Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
Na meti istražitelja Hrvatski skijaški savez i Vedran Pavlek, sumnja se u izvlačenje 30 milijuna eura?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'Enfant terrible' hrvatske scene

Tko je Milko Valent, čovjek koji je javno brani pedofiliju?

Zagreb: Književnik Milko Valent
Sandra Simunovic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
26.03.2026.
u 11:26

Za svoja je djela do sada dobio Držića, Nazova i Ujevića, ali našao se u središtu neviđenog skandala nakon što mu je dodijeljen, a potom ekspresno oduzet Goranov vijenac. Njegovi raniji stavovi o pedofiliji i dječjoj pornografiji šokirali su javnost i prisilili organizatore na presedan u povijesti jedne od najvažnijih domaćih književnih nagrada

Ovogodišnje, 63. izdanje Goranovog proljeća trebalo je biti još jedna proslava poezije, a kulminiralo je dodjelom Goranovog vijenca, bijenalne nagrade za ukupan doprinos hrvatskoj književnosti, piscu Milku Valentu.

Valent, rođen 1948. godine u Zagrebu, jedna je od najradikalnijih figura na hrvatskoj književnoj sceni. Diplomirao je filozofiju i komparativnu književnost, a njegov opus obuhvaća više od četrdeset knjiga poezije, proze, drama i eseja. Za zbirku "Otvorena rosa" nagrađen je 2018. "Tinom Ujevićem" za zbirku "Otvorena rosa", a ovjenčan je i maslinovim vijencem na Croatia rediviva: Ča, Kaj, Što, jezično-pjesničkoj smotri u Selcima na otoku Braču 2009. U prozi je najpoznatiji po monumentalnom romanu "Umjetne suze" na više od 1400 stranica za koju je dobio godišnju nagradu "Vladimir Nazor". Kao dramatičar višestruki je dobitnik nagrade "Marin Držić". Sebe je oduvijek pozicionirao kao "enfant terriblea hrvatske scene", pisca koji ne robuje tabuima i koji ispituje granice društveno prihvatljivog.

Peteročlani žiri Goranovog proljeća, sastavljen od uglednih imena s književne scene - Tomislav Brlek, Dorta Jagić, Andrijana Kos Lajtman, Branislav Oblučar i Marko Pogačar - Valenta je u obrazloženju opisao kao autora koji izbjegava "tradicionalni fašizam smisla", čija je poezija "kreativna i energizirana, provokativna, pa i šokantna". Istaknuli su njegovu "radikalnu slobodu tematiziranja seksualnosti i erotike" te ga usporedili s književnim buntovnikom Jankom Polićem Kamovom. No, gotovo odmah nakon objave nagrade, na društvenim mrežama počeli su se širiti Valentovi raniji javni istupi.

Prvenstveno bila je riječ o intervjuu iz 2022. godine za književni časopis Artikulacije. U njemu je autor, bez ikakve zadrške, pedofiliju nazvao prirodnom seksualnom orijentacijom, tvrdeći da u prirodi ljudi, dakle sisavaca, osobito starijih, postoji žudnja spolno općiti s mlađima. Osude pedofilije pripisao je korumpiranim znanstvenicima i liječnicima te neobrazovanom puku. Kritizirao je i kažnjavanje posjedovanja i distribucije dječje pornografije, čudeći se što se takva djela kažnjavaju čak kaznom zatvora. Javnost, od književnika i aktivista do čitatelja koji za Valenta dotad nisu ni čuli, reagirala je s nevjericom i gađenjem. 

Iako je Valentova sklonost provokaciji i bavljenju tabuima, poput incesta u romanu "Ledene haljine", bila poznata u književnim krugovima, izravno zagovaranje i normalizacija najtežih oblika seksualnog nasilja u javnom prostoru prešli su granicu koju mnogi nisu bili spremni tolerirati. Suočeni s javnim pritiskom, organizatori Goranovog proljeća donijeli su jedinu moguću odluku. U podužem priopćenju, koje su prenijeli gotovo svi mediji, objavili su da povlače dodjelu nagrade Milku Valentu. Priznali su da su njegove kontroverzne izjave smatrali produžetkom "radikalnog i namjerno provokativnog... književnog prosedea", povlačeći paralelu s Majakovskim i njegovim stihom "ja volim gledati kako umiru djeca". Međutim, uvidom u sporni intervju zaključili su da su iznesene tvrdnje o pedofiliji i dječjoj pornografiji neprihvatljive na svim razinama. Nagrada ove godine neće biti dodijeljena nikome, a "praznina koja ostaje, služit će kao podsjetnik na vlastite pogreške, i prilog ograničavanju budućih".

Mnogi su njihovo obrazloženje nazvali licemjernim i optužili ih da nije moguće da nisu znali za njegove eskapade. Jedna od članica žirija, pjesnikinja Dorta Jagić, na svom je Facebook statusu i javno ustala u Valentovu obranu te napisala: "Nismo čitali Intervju, niti znali za iznešene provokacije i stavove, jer kod ovog žirija koji vrednuje korpus nečijeg pjesništva, a ne lista zažarenim palcem intervjue kao kansel policija, razgovori za novine su manje važni. Okej, budite dosljedni, zapalite Baudelaira, de Sada, Swifta, Nabokova, Hamsuna, Pounda, Millera, Marinettija, i još 10 000 njih, jer sve je to đubrad koja se klela ili u incest i pedifiliju ili u fašizam, a pisala nevjerojatna djela". 

Ključne riječi
književnost knjige poezija goranovo proljeće Milko Valent

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Milko Valent
26
milko valent

Goranov vijenac oduzet pjesniku koji je opjevao silovanje maloljetnice, a u intervjuima brani pedofiliju

Žestoke kritike i pozivi na očitovanje žirija Goranova proljeća preplavili su društvene mreže, nakon što su na vidjelo počeli izlaziti javni istupi dobitnika Goranova vijenca, pjesnika Milka Valenta, a u kojima staje u obranu pedofilije. Netom nakon što je ovaj tekst objavljen na portalu Večernjeg lista, oglasio se žiri, te su na svojoj Facebook stranici objavili odluku o opozivu nagrade

Zagreb: Predstavljena knjiga Dejana Šorka "Počinje bitka! - Mači, kolci, mobiteli"
Dejan Šorak

'Moj novi roman bio bi dobar film, ali postoji razlog zašto ga ja neću raditi'

Roman poznatog hrvatskoga redatelja, scenarista i književnika "Počinje bitka! Mači, kolci, mobiteli", u kojem autor ogoljuje karaktere i pojave u hrvatskom društvu kroz satiričko povećalo, predstavljen je u Knjižnici Bogdana Ogrizovića. Kazališni redatelj Miro Međimorec naglasio je da je sjajan Šorkov izbor idioma jer su ga, rekao je, svi podsmislovi i aluzije koje je pronalazio asocirali na Miroslava Krležu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!