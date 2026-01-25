Venecijansku palaču nitko ne želi kupiti. Povezuju je s barem sedam smrti, a u jednu je upleten hrvatski mornar koji je ubio svog ljubavnika

Na jednoj od najprestižnijih lokacija na svijetu, na samoj obali venecijanskog Velikog kanala, uzdiže se Ca' Dario, arhitektonski dragulj čija se elegantna renesansna fasada presijava na vodi još od 15. stoljeća. Sa svojih devet spavaćih soba, osam kupaonica i raskošnim salonima, ova bi palača trebala biti san svakog milijardera, nekretnina koja se proda i prije nego što stigne na tržište.

Unatoč nedavnoj renovaciji, agenti se muče pronaći kupca, no razlog nije cijena od 20 milijuna eura, već zlokobna reputacija koja je prati stoljećima, ona "proklete palače" čiji su vlasnici redom doživljavali tragične, nasilne i prerane smrti. Mještani je zovu "kućom koja ubija", a čak i gondolijeri izbjegavaju predugo se zadržavati pod njezinim prozorima.

Sve počinje od natpisa uklesanog na mramornoj fasadi, posvete koju je prvi vlasnik, diplomat i heroj Mletačke Republike Giovanni Dario, namijenio svom gradu: "JOANNES DARIVS VRBIS GENIO" (Giovanni Dario, geniju grada). No, venecijanska pučka predaja brzo je pronašla zlokobno značenje u tim riječima. Legenda kaže da se ista slova mogu presložiti u jezivi anagram: "SVB RVINA INSIDIOSA GENERO", što u prijevodu znači "Stvaram pod podmuklom ruševinom". Ta se rečenica pokazala gotovo proročanskom, kao da je sam osnivač, iznimno cijenjen zbog ispregovaranog mira s Turcima, nesvjesno prokleo sve buduće stanare. Neki vjeruju da izvor prokletstva leži dublje, u temeljima zgrade za koju se priča da je izgrađena na starom templarskom groblju, dok drugi uzrok vide u njezinoj vidljivoj nagnutosti, posljedici slijeganja tla koja navodno stvara energetsku neravnotežu.

Foto: Carlo Ponti/Wikimedia

Iako je Giovanni Dario umro prirodnom smrću u dubokoj starosti, kletva nije dugo čekala da pokaže svoje lice, a prve žrtve bile su upravo iz njegove obitelji. Naime, palaču je naslijedila njegova kći Marietta, no njezina sreća bila je kratkog vijeka jer njezin suprug, Vincenzo Barbaro, doživio je potpuni financijski slom, nakon čega je brutalno izboden na smrt. Slomljena tugom i siromaštvom, Marietta je navodno počinila samoubojstvo, dok je njihov sin Giacomo kasnije poginuo u zasjedi na Kreti, čime je loza osnivača tragično prekinuta, a legenda o ukletoj palači rođena.

Mračni niz nastavio se kroz stoljeća koja su uslijedila. U 19. stoljeću palaču je kupio engleski povjesničar Rawdon Brown, no samo četiri godine kasnije, suočen s financijskom propašću i javnim skandalom zbog svoje homoseksualne veze, počinio je samoubojstvo zajedno sa svojim partnerom unutar zidova palače. Slična sudbina zadesila je i američkog milijunaša Charlesa Briggsa, koji je zbog optužbi za homoseksualnost, koja je tada bila kazneno djelo, pobjegao u Meksiko, gdje je njegov ljubavnik nedugo zatim oduzeo sebi život. Prokletstvo, čini se, nije pogađalo samo one koji su u njoj živjeli jer slavni operni tenor Mario Del Monaco odustao je od kupnje 1964. nakon što je na putu za Veneciju doživio tešku prometnu nesreću, shvativši to kao zlokobno upozorenje.

Slavnu "kuću koja ubija" naslikao je francuski slikar Claude Monet Foto: Wikimedia

Najjeziviji događaj zbio se 1970. godine, kada je tadašnji vlasnik, grof Filippo Giordano delle Lanze, pronađen mrtav u palači. Glava mu je bila smrskana teškim predmetom, a ubojica je bio njegov ljubavnik, hrvatski mornar Raul Blašich, koji je pobjegao u London samo da bi ondje i sam bio ubijen. Ubrzo nakon toga, Ca' Dario kupuje Christopher "Kit" Lambert, menadžer slavne rock grupe The Who, a iako je tvrdio da ne vjeruje u kletve, prijateljima se povjeravao da ne može spavati u palači zbog duhova koji ga progone. Ubrzo je potonuo u ovisnost o drogama, bankrotirao i 1981. umro u Londonu nakon pada niz stube.

Osamdesetih godina vlasnikom postaje talijanski tajkun Raul Gardini. Nakon što se upleo u golemi korupcijski skandal poznat kao "Tangentopoli", počinio je samoubojstvo u Milanu 1993. godine. Krajem devedesetih za palaču se navodno zanimao i redatelj Woody Allen, no odustao je čim je čuo za njezinu povijest. Kao da sve to nije bilo dovoljno, 2002. godine basist grupe The Who, John Entwistle, unajmio je palaču na tjedan dana, a samo nekoliko dana nakon povratka u SAD, umro je od srčanog udara.

Danas je Ca' Dario u vlasništvu američke tvrtke koja zastupa anonimnog kupca, no zdanje je uglavnom prazno. Agent za nekretnine Arnaldo Fusello tvrdi da su priče o prokletstvu tek "pretjerivanja za turiste", no činjenica da jedna od najljepših palača u Veneciji i dalje zjapi prazna govori sama za sebe.