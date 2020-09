Iskusni kulinarski znalac donosi drevne recepte: Napravite ukusna jela sa srdelama

Prošao je sveti Lovrijenac, ali stađun, doba od srdela, kako kažu ribari, sad je na svom vrhuncu. U kolovozu je njihovo meso sočno i puno zdravih masnoća, pa zahtijeva i koju čašu vina. I tako sve otkad je pamćenja i starih bogova. Prema grčkoj legendi, kada je slavni Dionizije Sirakuški krenuo u osvajanje Jadrana, pitao je za savjet svog omiljenog boga Dioniza koji da otok izabere za svoj naum. Pa nakon što je boga dobro nasitio njegovim omiljenim pečenim srdelama i napojio golemim količinama vina, čuo je u svojoj također ovinjenoj duši božanski glas:

– Na središnjem dijelu Hadrijskog zaljeva, na jednakoj udaljenosti od ilirske obale i apulskih luka, diže se otok Issa, zavičaj vladara Jonija koji je svojim velikim djelima stekao vječnu naklonost bogova. Moćan je još i danas taj pobro Jonije i ja ga često pozivam za svoj stol kada se zaželim dobre ribe i pijanke. Pozovi ga eto i ti noćas u moj hram, pa ćemo ga zajedno počastiti! I doista! Zazvao je tiranin te noći Jonijevu sjenu i čim se smračilo, eto ti iz mraka Dioniza ovjenčanog vinovom lozom i silnog Jonija, nekoć slavnog kralja Jadrana. Pa sjedoše oni uz Sirakužanina, a onda navale na pečenu ribu, stalno posežući za vinom. Kad su se nasitili i napili, a za to je valjalo deset puta ići po vino i srdele, upita sirakuškog tiranina moćni Jonije:

– Čujem da želiš ovladati mojim hadrijskim kraljevstvom i pokoriti moje more! Od dubokog Ilirova glasa, prenu se inače neustrašivi Dionizije.

– Moćni kralju, tražim samo pogodno mjesto da osnujem na njemu grad iz kojeg ću moći smiriti prilike na moru kojim sada vladaju gusari. U hramu opet zavlada tišina. Čuo se samo odjek pehara koje su tiranin, demon i bog spuštali naizmjence na kamenu površinu.

Osjetivši da bi sve moglo poći po zlu, javi se tada vinski bog.

– Čujder me, Jonije, Dionizije je danas veliki vladar kao što si to i ti jednom bio. Pa iako si besmrtan, tvoje je vrijeme prošlo. On sada vlada grčkim svijetom i nedostaje mu samo tvoje more i tvoj otok, pa da doista konačno zavlada mir... Opet hram obavije muk, a onda nakon nekog vremena zagrmi Jonije:

– Dobro je kad je tako. Ali samo pod jednim uvjetom! Osim starim imenom Issa, mora Dionizije nazvati otok i mojim imenom, a njegovi naseljenici neka u moju čast kuju novac i prinose mi žrtve. Njegove riječi izazovu samoljubivog Dioniza i on uvrijeđeno prasnu :

– Što si ti umišljaš, misliš da si pravi bog? Dionizije će osvojiti tu tvoju Issu, pokoriti sve tvoje divljake na moru i obali, a onda u moju čast posvuda, a posebno na svom novom hadrijskom uporištu, posaditi moju lozu i proizvoditi vino kojem neće biti premca. I što je podjednako važno, svakog mi dana mora u mom budućem issejskom hramu prinositi na žrtvu srdele na ražnju i to pripremljene onako kako ih od davnina pripremaju tvoji nekadašnji podanici. Pribojavajući se ljutog vinskog boga, sklope tada Jonije i Sirakužanin ugovor kojim je demon tiraninu doista prepustio vlast nad Issom i Jadranom, a zauzvrat su sirakuški koloni svoju novu domovinu nazvali Jonijevim otokom i čak su u njegovu čast počeli kovati novac. Pa ipak, najbolje je prošao sam Dioniz. Počeli su, naime, Issejci proizvoditi najbolje vino u grčkom svijetu, a naličja novčića njihova otočnog grada-države krasili su Dionizovi grozdovi i vinski pehari, dok je svakog dana u njegovu hramu mirisalo po pečenim srdelama i to onima s ražnja kojima također, kako tvrde pravi znalci, sve do danas nema premca.

Srdele na lešo s povrćem

Kratko u kipućoj vodi prokuhajte ½ kg očišćenih srdela. Izvadite ih rupičastom žlicom pa položite na podlogu od obarenih ploškica tikvica, pečenih paprika s češnjakom i nekoliko listova bosiljka pa sve pokapajte djevičanskim maslinovim uljem, posolite i dodajte šaku crnih pečenih maslina.

Foto: Veljko Barbieri

Brujetin od srdela

Na 1 dl maslinova ulja žutite 2 sjeckane kapule i 4 zdrobljena češnja češnjaka, pa dodajte 3 stiještena pomidora ili rajčice i nastavite pirjati dok se povrće ne ugusti u šalšu. Tada u šalšu ubacite 1 kg očišćenih srdela, 1 mali sjeckani ljuti paverun ili feferon, podlijte sve s 1/2 dl bijele kvasine i 1/2 dl prošeka, dodajte 3 tanke kriške limuna, pa posolite po volji. Kuhajte dok riba ne bude gotova, a umak se još ugusti. Služite vruće ili hladno. Ribarski recept.

Foto: Veljko Barbieri

Potrušene, frigane srdele s maslinama

Oko ¾ kg očišćenih srdela dobro posolite i popaprite pa pospite s 8 sjeckanih češnjeva bijelog luka. Položite sve zajedno u cijedilo, poklopite odgovarajućim poklopcem i pritisnite utegom ili teretom od 1 kg. Pustite da riba tako odstoji preko noći. Prije pripreme obrišite i pobrašnite srdele, a onda ih s obje strane kratko frigajte u tavi. Tada izvadite ribu i odmastite je na kuhinjskom papiru, pa na pladnju posolite i popaprite. Služite s kaparima i maslinama. Tradicionalni otočki recept.

Foto: Veljko Barbieri

