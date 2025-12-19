Ruska disidentska umjetnica Anna Jermolaewa izlaže u Muzeju prekinutih veza

Nastavljajući ciklus izložbi malog formata suvremenih umjetnika koji su iz različitih razloga napustili svoju matičnu zemlju, Goodbye / Auf Wiedersehn, Muzej prekinutih veza pokazat će video rad Proba za Labuđe jezero ruske disidentske umjetnice Anne Jermolaewe, ostvaren u suradnji s ukrajinskom balerinom i koreografkinjom Oksanom Serheievom.

Jermolaewa crpi inspiraciju iz sjećanja na svoje tinejdžerske godina kada bi u vrijeme većih promjena u vrhu vlasti, u pravilu smrti važnih političara ili predsjednika države, sovjetska televizija zamijenila sadržaj redovitog programa snimkom baleta Labuđe jezero te ju ponavljala danima.

U sovjetskoj kulturi sjećanje na poznati balet Petra Iljiča Čajkovskog postao je kôd povezan s promjenom vlasti. Anna Jermolaewa živi u Austriji od 1989. godine. Djetinjstvo i mladalaštvo proživjela je u Lenjingradu, u tadašnjem SSSR-u. Progon i politička represija koju je doživjela kao članica Demokratske unije prve opozicijske političke stranke, a potom i vrijeme provedeno u izbjeglištvu oblikovali su njezin umjetnički stav. Anna otvoreno i javno istupa protiv ruske invazije na Ukrajinu i Putinovog totalitarnog režima te kontinuirano pruža pomoć ukrajinskim izbjeglicama u Austriji.

Njezini radovi nalaze se u zbirkama značajnih europskih i svjetskih muzeja i privatnih kolekcija (Kunsthaus Bregenz, Stedelijk Museum, Friedrich Christian Flick Collection, Museum of Contemporary Art Kiasma, MUMOK-Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Beč, Vehbi Koc Foundation, Kontakt-Zbirka umjetnina Erste Grupe…), a upravo s Probom za Labuđe jezero predstavljala je Austriju na Venecijanskom bijenalu 2024.

I dok su kompozicije za balet Petra Iljiča Čajkovskog postale sinonim za predblagdansko vrijeme na kazališnim scenama širom svijeta, u Probi za Labuđe jezero balerine uvježbavaju promjenu režima u Rusiji.

Rad će biti izložen u Muzeju prekinutih veza od od 19. prosinca, 2025. do 22. veljače, 2026. U petak 19. prosinca od 14 – 16h izložbi će prisustvovati balerina i koreografkinja Oksana Serheieva.