Počinje Sundance Festival, prvi nakon smrti osnivača Roberta Redforda

Filmski festival Sundance, prvi od smrti svog osnivača Roberta Redforda, počeo je u četvrtak u Park Cityju, u planinama Ute, gdje će se održati posljednji put prije nego se sljedeće godine preseli u susjedni Colorado.

Očekuje se da će holivudske zvijezde Olivia Wilde, Natalie Portman i Ethan Hawke prošetati crvenim tepihom u snijegom prekrivenom odmaralištu na planinskom lancu Rocky Mountains, uz mnoštvo drugih filmaša, na jednom od najvažnijih događaja u svjetskom filmskom kalendaru.

Amy Redford, kći slavnog glumca iz filma "Butch Cassidy and the Sundance Kid" koji je 1978. godine osnovao festival, rekla je da će ovogodišnje okupljanje biti dirljivo iskustvo.



"Vrlo sam ponosna", odgovorila je kada su je pitali o očevoj ostavštini, četiri mjeseca nakon njegove smrti. "Nikada nije želio biti u središtu pozornosti cijele ove organizacije. U središtu pozornosti uvijek su oni koji pričaju priče", rekla je za AFP.

Ove godine komedija ima istaknuto mjesto u programu, ponajprije s filmom "Gosti" Olivije Wilde, u kojem bračni par večera s misterioznim susjedima.

Zvijezde serije "Mad Men", Jon Hamm i John Slattery, također se ponovno udružuju u novoj komediji pod nazivom "Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass".

U igranom filmu "Galeristica" glumi Natalie Portman i zvijezda u usponu Jenna Ortega. Film prati očajničku borbu galeristice koja želi progurati leš na poznati salon suvremene umjetnosti Art Basel u Miamiju.

Uz izuzetak nekolicine, 90 filmova koji će biti predstavljeni su svjetske premijere, odabrane od 16.000 prijava iz 164 zemlje. Više od 40 posto njih bit će debitantski film njihovih redatelja.

Prerastavši svoje aktualno mjesto održavanja, festival će se sljedeće godine preseliti u Boulder, u susjednoj saveznoj državi Coloradu. Organizator festivala od 1996., John Nein, kazao je da je "Park City posebno mjesto." "Nije baš zgodno, zaista je hladno", nastavio je. "Ali zanimljivo je da je baš to ono što ljude privlači ovamo."

Festival Sundance traje do 1. veljače.