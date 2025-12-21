Pipsi u Korčuli: Nova pjesma “Lagan”, stara energija i rasprodani K.U.M

Prije nego će za koji dan zauzeti Vintage i danima neće izlaziti uz rasprodanog zagrebačkog rock kluba Pips, chips & videoclips spustili su se skroz do Korčule gdje su održali eksplozivan koncert u K.U.M.-u, klubu korčulanske udruge mladih za koji se sada već par desetljeća brinu korčulanski alternativci. Koncert Pipsa je za K.U.M bio velika stvar, a uspio se ostvariti zahvaljujući projektu Ajmo! kojeg zajednički provode Ured za izvoz glazbe Hrvatska i Ministarstvo kulture i medija RH u sklopu kojeg se po 10.000 eura dodjeljuje za 15 organizatora koncerata van velikih gradova. Zahvaljujući ovoj subvenciji mladi korčulanski rockeri su uspjeli dovesti Pipse i uoči tako velikog koncerta za K.U.M. u koji stane 120 ljudi u Korčuli je vladala posebna atmosfera i uzbuđenje, a karte za koncert su odmah planule te su se preprodavale i taj dan u lokalnom oglasniku.

Ripper i Pipsi su bili jednako raspoloženi te su mali klub koji se nalazi u prostoru odmah do pristaništa trajekta kojim stižete u Korčulu, napunili svojoj najjačom energijom i doveli klub do faze ključanja kada su došli najveći hitovi koji se desetljećima pjevuše i na južnodalmatinskim otocima poput Korčule, kao što su Malena, Poštar lakog sna i Gume na kotačima. Publika željna ovakvih koncerata i ovakvih bendova prema glazbenicima na bini je odašiljala valove oduševljenja pa je onda i bend vratio valove uvećane za 2x2 natrag. Poslije smo u neslužbenom razgovoru od organizatora saznali da je Pipsima bilo super na ovom koncert i da ih je oduševila atmosfera. Dok je trajala tonska proba Ripper je posve uobičajeno bio posve okupiran utakmicom Dinama, a čak smo čuli i neke komentare nekih Korčulana uoči koncerta da neka ove subote Dinamo slobodno pobijedi, samo da im Ripper bude raspoložen što je stvarno na kraju i bio. Odmah pri samom početku koncerta korčulanska publika je imala čast i privilegiju čuti posve novu pjesmu koju nismo čuli još niti mi Zagrepčani koji godišnje poslušamo bar 6,7 koncerata u Zagrebu i bližoj okolici kontinentalne Hrvatske. U samom početku koncerta Ripper nije bio posebno rječit, ali na to smo već mi iz Zagreba navikli, tako da o novoj pjesmi ne znamo drugo osim da je na Ripperovoj set listi pisalo da se zove Lagan i možemo reći da se sviđa nama kojima se svidio posljednji album Pipsa Vesna. Ripper je u medijskim nastupima uoči pohoda na Vintage dao naslutiti da ih neko vrijeme publika neće moći čuti što sada definitivno znači da ulaze u studio snimiti novi materijal, a nama je drago da je još prije koju godina Dubravko Ivaniš zvani Ripper promijenio stav da nije potrebno snimati album jer je ovo doba singlova, ne albuma.

K.U.M. je takva vrsta kluba koja ne omogućava drugo nego spontanost i kao posljedicu dodatno zbližavanje publike i benda, pa tako na ovoj pozornici nema backstagea ili prostora gdje se izvođači mogu povući na kratku pauzu pa su Pipsi planirani bis izveli odmah nakon kraja regularnog dijela set liste bez onog dijela kada glazbenici odlaze dolje sa stagea, a publika viče "hoćemo još"! Doduše i ovdje je publika odmah vikala da hoće još, ali Ripper i ekipa su kratko odmorili tu na pozornici ispred njih, istežući se ili povlačeći koji brzi dim, da bi odmah žestoko krenuli u furioznu završnicu u kojoj svaka publika u svakom klubu u regiji pjeva sve riječi od početka do kraja dok se nižu Mafija, Malena, Poštar lakog sna, Pjevač Beatlesa i Stonesa, Gume te Na putu prema dole.

Prije Pipsa nastupio je lokalni bend Honey Badger sa ženskim vokalom za mikrofonom koji je odsvirao nekoliko pjesama s njihovog albuma koji će uskoro ugledati svjetlo dana, a trenutačno je na miksanju. Njihove pjesme Moj šef Mjesec i Made in China već su dobro prihvaćene među lokalnom publikom te će biti zanimljivo čuti album u cijelosti kada ugleda svjetlo dana, odnosno danas je prikladnije reći kada se pojavi na streaming servisima. Honey Badger su odsvirali i pjesmu Vrana koju su skladali u čast njihovog prijatelja Jakše Denoblea poznatog i pod nadimkom Vrana, a koji je nesretno stradao početkom ove godine. Inače, članovi Honey Badgera su imali i bend sa spomenutim Jakšom te je početkom mjeseca izašao iznenađujuće kvalitetan album Vječnost koji su snimili s prerano otišlim glazbenikom. Nadamo se da će i taj album doći do što više publike da bi čuli kako kvalitetnu glazbu su stvarali Jakša i njegovi prijatelji.

Pipsi su bili prvi od četiri benda koji dolaze ove zime u K.U.M u sklopu spomenutog projekta Ajmo! Pa ćemo tako moći već ove subote čuti i Porto, Morto. Ako ste u blizini Korčule skočiti stoga ove subote do K.U.M.-a, a ako ste u Zagrebu, vidimo se na nekoliko koncerta Pipsa u Vintageu jer glazba je zvonka radost.