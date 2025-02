Želim ponovno imati bend, ali sa sinom, koji trenutno studira informatiku u Splitu

Izložba fotografija "Rock portreti" Jure Divića, nagrađivanog fotografa, pisca, novinara pjesnika i nekadašnjeg bas-gitarista vrgoračke rock grupe Lightfire, postavljena u Gradskoj knjižnici Marka Marulića Bol – Plokite u Splitu, posvećena je, kaže autor, strasti, emociji i energiji rock-glazbe.

Jure Divić spojio je dvije svoje strasti: glazbu i fotografiju te fotoaparatom zabilježio neponovljive trenutke s koncertnih pozornica. Divić rock'n'roll ne promatra izvana, on ga živi, što se reflektira na njegove fotografije.

Većina ih je nastala posljednjih 20 godina na koncertima na kojima je Divićev bend Lightfire bio predgrupa diljem Dalmacije, ali najvećim dijelom u Vrgorcu.

– Dva puta bili smo predgrupa Majkama, zatim Letu 3, Gustafima, Hladnom pivu, Neaplepeopleu, Elementalu... Nastupali smo po Dalmaciji, ali osnovna geografska polazna točka mojih rock-portreta su Kotezi, gdje se održavao Kotezi Music Festival koji je okupljao bendove iz bivše Jugoslavije. To je bila super priča koja je trajala desetak godina, ali sve se ugasilo nakon što je glavni organizator preminuo. Miloš Zubac, sin Pere Zupca, napisao je knjigu o toj rock-sceni u Kotezima, koja je sada doživjela treće izdanje. Vrlo zanimljiva ekipa tu se okupljala godinama. Mi smo svirali, održavali taj festival, fotkali se, družili... – kaže Divić, koji je priredio 40 panela, no zbog ograničenog prostora izložen je samo dio fotografija.

"Rock portreti" putujuća je izložba pa je prije Splita već bila u cijelosti postavljena u Vrgorcu i Makarskoj. Na zidovima knjižnice su Gobac, Goran Bare, Mile Kekin, Mladen Badovinac iz TBF-a, Mrle iz Leta 3, Remi iz Elementala, Barbara iz Gustafa i brojna druga poznata i manje poznata lica.

– Ovo je Robert Vodanović Čop iz Zadra, piše stihove najtužnijeg bluesea u Hrvata, a ovaj momak je iz benda Olovni ples iz Dugog Sela, jedan od najinteresantnijih hrvatskih bendova, svira blues i uglazbio je sve hrvatske pjesnike s početka 20. stoljeća, Matoša, Ujevića... – kaže Divić dok nas vodi izložbom.

I njegov Lightfire izvodio je isključivo originalne skladbe.

– Okupili smo se kad smo imali 16-17 godina kao pubertetski bend, svirali smo desetak godina, a onda samo nestali. Kada smo osnovali obitelj, opet smo se skupili, kupili opremu i onda smo jedno vrijeme bili vrlo aktivni. Nastupali smo po Dalmaciji i BiH. Svirali smo punk-rock. Imali smo svoje pjesme i tekstove, nismo svirali nikakve covere. Pjesme smo pisali Zoran Merdžan-Mrcko, on je bio vokal i gitara, a bio je i glazbeni urednik na Radio Biokovu, i ja. Mi smo odrasli zajedno i iz tog druženja je i nastao bend. Njegovi su tekstovi bili ljubavni, a moji, kako je on govorio, antidržavni. Ja sam pisao socijalne tekstove, one protiv sistema, kako to ide, punkerski. Glazbu je uglavnom radio Mrcko, on je bio najtalentiraniji, mada smo bubnjar Matko Klačić Maks i ja tu i tamo znali "uletit". Na žalost, obojica su preminula, Maks prije dvije godine. Ja više ne sviram, ali eto, još pišem i fotkam – kaže Divić, koji u glazbenom svijetu ima nasljednika, sina Matu.

– Ja sam basist jednog benda, supruga mi je pjevačica drugog, normalno je da nam barem jedno dijete bude zainteresirano za glazbu. Međutim, obje kćeri diplomirale su na kemiji, a sin studira informatiku. Ali, ta pjevačica jako je talentirana i bilo je logično da netko naslijedi njezin talent. Sin mi je "potegao" na nju i to mi je jako drago – kaže Divić, kojega su na splitskoj izložbi došli podržati supruga, dvije kćeri i sin.

– Mate je student u Splitu, sad je u splitskim bendovima, ali nadam se da će se kad završi, vratiti i svirati s ćaćom. Imamo sobu s opremom, cijeli život je skupljam, imamo šest gitara na zidu – kaže Divić. Dok čeka Matin povratak i okupljanje benda, piše pjesme.

Nakon niza knjiga pripovijedaka, od kojih su mnoge nagrađene, prije dvije godine tiskao je zbirku pjesama "Mekoća", a trenutačno priprema novu zbirku poezije.

– Kada sam tiskao poeziju, bio sam iznenađen reakcijama i spoznajom da ljudi u današnje vrijeme još čitaju pjesme. To me je ponukalo da nastavim. Krajem ove godine ili početkom sljedeće objavit ću novu knjigu pjesama. Zvat će se "Sedma", jer mi je to sedma knjiga. Bavim se svim onim što nas okružuje, a bazične teme su mi seks i smrt. To su jedine dvije teme koje stalno zaokupljuju ljudsku pažnju, alfa i omega našeg življenja. Cijeli život ljudi se trude oko seksa i smrti. Nastoje da im se ovo prvo dogodi, a ovo drugo da im se ne dogodi. Pišem o tome – kaže Divić.