Užas u tunelu: U teškoj prometnoj nesreći jedna osoba poginula. Smrt i u Međimurju

Na autocesti A6 Rijeka – Zagreb noćas oko 4 sata dogodila se teška prometna nesreća. U tunelu Hrasten, u blizini čvorišta Oštrovica, u sudaru je jedna osoba poginula, javila je Policijska uprava primorsko goranska. Novi list piše kako se nesreća dogodila u kolničkom traku u smjeru Rijeke, a prema prvim informacijama sudjelovale su dvije osobe.

Jedna osoba je od zadobivenih ozljeda preminula na mjestu događaja, a druga osoba je hitno prevezena vozilom Hitne medicinske pomoći na HMT Sušak radi pružanja daljnje liječničke pomoći. Težina njezinih ozljeda zasad još nije poznata.

Na teren su izašle sve dežurne službe. Promet tom dionicom autoceste bio je privremeno reguliran uz posebna ograničenja.

Teška prometna nesreća dogodila se i u Međimurju. Vozač osobnog automobila (59) poginuo je u prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju 15-ak minuta iza ponoći na državnoj cesti između naselja Mačkovec i Slemenice u Međimurskoj županiji, izvijestila je policija.

Prema izvješću policije, 59-godišnjak je upravljao osobnim automobilom čakovečkih registarskih oznaka, a da se vozilom nije kretao sredinom obilježene prometne trake. Zbog toga je u blagom desnom zavoju vozilom sišao izvan kolnika ulijevo u odvodni jarak, gdje je naletio na betonski propusni most, nakon čega se vozilo prevrnulo na krov.

Na mjesto događaja izašli su djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, koji su utvrdili smrt vozača.

Tijelo preminulog prevezeno je u Županijsku bolnicu Čakovec, na odjel patologije, gdje će se obaviti obdukcija, nakon čega će se kvalificirati događaj.