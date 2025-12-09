Tajne kultnog filma: Sve što niste znali o božićnom klasiku 'Zapravo ljubav'

Film "Zapravo ljubav" redatelja i scenarista Richarda Curtisa iz 2003. godine i nakon više od dva desetljeća ostaje jedan je od najomiljenijih božićnih filmova svih vremena. Uspjeh tog čarobnog djela koje je postalo božićni klasik leži u briljantnom spoju zvjezdane glumačke postave koja uključuje britansku glumačku kremu poput Hugha Granta, Emme Thompson i Alana Rickmana, isprepletenih priča koje pokrivaju čitav spektar ljudskih emocija, od smijeha do suza, te neodoljivog britanskog šarma i humora. Svi gledatelji mogu se poistovijetiti s barem jednom od devet ljubavnih priča, što je filmu, u kojem se riječ "zapravo" (actually) izgovori točno 23 puta, osiguralo kultni status i mjesto u srcima publike diljem svijeta.

Iako je danas jedna od najprepoznatljivijih filmskih scena, trenutak u kojem premijer pleše kroz Downing Street uz pjesmu "Jump (For My Love)" bio je noćna mora za Hugha Granta. Glumac je scenu smatrao najgorom koju je ikad morao snimiti i uporno je odgađao snimanje, nadajući se da će redatelj odustati od nje. Na kraju je ipak popustio, a upravo je on predložio genijalan završetak u kojem ga prekida tajnica.

Hugh Grant je tako dobro glumio premijera da se i stvarni premijer Tony Blair osjetio prozvanim. Kada su ga 2005. kritizirali zbog vanjske politike prema SAD-u, Blair je kazao: "Znam da ima mnogo onih koji bi htjeli da postupim kao Hugh Grant u 'Zapravo ljubav' i kažem Amerikancima da se gone. Ali razlika između dobrog filma i stvarnog života jest što u životu postoji sutra kada se treba suočiti s posljedicama".

Upečatljivi element filma su uvodne i završne scene stvarnih ljudi koji se grle na londonskom aerodromu Heathrow. Te snimke nisu odglumljene, već je redatelj postavio skrivene kamere i tjedan dana snimao autentične trenutke ponovnih susreta. S druge strane, jedna od najromantičnijih scena u filmu, bila je potpuno lažirana. Jezero u koje Colin Firth i Lúcia Moniz skaču kako bi spasili njegov rukopis bila je zapravo lokva duboka svega 45 centimetara. Glumci su morali klečati i pretvarati se da plivaju!

A jedna od najpotresnijih scena, ona u kojoj Karen (Emma Thompson) u spavaćoj sobi plače nakon što shvati da joj je suprug vjerojatno nevjeran, snimljena je iz čak dvanaest pokušaja, a njezine suze bile su potpuno stvarne. Glumica je kasnije otkrila da je za tu scenu crpila inspiraciju iz vlastitog iskustva slomljenog srca nakon što ju je bivši suprug Kenneth Branagh prevario s Helenom Bonham Carter. "Imala sam toliko prokleto puno prakse u plakanju u spavaćoj sobi", izjavila je Thompson, čija je maestralna izvedba postala simbol tihe patnje prevarene žene.

Mnoge i danas šokira podatak da je Keira Knightley, koja glumi netom udanu ženu, u vrijeme snimanja imala samo 17 godina. U sceni u kojoj joj Mark (Andrew Lincoln) na vratima izjavljuje ljubav, Knightley nosi veliku kapu iz vrlo praktičnog razloga – kako bi prekrila ogroman prišt koji joj je izbio nasred čela. "To je problem kad imaš 17 i snimaš filmove", našalila se glumica.

Ta čuvena scena, koju neki smatraju vrhuncem romantike, a drugi pomalo gadljivom, također ima svoju priču. Andrew Lincoln je inzistirao da poruke na karticama napiše vlastitom rukom kako bi djelovale autentičnije. Istovremeno, priznao je da se brinuo hoće li njegov lik ispasti jeziv. Redatelj Richard Curtis ublažio je te strahove nakon što je pet različitih verzija poruka testirao na kolegicama koje su zatim odabrale onu koja im je bila najmanje odbojna. Mi ipak mislimo da i nije baš izdržala test vremena.

Neke od najboljih priča filma su one koje se nikada nisu u potpunosti ostvarile ili su nastale sasvim slučajno. Lik Rowana Atkinsona, pedantni prodavač nakita Rufus, prvotno je bio zamišljen kao anđeo poslan da spriječi Harryja (Rickman) u kupovini ogrlice svojoj tajnici i tako ga odvrati od afere. Curtis je na kraju odustao od nadnaravnog elementa kako ne bi zakomplicirao priču. S druge strane, legendarni Bill Nighy ulogu ocvalog rokera Billyja Macka dobio je a da nije ni znao da je na audiciji. Mislio je da čini uslugu kasting direktorici pomažući joj čitati scenarij, a na kraju je bio šokiran kada su mu ponudili ulogu koja mu je obilježila karijeru.

Ali ako vam jedan nije bio dosta, morate znati da postoje još četiri verzije "Zapravo ljubav"! Prvi remake bio je nizozemski "Love is All" iz 2007., uslijedila je Indija s "Salute to Love", Poljska i "Letters to Santa", a zatim i Japan s filmom "It All Began When I Met You".