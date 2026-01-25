UZNEMIRUJUĆI VIDEO Trenuci kaosa u kojem je ubijen Alex Pretti: Pojavila se nova snimka, agent mu uzima pištolj, a zatim se čuje pucanj

Analiza videozapisa u posjedu CNN-a prikazuje trenutak prije nego što je federalni imigracijski agent oduzeo pištolj od Alexa Prettija, neposredno prije nego što su ga agenti fatalno upucali. Video kojeg je snimio prolaznik prikazuje jednog agenta kako se probija kroz skupinu drugih policajaca koji pokušavaju obuzdati Prettija i izdvaja oružje koje se čini identično onome koje je, prema tvrdnjama Ministarstva za unutarnju sigurnost, Pretti posjedovao.

Na videozapisu je vidljivo da agent, odjeven u sivi kaput, oduzima pištolj Prettiju i udaljava se iz gomile. Čuje se kako agenti viču "ima pištolj" dok agent poseže za Prettijevim strukom, a ostali ga pokušavaju svladati. Tek nešto dulje od sekunde nakon što agent izlazi s oružjem, čuje se pucanj, a zatim još najmanje devet metaka.

Videozapisi pokazuju da agent koji je oduzeo oružje nije imao ništa u rukama prije nego što je prišao Prettiju. Nije vidljivo je li agent koji je uzeo oružje odmah obavijestio druge agente da je oduzeo pištolj. Međutim, otprilike minutu nakon pucnjave, dok je Prettijevo tijelo ležalo na ulici, čuje se kako jedan agent na videozapisu pita: "Gdje je pištolj?" Agent koji je oduzeo oružje prilazi i odgovara: "Ja imam pištolj". Nije jasno koji je agent prvi pucao u Prettija.

U izjavi, glasnogovornica Ministarstva za unutarnju sigurnost, Tricia McLaughlin, tvrdila je da je agent pucao u Prettija jer se bojao za svoj život. „Agenti su pokušali oduzeti oružje osumnjičeniku, ali osumnjičenik je nasilno pružao otpor“, izjavila je McLaughlin. „Bojeći se za svoj život i živote kolega, agent je pucao u samoobrani.“ Dodala je da su medicinske ekipe pružile pomoć Prettiju, no on je proglašen mrtvim na licu mjesta.

Nijedan od videozapisa u posjedu CNN-a ne prikazuje Prettija kako drži oružje; na početku sukoba vidi se kako u jednoj ruci drži mobitel. Videozapisi pokazuju kako agenti prskaju Prettija suzavcem prije nego što su ga oborili na tlo. Agent u sivom kaputu oduzima mu pištolj neposredno prije pucnjave.

Načelnik policije u Minneapolisu, Brian O'Hara, rekao je na tiskovnoj konferenciji da se vjeruje kako je Pretti bio zakoniti vlasnik oružja s dozvolom za nošenje. „Na temelju onoga što trenutno vidim, ovo ne izgleda kao opravdan pucanj“, rekao je Charles Ramsey, bivši policijski povjerenik Philadelphije i Washingtona, koji je pregledao videozapise kao CNN-ov analitičar za provedbu zakona. „Čovjek je ležao na pločniku... a oni i dalje puca u njega.“

Napetosti u južnom dijelu Minneapolisa brzo su eskalirale dok je grupa federalnih agenata provodila operaciju. Oko dvije minute prije pucnjave, nekoliko agenata viđeno je kako privedenog čovjeka drže na ulici, dok prolaznici zvižde, trube i snimaju video, prema jednoj snimci snimljenoj iz obližnjeg automobila.

Minnesota traži povlačenje federalnih agenata nakon još jednog smrtonosnog incidenta

Predsjednik Donald Trump i drugi federalni dužnosnici objavili su fotografiju pištolja koji je, kako tvrde, pripadao Prettiju na društvenim mrežama, a McLaughlin je ukazala na činjenicu da pištolj ima dva spremnika, pokušavajući bez dokaza ustvrditi da „ovo izgleda kao situacija u kojoj je pojedinac želio izazvati maksimalnu štetu i masakrirati službenike“. Ramsey je osporio tu karakterizaciju. Rekao je da se čini kako je velik broj agenata koji su „navalili“ na Prettija mogao dovesti do „previše agenata koji su si međusobno smetali“ ili pridonijeti konfuziji oko statusa Prettijevog oružja.

Zaključio je da je potrebna neovisna istraga o pucnjavi, osobito nakon izjava ministra unutarnje sigurnosti Kristija Noema i drugih lidera Trumpove administracije koji su branili agente ubrzo nakon incidenta. „Kada vođe izađu i praktički oslobode agenta od odgovornosti tvrdeći da je pucanje opravdano, ne možete očekivati objektivnu istragu temeljenu na činjenicama“, rekao je Ramsey, nazivajući vodstvo Ministarstva za unutarnju sigurnost „izvan kontrole“.