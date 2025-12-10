Mislite da se zdravo hranite? Ovih 7 'zdravih' namirnica zapravo vam mogu povisiti šećer u krvi

Ako ste nakon jutarnjeg smoothieja već sat kasnije osjećali pad energije, niste jedini. Nutricionisti upozoravaju da mnoge namirnice koje smatramo zdravima zapravo mogu uzrokovati nagle skokove glukoze — a to je recept za umor, nervozu i nenadane napade gladi.

“Kad šećer u krvi prebrzo poraste pa zatim padne, osjećamo se loše: bez energije, razdražljivo i žudimo za još slatkog”, objašnjava dijetetičarka Chelsey Amer za HuffPost. Stabilna razina glukoze kroz dan još je važnija nego što mislite: utječe na raspoloženje, fokus, apetit i dugoročno zdravlje. Biokemičarka Jessie Inchauspé, autorica “Glucose Revolution”, dodaje: “Malo glukoze — super. Previše odjednom — kaos. Nakon brzog skoka dolazi brzi pad, a to se osjeti odmah”.

Da biste razumjeli zašto neke “zdrave” namirnice djeluju kontraproduktivno, važno je razlikovati dva pojma:

GI (glikemijski indeks): koliko brzo hrana podiže šećer u krvi.

GO (glikemijsko opterećenje): koliko ukupno glukoze unosite u jednoj porciji.

Povrće, većina voća i orašasti plodovi imaju nizak GI. Slatkiši, bijeli kruh, riža i instant žitarice — vrlo visok.

Namirnice koje se čine zdravima, ali rade kaos s glukozom:

Biljna mlijeka: Zobeno i rižino mlijeko često sadrže prirodne ili dodane šećere. Malo u kavi — OK. Cijeli latte? Manje idealno. Sportska pića i kombucha: Sportska pića imaju GI i do 100. Kombucha varira, ali neke vrste s dodatnim šećerom mogu potaknuti skok glukoze. Proteinske pločice: Često pune skrivenih šećera i premalo proteina da bi zaustavile nagli porast šećera u krvi. Zobena kaša: Da, zdrava je — ali instant zob ima GI čak 74. Najbolji izbor: čelično rezana ili klasična zob, plus izvor proteina. Sushi: Riža za sushi (GI oko 85) brzo se probavlja i naglo podiže glukozu, pogotovo u kombinaciji s umacima. Umaci i preljevi: Mnogi sadrže više šećera nego što izgleda. Dvije velike žlice mogu sadržavati isto šećera kao i mali desert. Smoothieji i proteinski shakeovi: Voće + jogurt + zob + med = četiri vrste ugljikohidrata u istoj čaši. Ukupno — previše. Rižini krekeri: Niskokalorični, ali s GI oko 85 — jedan od najbržih “okidača” za skok glukoze.

Kako održati šećer u krvi stabilnim (bez odricanja):

Čitajte deklaracije — izbjegavajte proizvode s puno dodanog šećera.

Birajte proteine, masti i vlakna uz ugljikohidrate — usporavaju apsorpciju šećera.

Ne pijte kalorije — smoothie je fin, ali bolje je pojesti sastojke cijele.

Prošetajte 10–15 minuta nakon jela — jednostavan trik koji dokazano snižava glukozu.

Ne jedite “gole” ugljikohidrate — kruh, rižu ili voće uvijek kombinirajte s proteinima ili masnoćama.

Kratkoročno, skokovi šećera u krvi čine vas umornima. Dugoročno, ponavljani skokovi povećavaju rizik od upala, inzulinske rezistencije, debljanja, pa čak i bolesti srca. Kada je šećer stabilan — vi ste stabilni. Energija je ujednačena, fokus bolji, a raspoloženje uravnoteženo. Zato stručnjaci poručuju: cilj nije izbjegavati hranu, nego razumjeti kako je pravilno kombinirati.