Alen Vlajnić bezuspješno je konkurirao na Dori, no u rukama ima sjajan album

Glavna vijest u glazbenom svijetu bila je da ove godine Disco Lizard nije ušao ni u rezerve Dore. Je li trebao? Sudeći po skorašnjem albumu “Kayak”, ne samo da je trebao, nego u rukama ima sjajan album. Pjesma “See You in Paradise”, s kojom je bezuspješno konkurirao na Dori, ubrzo se pojavila na streaming servisima, a taman koliko je on manje pozornosti žirija dobio, album “Kayak”, koji je izašao 19. veljače, svjedoči o koliko se odličnom materijalu radi.

Naime, svih sedam pjesama govori o potpuno zaokruženom albumu koji kao iz neba pa u rebra stiže do slušatelja. Alen Vlajnić, aka Disco Lizard, vlasnik je doista sjajnog albuma. Mračne elektroničke ili plesne strukture pjesama s izvrsnim gitarističkim dionicama i tekstovima otpjevanima na engleskom jeziku “remind me” na Depeche Mode. Šalu na stranu, gotovo sedmominutna pjesma “Remind Me of Angel”, koju sam igrom slučaja prvu čuo kad sam krenuo u preslušavanje albuma, zapravo je zadnja na albumu. Osim što bi Dave Gahan s njom imao hit, zvuči kao da je uz to spoj Jonathana i Nicka Cavea. Spustivši tenziju pjesme u središnjem dijelu s klavirom, osim što melankolijom i dramatikom priziva ugođaj Bowiejeve legendarne balade “Rock’n’Roll Suicide”, Disco Lizard najavio se kao jak takmac na domaćoj sceni.

I izvrsna “Queen” zanimljiva je polubalada srednjeg tempa čiju strofu možete zamisliti u repertoaru Amy Winehouse, a refren u repertoaru grupe Suede. “Taste of Cherry” klavirska je balada kakvu bi mogli snimiti Scott Walker, Leonard Cohen ili Nick Cave. Možda je mogao konkurirati s “Wanna Say”, u kojoj se ugođaj osamdesetih osjeti kroz tadašnji britanski bjelački soul spojen s gitarama a la Simple Minds ili s “Radio Soldier”, koju bi tada mogao pjevati Rick Astley...

Nije bitno, bitno je da se sveukupno radi o izuzetno promišljenom projektu na kojem nisu sudjelovali samo brojni inozemni producenti (Britanac Wez Clark radio je s Beyonce, Edom Sheeranom, Samom Smithom i Rudimenta, Stuart Hawkes iz londonskog studija Metropolis masterirao je “Rehab” Amy Winehouse). Amerikanac Mark Needham miksao je pjesmu “Queen”, a prije toga producirao i miksao prve albume The Killersa i Imagine Dragonsa. Od domaćih producenata tu su Pavle Miholjević, Jura Ferina, Srđan Sekulović Skansi, Leo Anđelković i mnogi domaći glazbenici. Kako je ovo prošlo ispod radara žiriju Dore, nije mi jasno.