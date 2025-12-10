Naši Portali
Pratite njezine pokrete: Ovo su 3 sigurna znaka da žena želi seks s vama

10.12.2025.
Ako ruke drži čvrsto uz svoje tijelo, sigurno joj nije do seksa. Ali ako vas češka, mazi po vratu, drži za ruku, neprestano dodiruje, znači da slobodno možete krenuti u akciju.

Bilo da ste tek nekoliko puta izašli ili ste u vezi već godinama, ženama nije uvijek lagodno reći da bi se s vama upustile u seksualne odnose. I nije to zato što vas se srami ili joj je neugodno, nego jednostavno žene žele biti pristojne i ne žele da muškarac o njima nešto ružno pomisli. Iako to skrivaju, postoje brojni znakovi kojima žene zapravo odaju da bi s vama završile u krevetu.

Njezine ruke: Ako ruke drži čvrsto uz svoje tijelo sigurno joj nije do seksa. Ali ako vas češka, mazi po vratu, drži za ruku, neprestano dodiruje, znači da slobodno možete krenuti u akciju.

Ubrzano diše: Kada se osoba uzbudi, disanje postaje brže i teže. Otkucaji srca se povećavaju, a organima je potrebno više kisika. Ako primijetite jedan od tih signala, ne ustručavajte se odvesti je u spavaću sobu.

Pokreti kukova: Ako se ljubite i osjećate da ona neprestano miče kukovima, sigurno bi otišla korak dalje s vama. Ako i dođe do seksa, pratite njezine pokrete kukova, sinkronizirajte se i nezaboravni vrhunac vam je oboma zajamčen.
