Od kraljice Hatšepsut do Kim Kardashian: Povijest žena u 100 predmeta

Znate li kako su žene živjele, lovile i skrbile za obitelj u kamenom dobu? Znate li da je prvi korzet, navodno, izradio oružar, da je Međunarodni dan žena veću popularnost stekao tek u posljednjih dvadesetak godina i da je njemačka tvrtka Burkbraun proizvodila čokoladu s radijem dok je Marie Curie, otkrivačica radija i dvostruka nobelovka, bila izložena osudi javnosti zbog afere s oženjenim muškarcem?

Novinarka njemačkih i francuskih korijena Annabelle Hirsch u svojoj knjizi Stvari. Povijest žena u 100 predmeta – koju je nedavno objavila nakladnička kuća Fraktura – istražuje koliko je ženska povijest moćna, koliko neopisivo teška i zastrašujuće lijepa, od antičkog do suvremenog doba: od egipatske kraljice Hatšepsut preko njemačke aktivistice Clare Zetkin do američke reality-zvijezde Kim Kardashian.

Knjigu, u izvrsnom prijevodu Ines Meštrović, hvale vodeći svjetski mediji, uključujući Vogue i Harper's Bazaar.

Kroz 100 predmeta – slavnih i zaboravljenih, običnih i znamenitih – Annabelle Hirsch ispisuje priču o tome što znači biti žena u društvu koje joj nije naklonjeno, ali ga ona ipak mijenja iz temelja – "katkad glasno, katkad tiho", javno i intimno.

Lutka Amazonka. Parfimirane rukavice. Stakleni dildo. Pečat za pisma Madame de Pompadour. Album Respect Arethe Franklin. Škare.

Ovo je samo dio predmeta o kojima Hirsch piše, a svaki otvara dirljivu, duboko potresnu ili veličanstvenu epizodu u kojoj žene kroz javnu misao, djelovanje i seksualnost postaju ravnopravne protagonistice u svjetskoj povijesti uspijevajući se izboriti za slobodu.

Prateći nasljeđe Zapada od oko 30.000 godina pr. n. e. do 2017. godine, knjiga Stvari. Povijest žena u 100 predmeta s puno humora, britkosti i stila predstavlja – kao što je to primijetio austrijski tjednik Falter – history kao herstory: priču koju prepoznajemo kao vlastitu i kojoj bismo, entuzijastično, darovali i pokoji predmet iz osobne ženske kolekcije.

