Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
Na meti istražitelja Hrvatski skijaški savez i Vedran Pavlek, sumnja se u izvlačenje 30 milijuna eura?
oglasila se ministrica kulture

Obuljen Koržinek: Oduzimanje nagrade Valentu je ispravno, izjave su mu skandalozne

Nina Obuljen Koržinek
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Hina
26.03.2026.
u 13:19

Nakon  konferencije o obnovi Dvorca Livadić i Etno kuće u Samoboru, minstrica kulture i medija komentirala je i opoziv nagrade dobitniku Goranovog vijenca Milku Valentu

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek ocijenila je u četvrtak ispravnom odluku organizatora Goranovog proljeća o opozivu nagrade dobitniku Goranovog vijenca Milku Valentu zbog njegovih ranijih izjava o pedofiliji i dječjoj pornografiji, te je poručila da ne bi bilo dobro da se ta manifestacija povezuje s ovakvom skandaloznom situacijom.

"Radi se o pjesniku velikog opusa koji je dugo na sceni i član je svih strukovnih udruženja. Koliko znam, bio je nagrađivan i ranije, međutim skandalozne su izjave koje je iznio, a i mislim da je povjerenstvo učinilo jedino što je moglo u ovim okolnostima kad su upozoreni, da su povukli tu nagradu", komentirala je novinarima Obuljen Koržinek nakon konferencije o obnovi Dvorca Livadić i Etno kuće u Samoboru.

Dodala je da Goranovo proljeće traje dulje od 60 godina, to je manifestacija koja nagrađuje najvrsnije pjesnike i mlade pjesnike "i ne bi bilo dobro da se povezuje s ovakvom skandaloznom situacijom".

Nakon brojnih reakcija i kritika na ranije izjave i stajališta književnika Milka Valenta o pedofiliji, Goranovo proljeće objavilo je u srijedu navečer da opoziva nagradu ovogodišnjem dobitniku Goranovog vijenca za ukupan doprinos hrvatskom pjesništvu.

Priznali su da građansku osobu laureata žiri i odbor, moguće pogrešno, nisu pretjerano propitivali te da su uvidom u intervju s autorom objavljen 2022. godine u koprivničkom književnom časopisu Artikulacije i u njemu iznesene tvrdnje i stavove, odlučili promijeniti odluku.

Valent je tako u intervjuu za Artikulacije 2022. izrazio stavove o pedofiliji na sljedeći način: "Korumpirani znanstvenici i liječnici, baš kao i neobrazovani svjetski puk, osuđuju javno u medijima pedofiliju kao bolest, vjerojatno da ne bi izgubili posao. Jadno, tužno, ružno". Nastavio je potom kritizirati kažnjavanje osoba koje distribuiraju ili posjeduju dječju pornografiju i to riječima da se takva djela "kažnjavaju čak kaznom zatvora". Naveo je, između ostalog, da "u prirodi ljudi, dakle sisavaca, osobito starijih, postoji žudnja spolno općiti s mlađima", te da je riječ o nečemu "odavno poznatom u teoriji i praksi diljem svijeta". Izjavio je i da je pedofilija "prirodna seksualna orijentacija."

Iz Goranovog proljeća u priopćenju su istaknuli da su Valentove tvrdnje, napose one vezane uz pedofiliju i dječju pornografiju, neprihvatljive na svim razinama te da Goranov odbor i aktualni Goranov žiri ne mogu i ne žele stajati iza njih - ni osobno, ni kao javni radnici, roditelji, građani.

Ministarstvo kulture i medija pedofilija poezija Milko Valent goranovo proljeće Nina Obuljen Koržinek

Zagreb: Milko Valent
26
milko valent

Goranov vijenac oduzet pjesniku koji je opjevao silovanje maloljetnice, a u intervjuima brani pedofiliju

Žestoke kritike i pozivi na očitovanje žirija Goranova proljeća preplavili su društvene mreže, nakon što su na vidjelo počeli izlaziti javni istupi dobitnika Goranova vijenca, pjesnika Milka Valenta, a u kojima staje u obranu pedofilije. Netom nakon što je ovaj tekst objavljen na portalu Večernjeg lista, oglasio se žiri, te su na svojoj Facebook stranici objavili odluku o opozivu nagrade

Zagreb: Predstavljena knjiga Dejana Šorka "Počinje bitka! - Mači, kolci, mobiteli"
Dejan Šorak

'Moj novi roman bio bi dobar film, ali postoji razlog zašto ga ja neću raditi'

Roman poznatog hrvatskoga redatelja, scenarista i književnika "Počinje bitka! Mači, kolci, mobiteli", u kojem autor ogoljuje karaktere i pojave u hrvatskom društvu kroz satiričko povećalo, predstavljen je u Knjižnici Bogdana Ogrizovića. Kazališni redatelj Miro Međimorec naglasio je da je sjajan Šorkov izbor idioma jer su ga, rekao je, svi podsmislovi i aluzije koje je pronalazio asocirali na Miroslava Krležu

