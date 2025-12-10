Dodiri koji izluđuju žene: Saznajte gdje zapravo žele da ih dirate!

Čak 31% žena izjasnilo se kako ih najviše uzbuđuju poljupci po vratu, ramenima i grudima. Za oralni seks izjasnilo se 19%, a za stimulaciju rukama samo 11%. Koža od ušnih školjki, preko vrata i ramena, pa sve do trbuha najosjetljivija je erogena zona jer se u tom dijelu nalazi najviše živčanih završetaka.

Također, kada su ovi dijelovi tijela u pitanju, žene obično nisu opterećene kompleksima zbog svog izgleda. Sve žene, bile toga svjesne ili ne, žele da im se muškarac divi. Zato većina anketiranih kaže da se uvijek osjećaju obožavano kad ih partner poljubi u čelo, obraz ili bradu.

Ipak, problem je u tome što je većina muškaraca uvjerena kako žene najviše uzbuđuje stimulacija ispod struka. Oni se najčešće koncentriraju na genitalije jer i sami najviše vole stimulaciju u tom području.