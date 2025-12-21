Ljudi, pomozite! Otvorena galerija izložaka iz Afrike o kojima stručnjaci ništa ne znaju

Muzej u Velikoj Britaniji je otvorio galeriju s tisućama afričkih artefakata o kojima ne zna gotovo ništa kako bi potaknuo raspravu o načinu na koji su stečeni tijekom kolonijalnog razdoblja i o njihovom povratku.

Muzej Manchester na sjeverozapadu Engleske čuva preko 40.000 predmeta iz Afrike stečenih trgovinom ili pljačkom za vrijeme Britanskog Carstva.

"Neki od njih su dani, neki ukradeni, neki su silom otuđeni tijekom osvajanja", kazala je Sylvia Mgbeahurike iz mančesterske zajednice naroda Igbo (ICM), koautorica izložbe.

"Važno je da ih ponovo počnemo okupljati", dodala je.

Galerija "Africa Hub" postavlja pitanje trebaju li se predmeti vratiti zajednicama iz kojih su došli ili ih se može na nove načine cijeniti u Manchesteru.

Muzej traži od građana da mu se jave ako prepoznaju neke od predmeta.

Sve su češći zahtjevi da se opljačkani predmeti i posmrtni ostaci čuvani u zapadnim ustanovama vrate u mjesta odakle potječu u sklopu dugotrajnog pokreta koji traži reparacije zbog kolonijalizma i ropstva.

Premda većina galerija u muzeju odražava višegodišnja istraživanja, nova izložba namjerno ističe rupe u znanju institucije.

Predmeti, poput glazbenih instrumenata, stolica i izrezbarenih figura, u muzejsku zbirku su ušli donacijama, kupovinom ili transferom između ustanova, a često nisu bile poznate nikakve informacije o njima osim donatora ili institucije iz koje su došli.

"Muzejski zapisi nam rijetko govore tko je izradio ove predmete, kada su stvoreni ili kako su se izvorno zvali", kazao je muzej.

"Ne govore nam tko ih je posjedovao, kako su korišteni ili zašto su ljudima bili važni".

U Europi i drugdje je došlo do određenih napora da se predmeti vrate u zemlje porijekla, no mnogi artefakti i posmrtni ostaci iz Afrike i drugih regija se i dalje čuva u raznim ustanovama.

Oni koji se zalažu za njihov povrat su u ožujku pozvali vladu da ispravi, kako su rekli, "zakonodavni vakuum" koji muzejima i drugim institucijama dozvoljava da čuvaju i izlažu posmrtne ostatke.