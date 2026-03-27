Kaos zbog olujnog vjetra: Zatvoren Sv. Rok, vatrogasci u Zagrebu imaju pune ruke posla, problemi u tramvajskom prometu
FOTO Prometni kolaps u Zagrebu, oštećeni tramvajski vodovi, otkazana nastava, Tomašević će se obratiti građanima
FOTO Apokaliptično jutro u Zagrebu - potrgani vodovi, skele, letio crijep, semafor: Ovo je 100 fotografija nevremena
FOTO Ako ste u prometu, oprez: Jak vjetar iščupao je semafor na jednoj od najprometnijih zagrebačkih ulica
Vatrogasci apeliraju: Zovite nas ako je stvarno nešto bitno. Da nas ima deset puta više, ne bi uspjeli sve odraditi
FOTO Pogledajte posljedice strašnog olujnog vjetra koji i dalje hara Zagrebom
društvo hrvatskih književnika

'Osuđujemo Valentove izjave o pedofiliji, ali nisu mu trebali oduzeti nagradu'

27.03.2026.
u 10:24

Na odluku o oduzimanju Goranova vijenca Milku Valentu zbog spornih izjava reagiralo je i Društvo hrvatskih književnika, čiji je Valent član

Nakon bure koja se podigla zbog izjava pjesnika Milka Valenta, dobitnika Goranova vijenca, o pedofiliji, dječjoj pornografiji i incestu, reagirao je i žiri te pjesničke manifestacije. Oduka o dodjeli nagrade je povučena, a na to je reagiralo i Društvo hrvatskih književnika čiji je Valent član. njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Član DHK Milko Valent proglašen je dobitnikom Goranova vijenca za životno djelo 11. ožujka, da bi mu nagrada priopćenjem objavljenim na društvenim mrežama Goranova proljeća 25. ožujka bila oduzeta. Osuđujući etički neprihvatljive Valentove izjave o pedofiliji iznesene u intervjuu za časopis Artikulacije, kao strukovna udruga ipak smatramo potrebnim ukazati na neprihvatljivu praksu naknadnoga oduzimanja jednom dodijeljene književne nagrade zbog pritiska medija i dijela javnosti.

Čin oduzimanja književne nagrade već proglašenom laureatu pokazuje neozbiljnost i neprofesionalnost prosudbenog povjerenstva koje je dodijelilo nagradu, čime se narušavaju ugled, vjerodostojnost i autoritet Goranovog proljeća kao jedne od najstarijih književnih manifestacija u Hrvatskoj", napisalo je Društvo hrvatskih književnika na svojoj web stranici. 

Podsjećamo, u intervjuu za Artikulacije, Valent je pedofiliju nazvao prirodnom seksualnom orijentacijom, tvrdeći da u prirodi ljudi, dakle sisavaca, osobito starijih, postoji žudnja spolno općiti s mlađima. Osude pedofilije pripisao je korumpiranim znanstvenicima i liječnicima te neobrazovanom puku. Kritizirao je i kažnjavanje posjedovanja i distribucije dječje pornografije, čudeći se što se takva djela kažnjavaju čak kaznom zatvora. 

Problem je u tome što još uvijek živimo u retardiranoj civilizaciji u kojoj je većina ljudi neuka, tj. nepismena ili polupismena, uglavnom neobrazovana. (...) U isto vrijeme korumpirani znanstvenici i liječnici, baš kao i neobrazovan svjetski puk, osuđuju javno u medijima pedofiliju kao bolest, vjerojatno da ne bi izgubili posao. Jadno, tužno, ružno", kazao je Valent. 

DN
davaj_nama
10:50 27.03.2026.

Društvo hrvatskih književnika... ojojoj.... samo da podsjetim - i Mengele je bio liječnik. Što, zbog vaših titula trebamo kao društvo zanemariti moral, čestitost, poštenje, čast i ustaljene pozitivne društvene norme, međunarodne pravne norme i propise poput Povelje o ljudskim pravima UN? Zato što ste vi sami sebi pripisali nekakav status da ste iznad svih ostalih? Odj-..... u skokovima.

SC
Srbski Car Dušan Silni
10:39 27.03.2026.

Naravno da mu nisu trebali oduzeti nagradu dapače, trebali su mu još dati nagradu za pedofiliju, kaj ne?

Avatar Cat
Cat
10:50 27.03.2026.

Ne mogu vjerovati ovom kaj čitam, kaj ste vi iz Društva hrvatskih književnika na glavu opali. Da mu je sto puta dodijeljena nagrada sto puta mu je treba i oduzeti. Jedino kaj bi sad trebalo napraviti je započeti istragu da se vidi koliko je sam u pedofiliju upetljan. I još bi ga to isto društvo trebalo izbaciti iz svojih redova.

