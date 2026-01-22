FOTO Prepun Kaptol centar na pobjedničkoj projekciji, Bezinović poručio: Europi je dosta ratova!

Nakon što je prošle subote u Berlinu proglašen najboljim europskim dokumentarnim filmom, "Fiume o morte!" redatelja i scenarista Igora Bezinovića vratio se pred domaću publiku. Večerašnja posebna projekcija u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema, održana u sklopu Zimskog izdanja Mreže festivala Jadranske regije, bila je povod za osvrt na povijesni uspjeh hrvatske kinematografije.

Bezinovićev dokumentarno-igrani film na nagradama Europske filmske akademije sslavio je u iznimno jakoj konkurenciji, a redatelj smatra kako su članovi Akademije prepoznali pravovremenost njegove poruke. Na dodjeli u Berlinu, Bezinović je za svoj antimilitaristički govor nagrađen ovacijama, a tu je temu istaknuo i u Zagrebu.

„Ne vidim se kao glasnogovornik kolektivnih ideja, a hoće li se antimilitaristička poruka prenijeti dalje ovisi najviše o načinu na koji će mediji, kao i ljudi iz kulture i politike govoriti o militarizaciji Hrvatske”, poručio je redatelj.

Slavlje filma "Fiume o Morte!" u zagrebačkom Kaptol centru

Kao ključne razloge uspjeha, Bezinović navodi specifičan spoj teške političke tematike i humora, ali i fokus na kolektivne priče koje su u današnjoj industriji, zasićenoj individualističkim narativima o genijalcima, postale rijetkost.

Priznao je kako nagradu nije očekivao, no istaknuo je sustavan rad i veliku podršku HAVC-a u međunarodnoj kampanji. Film je predstavljen u devet europskih gradova, od Kopenhagena do Atene, kako bi se priča o specifičnoj hrvatskoj povijesnoj epizodi probila u mainstream. Redatelj se prisjetio i same atmosfere s dodjele, povukavši paralelu s holivudskim glamurom.

"U Berlinu su svi autori bili smješteni u istom hotelu i zajedno išli autobusom na dodjelu, kao da se ide na neki školski izlet. U SAD-u je to nezamislivo jer se na takve stvari ide limuzinama, no to je ljepota europskog kolektivizma koju trebamo isticati”, rekao je.

Projekciji je nazočila i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, koja je istaknula kako je ovo druga godina zaredom da hrvatski film niže ovakve uspjehe, podsjetivši na prošlogodišnji trijumf kratkog filma "Čovjek koji nije mogao šutjeti" Nebojše Slijepčevića. Ministrica je čestitala Bezinoviću i produkcijskoj kući Restart, naglasivši važnost HAVC-ovog ulaganja u sve faze projekta.

Osvrnuvši se na antiratnu notu filma, ministrica je naglasila njegovu humanu dimenziju u kontekstu povijesnih ciklusa nasilja na ovim prostorima. „Za nadati se da ćemo i iz umjetnosti, a ne samo iz povijesti ponekad ponešto naučiti i nečega se prisjetiti”, izjavila je.

Podsjetimo, "Fiume o morte!" u hibridnoj dokumentarno-igranoj formi rekonstruira bizarnu okupaciju Rijeke od strane talijanskog pjesnika Gabrielea D’Annunzia, čija je 16-mjesečna vladavina bila preteča kasnijih totalitarnih režima.

Film je svoj uspješni put započeo u Rotterdamu osvajanjem glavne nagrade i nagrade FIPRESCI, nakon čega je obišao pedesetak svjetskih festivala te bio prikazan u prestižnom muzeju MoMA u New Yorku. Uz međunarodna priznanja, film je ostvario i nezapamćen uspjeh kod kuće – s 38.948 gledatelja u prošloj godini, postao je najgledaniji hrvatski dokumentarac od osamostaljenja države.