Netflix najavio dokumentarni film o Lucy Letby, medicinskoj sestri osuđenoj za ubojstvo sedam beba

Netflix je najavio dugometražni dokumentarni film o Lucy Letby, britanskoj medicinskoj sestri osuđenoj za ubojstvo sedam beba, koji će globalno biti dostupan od 4. veljače 2026. godine. Film naziva "The Investigation of Lucy Letby" obećava dosad najopsežniji pogled na slučaj koji je zgrozio i podijelio Ujedinjeno Kraljevstvo, a sadržavat će i nikad viđene snimke njezinog uhićenja i policijskog ispitivanja.

U najavnom traileru prikazan je trenutak u kojem policija upada u njezinu spavaću sobu dok ona još leži u krevetu. Vidno ošamućena, sluša policajca koji joj govori: "Uhićujem vas zbog sumnje na ubojstvo i pokušaj ubojstva". Kasnije, dok je u kućnom ogrtaču odvode do policijskog automobila, uplakana se okreće prema roditeljima i govori im: "Ne gledajte, samo uđite unutra".

Dokumentarac u trajanju od 90 minuta donosi i svjedočanstva viših detektiva iz policije Cheshirea koji su vodili istragu pod kodnim imenom "Operacija Hummingbird", opisujući je kao "slučaj kakav se događa jednom u generaciji". Po prvi put u jednom dokumentarnom filmu o svojim iskustvima i sudjelovanju u suđenju govorit će i majka jedne od žrtava. Osim toga, film će prikazati isječke s policijskih ispitivanja na kojima se Letby suočava s dokazima, uključujući i njezinu zloglasnu rukom pisanu poruku na kojoj je stajalo: "Ja sam zlo, ja sam ovo učinila". Na pitanje detektiva o toj poruci, Letby u snimci odgovara samo s: "Bez komentara". Film će se baviti i intenzivnom medijskom pozornošću koju je suđenje privuklo, kao i sumnjama u njezinu presudu koje su se pojavile nakon suđenja.

Lucy Letby (36) bivša je medicinska sestra s odjela za neonatologiju u bolnici Countess of Chester, koja trenutno služi 15 kazni doživotnog zatvora, što je najstroža moguća kazna u britanskom pravnom sustavu. To znači da nikada neće biti puštena na slobodu. Osuđena je za ubojstvo sedmero novorođenčadi i pokušaj ubojstva još sedmero u razdoblju između lipnja 2015. i lipnja 2016. godine. Tužiteljstvo je dokazalo da je bebe ozljeđivala na različite načine: ubrizgavanjem zraka u krvotok, trovanjem inzulinom, prekomjernim hranjenjem mlijekom te fizičkim napadima. Njezini zločini čine je najgorom serijskom ubojicom djece u modernoj britanskoj povijesti.

Tijekom duge i mučne istrage, policija je otkrila šokantne detalje koji su bili u potpunoj suprotnosti s njezinim naizgled običnim i, kako su ga istražitelji opisali, "beživotnim" životom. Pretraga njezine kuće otkrila je rukom pisane bilješke koje su tužitelji na sudu predstavili kao priznanje. Na jednoj od njih pisalo je: "Namjerno sam ih ubila jer nisam dovoljno dobra da se brinem o njima". Osim bizarnih zapisa, istražitelji su utvrdili da je na društvenim mrežama, poput Facebooka, uhodila obitelji svojih žrtava, ponekad i na godišnjice smrti njihove djece ili na sam Božić. U njezinoj naizgled djetinjastoj spavaćoj sobi, ukrašenoj lampicama i plišanim medvjedićima, pronađeni su i povjerljivi medicinski dokumenti beba koje je napala, a koje je, kako se čini, skupljala kao svojevrsne trofeje.

Iako je osuđena na temelju opsežnih dokaza i nakon suđenja koje je trajalo deset mjeseci, slučaj Lucy Letby i dalje je predmet žestokih rasprava. Dokumentarac će se dotaknuti i "rastuće nelagode" koja se pojavila u dijelu javnosti, potaknuta tvrdnjama nekih medicinskih i statističkih stručnjaka koji su izrazili sumnju u pouzdanost dokaza korištenih na suđenju. Njezin novi pravni tim već je podnio zahtjev Komisiji za reviziju kaznenih predmeta, tijelu koje istražuje potencijalne sudske pogreške, nadajući se da će se njezin slučaj vratiti na Žalbeni sud.

Sumnje je dodatno potaknuo i kanadski neonatolog dr. Shoo Lee, čiji je znanstveni rad tužiteljstvo koristilo kao dokaz. Dr. Lee je nakon presude izjavio kako smatra da je njegov rad pogrešno protumačen te je izrazio uvjerenje u njezinu nevinost. Čak je predsjedao panelom međunarodnih stručnjaka koji su, nakon pregleda spisa, zaključili da nijedna beba nije ubijena. Istovremeno, u tijeku je velika javna istraga koju vodi sutkinja Thirlwall, a koja bi trebala utvrditi kako je Letby mogla tako dugo činiti zločine unatoč ranim upozorenjima starijih liječnika. Očekuje se da će izvješće istrage biti objavljeno kasnije tijekom 2026. godine.

Cijeli slučaj dobio je djelomičan pravni epilog 20. siječnja 2026., kada je Državno tužiteljstvo (CPS) potvrdilo da se protiv Letby neće podizati daljnje optužnice. Policija je istraživala dodatne sumnjive smrti i teške slučajeve u bolnicama u Chesteru i Liverpoolu, no tužiteljstvo je zaključilo da dokazi ne zadovoljavaju prag za pokretanje novih suđenja. Iako je time stavljena točka na daljnje kaznene postupke, najavljeni Netflixov dokumentarac bez sumnje će ponovno rasplamsati javni interes i kontroverze oko jedne od najmračnijih priča iz britanske crne kronike.