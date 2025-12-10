Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 10
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
izbjegnite skrivene skokove šećera u krvi

Mislite da se zdravo hranite? Ovih 7 'zdravih' namirnica zapravo vam mogu povisiti šećer u krvi

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
10.12.2025.
u 06:00

Kratkoročno, skokovi šećera u krvi čine vas umornima. Dugoročno, ponavljani skokovi povećavaju rizik od upala, inzulinske rezistencije, debljanja, pa čak i bolesti srca.

Ako ste nakon jutarnjeg smoothieja već sat kasnije osjećali pad energije, niste jedini. Nutricionisti upozoravaju da mnoge namirnice koje smatramo zdravima zapravo mogu uzrokovati nagle skokove glukoze — a to je recept za umor, nervozu i nenadane napade gladi.

“Kad šećer u krvi prebrzo poraste pa zatim padne, osjećamo se loše: bez energije, razdražljivo i žudimo za još slatkog”, objašnjava dijetetičarka Chelsey Amer za HuffPost. Stabilna razina glukoze kroz dan još je važnija nego što mislite: utječe na raspoloženje, fokus, apetit i dugoročno zdravlje. Biokemičarka Jessie Inchauspé, autorica “Glucose Revolution”, dodaje: “Malo glukoze — super. Previše odjednom — kaos. Nakon brzog skoka dolazi brzi pad, a to se osjeti odmah”. 

Da biste razumjeli zašto neke “zdrave” namirnice djeluju kontraproduktivno, važno je razlikovati dva pojma:

  • GI (glikemijski indeks): koliko brzo hrana podiže šećer u krvi.
  • GO (glikemijsko opterećenje): koliko ukupno glukoze unosite u jednoj porciji.

Povrće, većina voća i orašasti plodovi imaju nizak GI. Slatkiši, bijeli kruh, riža i instant žitarice — vrlo visok.

Namirnice koje se čine zdravima, ali rade kaos s glukozom: 

  1. Biljna mlijeka: Zobeno i rižino mlijeko često sadrže prirodne ili dodane šećere. Malo u kavi — OK. Cijeli latte? Manje idealno.
  2. Sportska pića i kombucha: Sportska pića imaju GI i do 100. Kombucha varira, ali neke vrste s dodatnim šećerom mogu potaknuti skok glukoze.
  3. Proteinske pločice: Često pune skrivenih šećera i premalo proteina da bi zaustavile nagli porast šećera u krvi.
  4. Zobena kaša: Da, zdrava je — ali instant zob ima GI čak 74. Najbolji izbor: čelično rezana ili klasična zob, plus izvor proteina.
  5. Sushi: Riža za sushi (GI oko 85) brzo se probavlja i naglo podiže glukozu, pogotovo u kombinaciji s umacima.
  6. Umaci i preljevi: Mnogi sadrže više šećera nego što izgleda. Dvije velike žlice mogu sadržavati isto šećera kao i mali desert.
  7. Smoothieji i proteinski shakeovi: Voće + jogurt + zob + med = četiri vrste ugljikohidrata u istoj čaši. Ukupno — previše.
  8. Rižini krekeri: Niskokalorični, ali s GI oko 85 — jedan od najbržih “okidača” za skok glukoze.

Kako održati šećer u krvi stabilnim (bez odricanja): 

  • Čitajte deklaracije — izbjegavajte proizvode s puno dodanog šećera.
  • Birajte proteine, masti i vlakna uz ugljikohidrate — usporavaju apsorpciju šećera.
  • Ne pijte kalorije — smoothie je fin, ali bolje je pojesti sastojke cijele.
  • Prošetajte 10–15 minuta nakon jela — jednostavan trik koji dokazano snižava glukozu.
  • Ne jedite “gole” ugljikohidrate — kruh, rižu ili voće uvijek kombinirajte s proteinima ili masnoćama.

Kratkoročno, skokovi šećera u krvi čine vas umornima. Dugoročno, ponavljani skokovi povećavaju rizik od upala, inzulinske rezistencije, debljanja, pa čak i bolesti srca. Kada je šećer stabilan — vi ste stabilni. Energija je ujednačena, fokus bolji, a raspoloženje uravnoteženo. Zato stručnjaci poručuju: cilj nije izbjegavati hranu, nego razumjeti kako je pravilno kombinirati.

Gastroenterolog otkriva: Ako želite zdravu jetru jedite ove 3 vrste povrća
1/8
Ključne riječi
ugljikohidrati zdrava prehrana šećer prehrana hrana

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!