Godinama radi s umirućim ljudima: 'Ovo su često posljednje riječi pacijenata'

U trenucima kada se život približava kraju, mnogi ljudi izgovaraju riječi koje se iznenađujuće često ponavljaju. Bez obzira na dob, okolnosti ili mjesto, iskustva zdravstvenih djelatnika pokazuju da određene rečenice i poruke umirući ljudi dijele diljem svijeta. Te posljednje riječi često odražavaju emocije, sjećanja i ono što im je u tim trenucima najvažnije.

Jedna medicinska sestra, koja radi u hospiciju, otkrila je da mnogi terminalno bolesni ljudi izgovaraju izrazito slične izjave, s četiri određene fraze koje se ponavljaju iznova i iznova dok uzimaju posljednji dah. "Hvala", "Opraštam vam", "Zbogom" i "Molim vas, oprostite mi" srceparajuće su fraze koje je medicinska sestra Julie McFadden redovito čula, prenosi Mirror. No, u intervjuu za DailyMail izjavila je da to nije baš poput prikaza u filmovima. "Obično te riječi ne izgovaraju pri posljednjem dahu. Mnogi ljudi misle da je to kao u filmovima - dramatična posljednja proglašenje nečega zbog čega su oduvijek žalili ili nečega što su oduvijek željeli da svi znaju. Nije baš tako", objasnila je McFadden.

Čak i nakon više od 16 godina u profesiji, medicinska sestra je rekla da je određeni aspekti iskustava kraja života i dalje zbunjuju. Tijekom razgovora s kirurgom i podcasterom Dr. Karanom Rajanom, govorila je o pacijentima koji naizgled odaberu trenutak svoje smrti. "Oni u osnovi kažu: 'Umrijet ću nakon ovog datuma' ili 'Pričekat ću vjenčanje svoje kćeri'. Doslovno sam imala pacijenta koji je rekao: 'Umirem večeras' i zatim umro iako nije aktivno umirao", ispričala je McFadden.

Kada je dr. Karan upitao što bi se moglo događati u tim slučajevima, medicinska sestra je priznala da ne zna. "Nisu ništa uzeli da bi umrli, nisu to učinili. Nisam mogla vjerovati. Vilica mi je pala do poda", rekla je McFadden. Također je pričala o čudnoj pojavi pacijenata koji vide preminule rođake ili voljene kućne ljubimce te da se to zna događati otprilike tri tjedna prije smrti.

"Ljudi koji vide mrtve vrlo su budni i orijentirani. Nisu kao da su drogirani i na rubu smrti. Hodaju, govore i vide stvari koje mi ne vidimo", objasnila. Osim toga, McFadden je spomenula da je primijetila ponašanja poput dozivanja imena člana obitelji ili dječjeg ponašanja. Međutim, ta se ponašanja razlikuju od osobe do osobe, a neki ih pojedinci pokazuju suptilnije. "Ponekad će reći stvari koje jednostavno nemaju smisla. No, iako ponekad nama nemaju smisla, njima možda imaju", zaključila je.