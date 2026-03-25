knjiga annabelle hirsch

Od kraljice Hatšepsut do Kim Kardashian: Povijest žena u 100 predmeta

25.03.2026.
u 17:28

U izdanju Frakture upravo je objavljena sjajna knjiga "Stvari. Povijest žena u 100 predmeta" autorice Annabelle Hirsch, koja kroz različite predmete piše o dirljivim, duboko potresnim ili veličanstvenim epizodama u kojoj žene kroz javnu misao, djelovanje i seksualnost postaju ravnopravne protagonistice u svjetskoj povijesti uspijevajući se izboriti za slobodu

Znate li kako su žene živjele, lovile i skrbile za obitelj u kamenom dobu? Znate li da je prvi korzet, navodno, izradio oružar, da je Međunarodni dan žena veću popularnost stekao tek u posljednjih dvadesetak godina i da je njemačka tvrtka Burkbraun proizvodila čokoladu s radijem dok je Marie Curie, otkrivačica radija i dvostruka nobelovka, bila izložena osudi javnosti zbog afere s oženjenim muškarcem?

Novinarka njemačkih i francuskih korijena Annabelle Hirsch u svojoj knjizi Stvari. Povijest žena u 100 predmeta – koju je nedavno objavila nakladnička kuća Fraktura – istražuje koliko je ženska povijest moćna, koliko neopisivo teška i zastrašujuće lijepa, od antičkog do suvremenog doba: od egipatske kraljice Hatšepsut preko njemačke aktivistice Clare Zetkin do američke reality-zvijezde Kim Kardashian.

Knjigu, u izvrsnom prijevodu Ines Meštrović, hvale vodeći svjetski mediji, uključujući Vogue i Harper's Bazaar.
Kroz 100 predmeta – slavnih i zaboravljenih, običnih i znamenitih – Annabelle Hirsch ispisuje priču o tome što znači biti žena u društvu koje joj nije naklonjeno, ali ga ona ipak mijenja iz temelja – "katkad glasno, katkad tiho", javno i intimno.
Lutka Amazonka. Parfimirane rukavice. Stakleni dildo. Pečat za pisma Madame de Pompadour. Album Respect Arethe Franklin. Škare.

Ovo je samo dio predmeta o kojima Hirsch piše, a svaki otvara dirljivu, duboko potresnu ili veličanstvenu epizodu u kojoj žene kroz javnu misao, djelovanje i seksualnost postaju ravnopravne protagonistice u svjetskoj povijesti uspijevajući se izboriti za slobodu. 
Prateći nasljeđe Zapada od oko 30.000 godina pr. n. e. do 2017. godine, knjiga Stvari. Povijest žena u 100 predmeta s puno humora, britkosti i stila predstavlja – kao što je to primijetio austrijski tjednik Falter – history kao herstory: priču koju prepoznajemo kao vlastitu i kojoj bismo, entuzijastično, darovali i pokoji predmet iz osobne ženske kolekcije.

Foto: Fraktura

Knjigu Stvari. Povijest žena u 100 predmeta potražite u Knjižari Fraktura (Ulica kneza Mislava 17, Zagreb) i na Frakturinu webshopu.

Zagreb: Predstavljena knjiga Dejana Šorka "Počinje bitka! - Mači, kolci, mobiteli"
Dejan Šorak

'Moj novi roman bio bi dobar film, ali postoji razlog zašto ga ja neću raditi'

Roman poznatog hrvatskoga redatelja, scenarista i književnika "Počinje bitka! Mači, kolci, mobiteli", u kojem autor ogoljuje karaktere i pojave u hrvatskom društvu kroz satiričko povećalo, predstavljen je u Knjižnici Bogdana Ogrizovića. Kazališni redatelj Miro Međimorec naglasio je da je sjajan Šorkov izbor idioma jer su ga, rekao je, svi podsmislovi i aluzije koje je pronalazio asocirali na Miroslava Krležu

Ursula Le Guin
promocija u galeriji SUPER KLET

Artikularij nastavlja projekt posvećen Ursuli Le Guin: Stiže 'Ruža vjetrova', a uz nju i izložba šest hrvatskih umjetnica

Nakon iznimno uspješnog izdanja „Dvanaest smjerova vjetra”, Artikularij nastavlja svoj Le Guin projekt. Zamišljeni književno-vizualni duet time se proširuje novom zbirkom priča koja produbljuje tematski i estetski raspon jedne od najvažnijih autorica suvremene književnosti, a izdanje koje je na natječaju Hrvatska lijepa knjiga odabrano među dvanaest najljepših knjiga objavljenih u 2025. godini dobiva svoj par

Zagreb: Predstavljanje krimića Ivice Ivaniševića "Nešto na žlicu"
Ivica Ivanišević predstavio novi krimić

'Pitao sam Nesbøa zašto su skandinavske knjige tako krvave, odgovorio je da mu je čudno da mu to prigovara jedan Hrvat'

U njegovom romanu "Nešto na žlicu" sadašnjost se izmjenjuje s vremenom okupacije i oslobođenja u Drugom svjetskom ratu, prožet je humorom, domaćom kuhinjom i nizom nezgrapnih likova. Ivica Prtenjača na zagrebačkoj promociji romana kazao je da se divno zabavio čitajući ga i smijao se na glas, pa čak malo i zavidio autoru na nekim rješenjima

