Kupio je jaknu u trgovini rabljenom robom pa se iznenadio onime što je pronašao u džepu: 'Nisam mogao vjerovati'

Svaki lovac na second hand blaga sanja onaj trenutak kad među policama pronađe predmet vrijedan malog bogatstva. No to se rijetko događa. Ipak, jednom Amerikancu upravo se takav “jackpot” dogodio — i to sasvim slučajno. Na Redditu je ispričao kako mu je u jednoj trgovini rabljenom robom za oko zapela nova, još etiketirana jakna. Savršena zamjena za staru, pomislio je. No pravi šok dočekao ga je tek kod kuće.

“Stavio sam ruku u džep i napipao papire. Izvukao sam ih — i unutra je bilo 500 dolara u potpuno novim novčanicama od sto dolara!”, napisao je. Uzbuđen zbog neočekivanog bogatstva, odmah je uskočio u auto i odvezao se u Costco po Nintendo Switch 2. “Ovo je moj najbolji second hand ulov ikad”, zaključio je.

Njegova objava izazvala je lavinu sličnih iskustava i komentara. “Netko je ovo dobio na poklon i nije ni znao da je baka unutra sakrila novac”, piše jedan korisnik. Drugi tvrdi da je u knjizi kupljenoj za 2 dolara pronašao više od 2000 dolara i poruku pokojne vlasnice: “Želim da ovo jednom pomogne nekome tko treba”.

Treća je podijelila urnebesnu anegdotu: njegova majka kupila je elegantan kofer — a unutra: tange, stezaljke za bradavice i seksi kostim medicinske sestre. “Smijale smo se do suza”, piše korisnica.

Ipak, najluđa priča dolazi od bivšeg zaposlenika jedne trgovine rabljenom robom: “Ušiveno u rub starih zavjesa pronašli smo 35.000 funti (40 tisuća eura). Podijelili smo ih među zaposlenicima”.

Zaposlenici second hand trgovina tvrde da zaboravljeni novac i osobne stvari nisu rijetkost. Ljudi poklanjaju odjeću i predmete ne provjerivši džepove, knjige ili skrivena mjesta — a ponekad čak namjerno ostave novac, nadajući se da će nekome uljepšati dan. Kako je zaključio jedan komentator: “Kladim se da je to stavila dobra duša, nadajući se da će nekome olakšati blagdane. 500 dolara mnogima znači jako puno”.