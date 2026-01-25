Sigurdsson protiv Švicaraca prvi put na turniru koristio ovu taktiku: Otkrio je i zašto

Hrvatska rukometna reprezentacija ostala je u igri za polufinale Europskog prvenstva zahvaljujući pobjedi od 28:24 protiv Švicarske u drugom kolu skupine II. Najbolji kod Hrvatske bili su Ivan Martinović i Zvonimir Srna s po pet pogodaka, dok je četiri dodao Filip Glavaš. Igračem utakmice proglašen je Dominik Kuzmanović koji je obranio sedam udaraca. Prvi strijelac utakmice bio je Švicarac Samuel Zehnder sa šest golova.

Zadovoljan igrom svoje momčadi bio je izbornik Dagur Sigurdsson koji je istaknuo napad sedam na šest u prvom poluvremenu kao jedan od ključnih trenutaka utakmice:

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru

- Na početku smo imalio problema s pronalažanjem prilika u napadu pa sam se odlučio na igru sedam na šest, samo da lakše pronađemo put do gola. Nakon toga oni su dobili isključenje što nam je pomoglo. Nakon što smo se vratili u utakmicu vratilo nam se i samopouzdanje - započeo je Islanđanin na klupi Hrvatske.

- Dobar nastup. Imali smo kontrolu čitavu utakmicu i sretan sam zbog dobre pobjede protiv vrlo dobre momčadi - zaključio je.