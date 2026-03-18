Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 85
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
nova knjiga Andrewa Pattegreeja

Uništavanje knjiga bilo moćna vojna taktika, u bombardiranju Japana uništena je gotovo polovica ukupnog knjižnog fonda te zemlje

Knjiga u ratu
Petrine knjige
VL
Autor
Tia Špero
18.03.2026.
u 11:03

Najnoviju knjigu Andrewa Pattegreeja, "Knjiga u ratu: Knjižnice i čitatelji u vremenima sukoba", u hrvatskom prijevodu Milana Popovića objavila je nakladnička kuća Petrine knjige

"Mao Ce-tung bio je knjižničar. Staljin je objavljivao poeziju. Evelyn Waugh služio je kao komandos, prije nego se povukao da bi napisao 'Povratak u Brideshead'. Otkako je započelo moderno ratovanje, knjige su se često nalazile na prvoj crti bojišnice. Od Američkog građanskog rata do invazije na Ukrajinu, knjige, pisci i čitatelji odlazili su u rat - postajući pritom smrtonosna oružja, ali i naši najuvjerljiviji argumenti za mir".

Piše tako britanski povjesničar Andrew Pettegree u svojoj najnovijoj knjizi, nazvanoj "Knjiga u ratu: Knjižnice i čitatelji u vremenima sukoba", koju je u hrvatskom prijevodu Milana Popovića upravo objavila nakladnička kuća Petrine knjige.

Pettegree detaljno analizira kako su i Saveznici i Sile Osovine za Drugog svjetskog rata, strateški koristili tisak i knjige kao ključan instrument ratovanja. One su služile i kao oruđe za ideološku mobilizaciju ljudi, što su figure poput Goebbelsa, Hitlerova ministra propagande, dobro razumjele. Američka vojska regrutirala je sveučilišne profesore i znanstvenike koji su pisali tisuće priručnika o stranim zemljama, pomažući tako u planiranju i izvođenju napada.

Knjiga u ratu
Foto: Petrine knjige

Također, samo je uništavanje knjiga bilo moćna vojna taktika, a savezničke zračne snage sustavno gađale institucije u kojima su se čuvala najvrjednija znanstvena i književna djela te se procjenjuje da je, primjerice, u bombardiranju Japana u zadnjim godinama rata uništena gotovo polovica ukupnog knjižnog fonda te zemlje. No, s druge strane, knjige su za one koji su se u ratu našli predstavljale i slamku spasa, u rovovima i skloništima organizirale su se improvizirane knjižnice, a čitanje pomagalo je u očuvanju ljudskosti usred razaranja.

Andrew Pettegree, rođen 1957., cijenjeni je povjesničar i jedan od vodećih stručnjaka za Europu u doba reformacije. Trenutačno je profesor na Sveučilištu St Andrews, a autor je cijelog niza hvaljenih i nagrađivanih knjiga.

Ključne riječi
kultura pisci čitatelji knjižnice Andrew Pettegree rat petrine knjige knjiga

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!