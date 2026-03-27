'Osuđujemo Valentove izjave o pedofiliji, ali nisu mu trebali oduzeti nagradu'

Nakon bure koja se podigla zbog izjava pjesnika Milka Valenta, dobitnika Goranova vijenca, o pedofiliji, dječjoj pornografiji i incestu, reagirao je i žiri te pjesničke manifestacije. Oduka o dodjeli nagrade je povučena, a na to je reagiralo i Društvo hrvatskih književnika čiji je Valent član. njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Član DHK Milko Valent proglašen je dobitnikom Goranova vijenca za životno djelo 11. ožujka, da bi mu nagrada priopćenjem objavljenim na društvenim mrežama Goranova proljeća 25. ožujka bila oduzeta. Osuđujući etički neprihvatljive Valentove izjave o pedofiliji iznesene u intervjuu za časopis Artikulacije, kao strukovna udruga ipak smatramo potrebnim ukazati na neprihvatljivu praksu naknadnoga oduzimanja jednom dodijeljene književne nagrade zbog pritiska medija i dijela javnosti.

Čin oduzimanja književne nagrade već proglašenom laureatu pokazuje neozbiljnost i neprofesionalnost prosudbenog povjerenstva koje je dodijelilo nagradu, čime se narušavaju ugled, vjerodostojnost i autoritet Goranovog proljeća kao jedne od najstarijih književnih manifestacija u Hrvatskoj", napisalo je Društvo hrvatskih književnika na svojoj web stranici.

Podsjećamo, u intervjuu za Artikulacije, Valent je pedofiliju nazvao prirodnom seksualnom orijentacijom, tvrdeći da u prirodi ljudi, dakle sisavaca, osobito starijih, postoji žudnja spolno općiti s mlađima. Osude pedofilije pripisao je korumpiranim znanstvenicima i liječnicima te neobrazovanom puku. Kritizirao je i kažnjavanje posjedovanja i distribucije dječje pornografije, čudeći se što se takva djela kažnjavaju čak kaznom zatvora.

Problem je u tome što još uvijek živimo u retardiranoj civilizaciji u kojoj je većina ljudi neuka, tj. nepismena ili polupismena, uglavnom neobrazovana. (...) U isto vrijeme korumpirani znanstvenici i liječnici, baš kao i neobrazovan svjetski puk, osuđuju javno u medijima pedofiliju kao bolest, vjerojatno da ne bi izgubili posao. Jadno, tužno, ružno", kazao je Valent.