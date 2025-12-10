Pratite njezine pokrete: Ovo su 3 sigurna znaka da žena želi seks s vama

Bilo da ste tek nekoliko puta izašli ili ste u vezi već godinama, ženama nije uvijek lagodno reći da bi se s vama upustile u seksualne odnose. I nije to zato što vas se srami ili joj je neugodno, nego jednostavno žene žele biti pristojne i ne žele da muškarac o njima nešto ružno pomisli. Iako to skrivaju, postoje brojni znakovi kojima žene zapravo odaju da bi s vama završile u krevetu.

Njezine ruke: Ako ruke drži čvrsto uz svoje tijelo sigurno joj nije do seksa. Ali ako vas češka, mazi po vratu, drži za ruku, neprestano dodiruje, znači da slobodno možete krenuti u akciju.

Ubrzano diše: Kada se osoba uzbudi, disanje postaje brže i teže. Otkucaji srca se povećavaju, a organima je potrebno više kisika. Ako primijetite jedan od tih signala, ne ustručavajte se odvesti je u spavaću sobu.

Pokreti kukova: Ako se ljubite i osjećate da ona neprestano miče kukovima, sigurno bi otišla korak dalje s vama. Ako i dođe do seksa, pratite njezine pokrete kukova, sinkronizirajte se i nezaboravni vrhunac vam je oboma zajamčen.