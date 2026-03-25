Goranov vijenac oduzet pjesniku koji je opjevao silovanje maloljetnice, a u intervjuima brani pedofiliju

Samo nekoliko dana nakon što je održano 63. Goranovo proljeće, najvažnija pjesnička manifestacija u Hrvatskoj, na vidjelo su počeli izlaziti degutantni stavovi dobitnika Goranova vijenca za pjesnički opus i doprinos hrvatskoj književnosti. Milko Valent, naime, već godinama čvrsto, uvjereno i otvoreno, staje u obranu pedofilije.

Valentu je nagradu dodijelio žiri u sastavu Tomislav Brlek, Dorta Jagić, Andrijana Kos Lajtman, Branislav Oblučar i Marko Pogačar, dok je u obrazloženju stajalo sljedeće: "Književnost je njegov životni i umjetnički projekt (nije slučajno da i sam često rabi izraz kreativne radionice) u kojem se spajaju njegovo autobiografsko i autorsko ja u nastojanju da se impresivnoj energiji književnog teksta podari struktura i oblik koji će slobodno, ne robujući tabuima i konvencijama, izreći brojne intrigantne aspekte ljudske egzistencije i djelovanja. U tom smislu svakako je najpoznatiji po radikalnoj slobodi tematiziranja seksualnosti i erotike te ga se u tom okviru, ali i po neskrivenoj energiji pjesničkoga bunta, nerijetko uspoređuje s možda prvim hrvatskim pjesničkim buntovnikom, društvenim i književnim nekonformistom Kamovom".

No, ono što je žiri nazvao "radikalnom slobodom tematiziranja seksualnosti i erotike", velik dio opravdano zgrožene hrvatske kulturne javnosti koji se posljednjih dana oglasio na društvenim mrežama, naziva - propagiranjem pedofilije. Po mrežama trenutno se dijeli Valentova pjesma "'AMBIJENTALNO - DIJETALNO'', u kojoj je stihovima opjevao silovanje maloljetnice. A prije nego što se pozovemo na pjesničku slobodu, jer nije nužno da ono o čemu pjesnik piše, želi i napraviti, treba ukazati i na njegove javne istupe u kojima također otvoreno govori o pedofiliji, nazivajući je prirodnom seksualnom orijentacijom i izjednačujući je s homoseksualnošću. Prvi su na to ovih dana javno reagirali upravo queer aktivisti i kolektivi, žestoko osuđujući Valentove stavove te stavljanje homoseksualnosti i pedofilije u isti kontekst. Kritike izbora Milka Valenta za Goranov vijenac te pozivi za očitovanje žirija Goranova proljeća preplavili su internet.

Tek što je ovaj tekst objavljen na portalu Večernjeg lista, iz Goranova proljeća na svojoj su Facebook stranici objavili odluku o opozivu nagrade Milku Valentu. Napisali su da su bili prisiljeni promijeniti svoju odluku, jer "neke njegove iznesene tvrdnje, napose one vezane uz pedofiliju i dječju pornografiju, neprihvatljive su na svim razinama".

Podsjećamo, Milko Valent u razgovoru za časopis Artikulacije iz 2022. godine, o svom romanu "Ledene haljine", koji tematizira, među ostalim, incest i pedofiliju, tako govori da "što se tiče benignih stvari koje se, jasno, mogu zloupotrijebiti, recimo seksualnih orijentacija kao što su homoseksualizam, i ženski i muški, pedofilija i ostale, njih tzv. politički korektno društvo koje, usput rečeno, još ne postoji, kao ni politička korektnost, ne treba „racionalizirati“ jer „sve što se zbiva u prirodi“, kažu u romanu Ledene haljine Nina i Nigel, „jest prirodno“. To je isto kao kad biste „racionalizirali“ ostale prirodne pojave kao što su kiša ili snijeg, potres, međusobno ubijanje ljudi itd. Sve te pojave postoje u prirodi kao njezin integralan dio. Problem je u tome što još uvijek živimo u retardiranoj civilizaciji u kojoj je većina ljudi neuka, tj. nepismena ili polupismena, uglavnom neobrazovana. (...) U isto vrijeme korumpirani znanstvenici i liječnici, baš kao i neobrazovan svjetski puk, osuđuju javno u medijima pedofiliju kao bolest, vjerojatno da ne bi izgubili posao. Jadno, tužno, ružno", kaže Valent.

Nadalje, nije to jedini takav Valentov istup, jer o "razbijanju tabua pedofilije" je razgovarao i s Predragom Raosom u njegovoj televizijskoj emisiji Ni mi je jasno na MrežaTV. U njoj, govori kako je pedofilija intergralni dio ljudske ličnosti, a ne patološko stanje kao i da je to razlog tome što u svijetu "cvate dječja pornografija". "Ako je tebi djevojčica žena od petnaest godina koja ima sisu broj pet, onda je to nešto drugo", kaže Valent koji tvrdi i da je u Nabokovljevu romanu "Lolita zavela Humberta".

U kontekstu ovako rijetko bizarnog razgovora, čiji su velik dio proveli raspravljajući se oko pravne definicije djeteta i od kojeg trenutka je djevojčica spolno zrela, Raos na trenutak djeluje gotovo kao glas razuma. Odgovara mu tako da pedofilija nije umjetni tabu, već da je problem u tome što dijete ne razumije seksualnost. No, odmah zatim napominje da i on "voli gledati djevojčice", ali da one "nisu receptivne".

O situaciji u koju su dovedeni se oglasio i Le Zbor, koji je bio pozvan da pjeva na dodjeli: "Imamo ogroman grč u želudcu jer smo prekasno saznale_i da je nagrada Goranov vijenac dodijeljena osobi koja u svojim izjavama propagira seksualno nasilje nad djecom. Izrazito nam je žao što se o tome nismo na vrijeme informirale_i i to smatramo prije svega velikom sramotom organizatora, ali i propustom nas kao sudionica programa", stoji u njihovoj objavi.

"Naš stav je jasan: ne podržavamo davanje trunčice počasti osobama takvih stavova te ovim putem želimo naglasiti da svojim nastupom ni u kojem obliku nismo htjele_i istaknuti podršku Milku Valentu. S druge strane, izrazito nam je drago da je nagradu za mlade pjesnike osvojila queer aktivistica Karla Kostadinovski. Svoju lekciju smo naučile_i, uz popriličnu dozu bijesa što živimo patrijarhalnu stvarnost u kojoj i dalje moramo temeljito provjeravati sve oko nas. Honorar od nastupa ćemo donirati, a sa svakim idućim nastupom još ćemo se odlučnije boriti protiv svakog oblika narušavanja dostojanstva svakog čovjeka", dodaju.