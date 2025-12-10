Lansiran je Sopele: Novi domaći brend koji mijenja pravila njege tijela

Do sada je razlika u rutinama njege kože lica i tijela bila očita: lice dobiva visokokvalitetne aktivne sastojke, a tijelo uglavnom ostaje na klasičnim hidratantnim losionima i povremenim blagim eksfolijansima. Novi domaći brend Sopele mijenja ovo pravilo. Kreirali su prvu rutinu za tijelo u kojoj su svi visokoučinkoviti sastojci koje inače koristimo na licu sada prisutni u punoj snazi, prilagođeni većim površinama i osmišljeni da rade zajedno.

Kolekcija se sastoji od tri proizvoda koji funkcioniraju kao prava skincare rutina. Moment of Clarity je dvofazni piling i maska. Dok se zadržava na koži, kompleks AHA, BHA, traneksamične kiseline i PHA iz vodenog kefira kemijski otpušta mrtve stanice i čisti folikule. Pri ispiranju fini vulkanski pijesak i plavac pružaju nježno mehaničko poliranje, a već nakon prve upotrebe koža je osjetno glađa i ujednačenija.

Foto: Sopele

A Flattering Drop je lagani serum za tijelo koji djeluje u dva vremenska koraka. Trenutnu glatkoću daju klasične kiseline, dok se inovativni LIPO AHA postupno aktivira tijekom dana i sprječava povratak hrapavosti i keratosis pilarisa. Traneksamična kiselina i PHA iz kefira pomažu u ujednačavanju tona, a ceramidi i fermenti podržavaju kožnu barijeru. Tekstura se brzo upija i ne ostavlja trag.

The Softest Touch je završna hranjiva krema koja “zaključava” cijelu rutinu. Dubinski hidratizira uz glicerin, ureu i hijaluron, jača barijeru ceramidima i niacinamidom, a LIPO AHA i PHA iz kefira nastavljaju nježnu eksfolijaciju. Koža ostaje meka i ugodna tijekom cijelog dana, uz suptilan, topli miris.

Foto: Sopele

Ključ je u sinergiji: sva tri proizvoda dijele iste ključne aktivne sastojke u različitim ulogama, pa se rezultati gomilaju i traju duže. Redovita upotreba vidljivo smanjuje „strawberry skin“, akne na tijelu, urasle dlačice, hiperpigmentacije i hrapavost. Sopele je prva cjelovita rutina koja tijelo tretira istim standardom kao i lice.