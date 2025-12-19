Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
projekt restauratora u rimu

Svi znamo da se laserima može pomladiti lice, a sada se koriste i za obnovu spomenika

Rome's Column of Marcus Aurelius under restoration
Foto: YARA NARDI/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
19.12.2025.
u 11:32

Restauratori u Rimu započeli su obnovu stupa Marka Aurelija, remek-djela starog 1840 godina

Baš kao što kozmetički kirurzi laserima zaglađuju bore, tako i arheolozi u Rimu zrakama svjetlosti uklanjaju desetljeća prljavštine s jednog od najpoznatijih gradskih spomenika.

Restauratori u Italiji koriste se laserom za čišćenje više nego ikad pa su ga uperili i na slojeve prljavštine na stupu Marka Aurelija, remek-djelu starom 1840 godina koje slavi careve pobjede nad barbarskim plemenima duž Dunava.

Ručni laseri koncentriraju zrake svjetlosti na kamen, a toplina koju generiraju otkida crne naslage onečišćenja i otkriva bijeli mramor iz Carrare koji se nalazi pod njima.

"To je isti princip kao kada liječnik uklanja neželjene dlake ili kožu", rekla je Marta Baumgartner, voditeljica projekta.

Izrezbaren oko 180. godine, stup se uzdiže do visine od gotovo 40 metara i prikazuje više od 2000 likova, uključujući bogove, vojnike i zvijeri. Sam Marko Aurelije pojavljuje se na nekoliko mjesta.

Rome's Column of Marcus Aurelius under restoration
Marta Baumgartner, restoration project director and scientific director, points towards a section of the Column of Marcus Aurelius during restoration work, in Rome, Italy, December 18, 2025. REUTERS/Yara Nardi Photo: YARA NARDI/REUTERS
Foto: YARA NARDI/REUTERS

Reljefi ilustriraju nasilje ratovanja - živopisne scene pružaju znanstvenicima neprocjenjive informacije o ovom razdoblju rimske povijesti. Prerezana su grla, odsječene glave, a žena je odvučena u ropstvo za kosu.

Posljednje čišćenje provedeno je 1980-ih, ali vrijeme i elementi neprestano uzimaju svoj danak, a konzervatori su pronašli područja gdje se mramor počeo odvajati, što je zahtijevalo brzu stabilizaciju.

"Nadamo se da u budućnosti neće biti iznenađenja. Sada će se stanje spomenika pratiti i moći ćemo intervenirati kada bude potrebno", rekla je Baumgartner.

Ključne riječi
kulturna baština kultura Marko Aurelije umjetnost restauracija Rim arhitektura arheologija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Atelijer Meštrović
2
Ponovno otvoren atelijer slavnog kipara

Nije se slagao s ustaškom vlašću, zbog čega je uhićen, umalo ubijen i prisiljen zauvijek otići iz Zagreba

Nakon 1000 dana, napokon je gotova obnova iznimnog prostora kulture - Atelijera Meštrović na Gornjem gradu. Projekt obnove vodila je ravnateljica Muzeja Ivana Meštrovića Sandra Grčić Budimir, autorica postava je Barbara Vujanović, a u stanu i atelijeru u kojem je Ivan Meštrović radio i živio sada je izloženo 116 njegovih skulptura i ulaz je do kraja godine besplatan

7
U tijeku je inicijativa za njegov povratak na djelo

Koji je hrvatski velikan po političkoj direktivi izbrisan sa slavne slike Vlaha Bukovca?

On je Rudolf Lubinski, arhitektonski vizionar i autor po mnogima najljepše zagrebačke zgrade Hrvatskog državnog arhiva u kojem se slika "Razvitak hrvatske kulture" i nalazi. Želja aktualnog vodstva Arhiva je da ga se vrati na sliku o čemu su zahtjev poslali Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, a mi smo se prisjetili i teškoća koje je Bukova imao prilikom rada na slici, ali i života i djela samog Lubinoskoga

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!