijeg, u praksi se koristi mnogo slobodnije. Svatko, čak i netko u ranim tridesetima, može se nazvati 'unc' ako nosi određenu energiju starijeg brata ili sestre ili ujaka. U osnovi, 'unc' može samo značiti da netko djeluje s opuštenom ili starijom vibrom", objasnila je Pyshna.

Dakle, iako se izraz još uvijek može koristiti uvredljivo, čini se da ga generacija Z uglavnom koristi s ljubavlju prema nekome iz starije generacije. Sada kada znate sve o novom izrazu, možete pokazati mladima koliko ste u toku s njihovim jezikom.

Čini se da već imate pristup!