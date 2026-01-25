Ubisoft na koljenima: Otkazan remake kultnog klasika 'Prince of Persia', dionice potonule na najnižu razinu u 14 godina

Vijest koja je odjeknula gaming industrijom poput potresa stigla je iz sjedišta Ubisofta, francuskog giganta odgovornog za franšize poput "Assassin's Creed" i "Far Cry". U potezu opisanom kao "veliki reset", tvrtka je objavila otkazivanje čak šest projekata u razvoju, među kojima je i najzvučniji naslov, dugo očekivani remake kultnog klasika "Prince of Persia: The Sands of Time". Ova igra, koja je od svoje najave 2020. godine prolazila kroz razvojni pakao i mijenjala studije, postala je simbolom problema s kojima se kompanija suočava.

Uz nju, svjetlo dana neće ugledati ni tri potpuno nova, nenajavljena IP-a te jedna mobilna igra. Kao da to nije dovoljno, Ubisoft je potvrdio i odgodu sedam drugih naslova kako bi im osigurao dodatno vrijeme za poliranje i postizanje "povišenih standarda kvalitete", a među njima se, prema nagađanjima, nalazi i remake popularnog "Assassin's Creed IV: Black Flag".

Reakcija financijskih tržišta bila je brutalna i trenutna. Vrijednost dionica Ubisofta pala je za više od 33 posto u samo jednom danu, dosegnuvši najnižu razinu od 2011. godine, s cijenom od oko četiri eura po dionici. Ovaj kolaps samo je vrhunac višegodišnjeg trenda koji je doveo do toga da je tržišna vrijednost tvrtke, koja je 2018. godine iznosila preko deset milijardi eura, danas svedena na tek oko 600 milijuna. To predstavlja zapanjujući gubitak od gotovo 95 posto vrijednosti u manje od desetljeća. Kako bi dodatno ilustrirali dubinu krize, iz tvrtke su objavili kako za tekuću fiskalnu godinu predviđaju operativni gubitak od čak milijardu eura, što uključuje i jednokratni otpis imovine vrijedan 650 milijuna eura.

Izvršni direktor i suosnivač tvrtke, Yves Guillemot, u službenoj je izjavi pokušao objasniti razloge iza ovako drastičnih odluka. Prema njegovim riječima, industrija visokobudžetnih (AAA) videoigara postala je "izrazito selektivna i konkurentna", s troškovima razvoja koji nezaustavljivo rastu, dok je stvaranje novih, uspješnih brendova postalo veći izazov nego ikad prije. Unatoč tome, Guillemot vjeruje da iznimno uspješne igre danas imaju veći financijski potencijal no ikad. Stoga je ovaj "veliki reset" osmišljen kako bi se stvorili uvjeti za povratak održivom rastu, s jasnim fokusom na dva ključna stupa strategije, a to su igre otvorenog svijeta i takozvani "live service" naslovi koji generiraju prihode na duge staze.

Središnji dio transformacije je potpuna reorganizacija tvrtke u pet decentraliziranih kreativnih odjela, takozvanih "Creative Houses", od kojih će svaki biti specijaliziran za određeni žanr i imati potpunu financijsku i kreativnu odgovornost. Prvi odjel, Vantage Studios, koji je osnovan prošle godine u partnerstvu s Tencentom, preuzima brigu o najvećim brendovima: "Assassin's Creed", "Far Cry" i "Rainbow Six". Drugi odjel bit će posvećen pucačinama poput "The Division", "Ghost Recon" i "Splinter Cell". Treći će se baviti "live service" iskustvima kao što su "For Honor", "The Crew" i problematični "Skull and Bones". Četvrti odjel fokusirat će se na narativne i fantastične igre, a pod njegovom kapom su "Anno", "Rayman" te, na iznenađenje mnogih, i dalje živući "Beyond Good & Evil 2". Posljednji, peti odjel, bit će zadužen za obiteljske i mobilne naslove, uključujući "Just Dance" i razne igre pod Hasbro licencom.

Ova radikalna promjena strategije sa sobom nosi i bolne rezove. U sklopu restrukturiranja, Ubisoft je potvrdio potpuno zatvaranje svojih studija u Stockholmu (Švedska) i Halifaxu (Kanada), dok će restrukturiranje i otpuštanja zahvatiti i urede u Abu Dhabiju te studije RedLynx i Massive Entertainment. Cilj ovih mjera je smanjenje fiksnih troškova za dodatnih 200 do 500 milijuna eura u iduće dvije godine.

Analitičari ovaj potez nazivaju "velikim potresom" i procjenjuju da će Ubisoftu trebati najmanje tri godine da se stabilizira pod novom strukturom. Iako su odluke teške, iz uprave poručuju da su nužne kako bi se izgradila fokusiranija, učinkovitija i dugoročno održiva organizacija, spremna za borbu na nemilosrdnom tržištu na kojem se opraštaju samo najveći i najbolji.