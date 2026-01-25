Tragedija na skijalištu: Otac skijao sa sinom pa poginuo

U švicarskom skijaškom području Melchsee-Frutt jučer se dogodila teška nesreća u kojoj je život izgubio 41-godišnji muškarac. Do tragedije je došlo oko 9:05 sati na stazi Erzegg, piše Heute.at. Stradao je muškarac iz regije koji je tog trenutka bio na stazi sa svojim šestogodišnjim djetetom. Sudario se s 29-godišnjim snowboarderom koji je prešao preko jednog uzvišenja i naletio na njih.

Udarac je bio toliko snažan da je 41-godišnjak zadobio teške ozljede glave i preminuo na mjestu nesreće. Dijete i snowboarder lakše su ozlijeđeni, a nakon pružene prve pomoći prevezeni su u obližnje bolnice. Kantonalna policija Obwaldena istražuje nesreću u suradnji s Državnim odvjetništvom Obwaldena. Protiv snowboardera pokrenut je kazneni postupak.