FOTO/VIDEO Održana svečana dodjela: Karlo Budak i Patricija Horvat dobitnici Nagrade Iso Velikanović

Nagrada "Iso Velikanović", najveće priznanje za književne prijevode u Hrvatskoj, svečano je u četvrtak u Hrvatskom državnom arhivu uručena Karlu Budoru za životno djelo te Patriciji Horvat godišnja nagrada za prijevod romana "Anima" Kapke Kassabove s engleskoga jezika
Nagrada "Iso Velikanović", najveće priznanje za književne prijevode u Hrvatskoj, svečano je u četvrtak u Hrvatskom državnom arhivu uručena Karlu Budoru za životno djelo te Patriciji Horvat godišnja nagrada za prijevod romana "Anima" Kapke Kassabove s engleskoga jezika
Nagrade im je uručila ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, naglasivši kako je cilj nagrade afirmacija književnog prevodilaštva, ali i podsjećanje na djelovanje književnika i prevoditelja po kojemu ona nosi ime. Obuljen Koržinek ističe kako se priznanje dodjeljuje i kako bi se podigla svijest javnosti o zahtjevnosti rada književnih prevoditelja koji se, smatra, često uzima zdravo za gotovo
Nagrade im je uručila ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, naglasivši kako je cilj nagrade afirmacija književnog prevodilaštva, ali i podsjećanje na djelovanje književnika i prevoditelja po kojemu ona nosi ime. Obuljen Koržinek ističe kako se priznanje dodjeljuje i kako bi se podigla svijest javnosti o zahtjevnosti rada književnih prevoditelja koji se, smatra, često uzima zdravo za gotovo
Prevoditelj Karlo Budor naglasio je kako je od početaka svoga rada u 60-im godinama prošlog stoljeća naovamo postignut velik napredak u književnom prevođenju. Posebno je istaknuo ulogu tehnoloških dostignuća koja su, navodi, omogućila bržu, učinkovitiju i lakšu dostupnost građe potrebne za prijevod
Prevoditelj Karlo Budor naglasio je kako je od početaka svoga rada u 60-im godinama prošlog stoljeća naovamo postignut velik napredak u književnom prevođenju. Posebno je istaknuo ulogu tehnoloških dostignuća koja su, navodi, omogućila bržu, učinkovitiju i lakšu dostupnost građe potrebne za prijevod
OGLAS
Prevoditeljica Patricija Horvat rekla je da, iako umjetna inteligencija sve više ugrožava posao književnih prevoditelja, smatra kako "nijedan stroj ne bi ovu ni bilo koju drugu knjigu mogao prevesti onako dobro kako to može čovjek". Izrazila je nadu da će nagrada pridonijeti većoj čitanosti bugarsko-škotske autorice Kapke Kassabove
Prevoditeljica Patricija Horvat rekla je da, iako umjetna inteligencija sve više ugrožava posao književnih prevoditelja, smatra kako "nijedan stroj ne bi ovu ni bilo koju drugu knjigu mogao prevesti onako dobro kako to može čovjek". Izrazila je nadu da će nagrada pridonijeti većoj čitanosti bugarsko-škotske autorice Kapke Kassabove
Karlo Budor svoj radni vijek proveo je na Odsjeku za romanistiku zagrebačkog Filozofskog fakulteta, na katedri za hispanistiku te je imao velikog utjecaja na formiranje novih generacija književnih prevoditelja. U svojem je radu preveo brojna djela od kojih se ističu "Prometej ili život Balzacov" Andréa Mauroisa, "Munje u kolovozu" Jorgea Ibargüengoitije te "Lazarillo de Tormes i njegove životne zgode i nezgode", nepoznatog autora
Karlo Budor svoj radni vijek proveo je na Odsjeku za romanistiku zagrebačkog Filozofskog fakulteta, na katedri za hispanistiku te je imao velikog utjecaja na formiranje novih generacija književnih prevoditelja. U svojem je radu preveo brojna djela od kojih se ističu "Prometej ili život Balzacov" Andréa Mauroisa, "Munje u kolovozu" Jorgea Ibargüengoitije te "Lazarillo de Tormes i njegove životne zgode i nezgode", nepoznatog autora
Patricija Horvat diplomirala je engleski i njemački jezik i književnost te se od 2004. bavi prevođenjem, a aktivna je i kao književna promotorica i moderatorica te voditeljica književnog programa "Bookvica" u Splitu te splitskog festivala "Pričigin"
Patricija Horvat diplomirala je engleski i njemački jezik i književnost te se od 2004. bavi prevođenjem, a aktivna je i kao književna promotorica i moderatorica te voditeljica književnog programa "Bookvica" u Splitu te splitskog festivala "Pričigin"
OGLAS
O dobitnicima Nagrade odlučivao je Odbor koji su, uz predsjednika Dinka Telećana, činili Ivana Peruško, Marko Kovačić, Ksenija Banović, Anda Bukvić Pažin, Vlatka Valentić te Dubravko Torjanac
O dobitnicima Nagrade odlučivao je Odbor koji su, uz predsjednika Dinka Telećana, činili Ivana Peruško, Marko Kovačić, Ksenija Banović, Anda Bukvić Pažin, Vlatka Valentić te Dubravko Torjanac
