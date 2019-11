Isprobali smo popularni burger bez mesa od sada dostupan i kod nas: Okus nas je iznenadio!

U Hrvatskoj dostupan burger bez mesa. I to je Burger Kingov Rebel Whopper, u kojem je pljeskavica na bazi soje te u kojem se nalaze svježe narezane rajčice, svježa salata, majoneza, kečap, kiseli krastavci i narezani luk. Uočili ste – sve ono što dobijete i u redovnom Burger Kingovu Whopperu. Uz Hrvatsku, Rebel Whopper se prodaje i u 25 europskih zemalja na ukupno 2500 Burger Kingovih prodajnih mjesta.

Jasno, nismo čekali, nego smo, čim je Rebel Whopper postao dostupan, otišli do prvog Burger Kinga, bio je to onaj u Shopping centru Arena u Zagrebu, kako bismo probali. Bilo je tek oko pola 11 pa smo uspjeli biti prvi, a čekajući da se naše jelo spremi, pogledali smo i cijene. Rebel Whopper stoji točno koliko i osnovni Burger Kingov sendvič, Whopper, a dobiti ga možete u istoj kombinaciji menija kao i druge sendviče ovog globalnog lanca brze prehrane koji djeluje i u Hrvatskoj. Izgledom, također nema prevelike razlike, no kada otvorite sendvič, vidite ipak da to nije ista pljeskavica kao u standardnom Whopperu. Jasno, to nema neke prevelike veze, ono što je zaista bitno jest okus novog sendviča. A on je – neznatno drugačiji od mesnog Whoppera. Ako je uopće drugačiji.

Da nije drugačijeg papira u kojem je Rebel Whopper zamotan, odnosno da ne znate što jedete, vjerujemo da razliku doista ne biste primijetili. Dakle, tko jede u Burger Kingu, a ima razvijenu ekološku svijest, ovo bi mogao dočekati s popriličnim oduševljenjem. A tu je i trend pritiska na odustajanje od industrijskog uzgoja goveda radi efikasnije opskrbe i boljeg poslovanja. Ako je ovo jedan od važnih koraka u tom smjeru, treba ga pozdraviti.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Pri tome svemu smo se i pristojno najeli, obavili dužnu degustaciju s kolegama kod kojih je dojam bio sličan – razlika se ne primijeti, a burger je sasvim u redu. Inače, Burger King je sklopio ugovor s nizozemskim dobavljačem The Vegetarian Butcher. Osnivač je ove tvrtke Jaap Korteweg, gospodin koji dolazi iz obitelji u kojoj su prethodnih osam generacija bili – mesari.

No, nakon svinjske gripe okrenuo se biljkama. U njegovoj tvrtki ne prave samo pljeskavice nego i proizvode koji su nalik na piletinu, kobasice pa čak i tunu, a prodaju se u 17 europskih zemalja.

Ako ste već probali Burger Kingov Impossible Whopper u Americi, također bezmesni burger, onda ste možda doznali kako pljeskavica dolazi iz kalifornijske tvrtke Impossible Foods. I ta je tvrtka dala zahtjev za pristup europskom tržištu, a odgovor se regulatornih tijela još čeka. U Burger Kingu kažu kako je predstavljanje Impossible Burgera bilo najuspješnije u povijesti tvrtke. Lansiranje Rebel Whoppera najveće je Burger Kingovo u Europi, možda bude i najuspješnije na Starom kontinentu.