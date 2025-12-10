Naši Portali
dobro za znati

Zimsko cvijeće u domu: Evo kako njegovati biljke koje cvjetaju i na hladnoći

VL
Autor
Dora Škrlec
10.12.2025.
u 16:30

Iako je vanjska temperatura niska, ove biljke i dalje trebaju odgovarajuću svjetlost, vlagu i njegu

Briga o cvijeću koje cvjeta zimi posebna je jer zahtijeva prilagođene uvjete i pažnju da bi biljke ostale zdrave i ukrašavale dom tijekom hladnih mjeseci. Iako je vanjska temperatura niska, ove biljke i dalje trebaju odgovarajuću svjetlost, vlagu i njegu da bi cvjetale i doprinosile toploj i ugodnoj atmosferi u unutarnjem prostoru. Kako noći postaju duže i dani kraći, tako unošenje boja kroz sobne biljke u vaš dom može unijeti dašak sezonske zanimljivosti.

Dok biljke poput sanseverije i monstere pružaju zanimljivost tijekom cijele godine, biljke koje cvjetaju zimi odličan su izbor i kao božićni darovi. Da biste svoje omiljene zimske sobne biljke održali u vrhunskom stanju tijekom hladnijih mjeseci, trebat će im povremeno zalijevanje i malo ili nimalo prihrane. Nekoliko trikova koje preporučuje Kraljevsko hortikulturno društvo (RHS) pomoći će vam da iz svojih biljaka izvučete najbolje, piše Daily Express.

Božićni kaktus: "Božićni kaktusi su neobične i atraktivne sobne biljke. Za razliku od većine kaktusa, potječu iz šuma i nisu bodljikave. Njihove spljoštene stabljike imaju arhitektonski izgled tijekom cijele godine, no prava zvijezda su im bogati, jarko obojeni cvjetovi koji se pojavljuju u hladnijim mjesecima", rekli su stručnjaci. Pobrinite se da je ova sobna biljka daleko od izvora topline i propuha te izbjegavajte pretjerano zalijevanje.

Ciklama: Još jedna tradicionalna omiljena sobna dolazi u širokom rasponu boja, uključujući bijelu i crvenu. "Neke čak imaju i atraktivno resaste latice. Uvijek ih zalijevajte od baze i pazite da ih ne zalijevate previše jer mogu biti sklone truljenju korijena. Možete ih uzgajati iz godine u godinu, samo im dajte suho razdoblje mirovanja tijekom ljeta prije ponovnog zalijevanja u ranu jesen", savjetovali su stručnjaci.

Amarilis: Amarilis je jedna od najdramatičnijih cvjetnica koje možete uzgajati u zatvorenom prostoru. Sa svojim ogromnim upečatljivim cvjetovima u tonovima ružičaste, crvene, zelene ili bijele boje, popularan je božićni dar. "Imajte na umu da su lukovice, pa će prirodno uvenuti tijekom ljeta i ponovno početi rasti u jesen. Prihranjujte ih tekućim gnojivom s visokim udjelom kalija, poput hrane za rajčice, dok rastu da biste potaknuli obilno cvjetanje", objasnili su stručnjaci.

Jasmin: S prekrasnim mirisom i nježnim ružičastim pupoljcima koji se otvaraju u bijele, zvjezdaste cvjetove, jasmin je stara omiljena biljka mnogih vrtlara. "To je penjačica, s nekoliko otpornih srodnika koji se često uzgajaju u zatvorenom prostoru u vrtovima. Ako živite u umjerenoj klimi i imate toplu, južno okrenutu zidnu površinu, pokušajte ga posaditi u vrt nakon što završi cvjetanje", zaključili su.

Ključne riječi
njega hladnoća zima cvijeće

