Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 68
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
'proba za labuđe jezero'

Ruska disidentska umjetnica Anna Jermolaewa izlaže u Muzeju prekinutih veza

Foto: Anna Jermolaewa
1/2
VL
Autor
vecernji.hr
19.12.2025.
u 10:17

Rad „Proba za Labuđe jezero“ umjetnice Anne Jermolaewe u Muzeju prekinutih veza od bit će izložen od 19. prosinca do 22. veljače

Nastavljajući ciklus izložbi malog formata suvremenih umjetnika koji su iz različitih razloga napustili svoju matičnu zemlju, Goodbye / Auf Wiedersehn, Muzej prekinutih veza pokazat će video rad Proba za Labuđe jezero ruske disidentske umjetnice Anne Jermolaewe, ostvaren u suradnji s ukrajinskom balerinom i koreografkinjom Oksanom Serheievom. 

Jermolaewa crpi inspiraciju iz sjećanja na svoje tinejdžerske godina kada bi u vrijeme većih promjena u vrhu vlasti, u pravilu smrti važnih političara ili predsjednika države, sovjetska televizija zamijenila sadržaj redovitog programa snimkom baleta Labuđe jezero te ju ponavljala danima.

U sovjetskoj kulturi sjećanje na poznati balet Petra Iljiča Čajkovskog postao je kôd povezan s promjenom vlasti. Anna Jermolaewa  živi u Austriji od 1989. godine. Djetinjstvo i mladalaštvo proživjela je u Lenjingradu, u tadašnjem SSSR-u. Progon i politička represija koju je doživjela kao članica Demokratske unije prve opozicijske političke stranke, a potom i vrijeme provedeno u izbjeglištvu oblikovali su njezin umjetnički stav. Anna otvoreno i javno istupa protiv ruske invazije na Ukrajinu i Putinovog totalitarnog režima te kontinuirano pruža pomoć ukrajinskim izbjeglicama u Austriji. 

Njezini radovi nalaze se u zbirkama značajnih europskih i svjetskih muzeja i privatnih kolekcija (Kunsthaus Bregenz, Stedelijk Museum, Friedrich Christian Flick Collection, Museum of Contemporary Art Kiasma, MUMOK-Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Beč, Vehbi Koc Foundation, Kontakt-Zbirka umjetnina Erste Grupe…), a upravo s Probom za Labuđe jezero predstavljala je Austriju na Venecijanskom bijenalu 2024.  

I dok su kompozicije za balet Petra Iljiča Čajkovskog postale sinonim za predblagdansko vrijeme na kazališnim scenama širom svijeta, u Probi za Labuđe jezero balerine uvježbavaju promjenu režima u Rusiji. 

Rad će biti izložen u Muzeju prekinutih veza od od 19. prosinca, 2025. do 22. veljače, 2026. U petak 19. prosinca od 14 – 16h izložbi će prisustvovati balerina i koreografkinja Oksana Serheieva.

Ključne riječi
Muzej prekinutih veza Anna Jermolaewa konceptualna umjetnost umjetnost balet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Atelijer Meštrović
2
Ponovno otvoren atelijer slavnog kipara

Nije se slagao s ustaškom vlašću, zbog čega je uhićen, umalo ubijen i prisiljen zauvijek otići iz Zagreba

Nakon 1000 dana, napokon je gotova obnova iznimnog prostora kulture - Atelijera Meštrović na Gornjem gradu. Projekt obnove vodila je ravnateljica Muzeja Ivana Meštrovića Sandra Grčić Budimir, autorica postava je Barbara Vujanović, a u stanu i atelijeru u kojem je Ivan Meštrović radio i živio sada je izloženo 116 njegovih skulptura i ulaz je do kraja godine besplatan

7
U tijeku je inicijativa za njegov povratak na djelo

Koji je hrvatski velikan po političkoj direktivi izbrisan sa slavne slike Vlaha Bukovca?

On je Rudolf Lubinski, arhitektonski vizionar i autor po mnogima najljepše zagrebačke zgrade Hrvatskog državnog arhiva u kojem se slika "Razvitak hrvatske kulture" i nalazi. Želja aktualnog vodstva Arhiva je da ga se vrati na sliku o čemu su zahtjev poslali Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, a mi smo se prisjetili i teškoća koje je Bukova imao prilikom rada na slici, ali i života i djela samog Lubinoskoga

Edinburgh: Izloženo zadnje pismo Marije I., kraljica Škotske
posljednje pismo škotske kraljice

'Pogubit će me kao zločinca u osam ujutro', napisala je samo nekoliko sati prije smrti Marija Stuart, koja je 19 godina provela u zatočeništvu

Posljednje pismo Marije Stuart, napisano na francuskom jeziku, posljednji je put bilo izloženo na samo jedan dan 2017. godine, kada su se duž mosta George IV u Edinburghu formirali dugi redovi ljudi koji su strpljivo čekali priliku da ga vide, a sada će javnost ponovno dobiti tu mogućnost u Muzeju u Perthu, u sklopu izložbe osmišljene da oživi priču o tragičnoj škotskoj kraljici

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!