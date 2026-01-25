Pogledajte svoje prste: Ovaj znak mogao bi upozoravati na rak pluća

Naše tijelo često šalje suptilne signale o tome što se unutra događa, a određeni znakovi na koži, noktima ili prstima mogu otkriti na koje bolesti smo genetski ili zdravstveno skloni. Pažljivo promatranje tih znakova može nam pomoći u ranom otkrivanju i prevenciji ozbiljnijih zdravstvenih problema. Nažalost, rak pluća često ostaje neotkriven sve dok se stanice ne prošire po cijelom tijelu. Međutim, postoje neki rani znakovi koji bi potencijalno mogli ukazivati ​​na njegovu prisutnost.

Uobičajeni simptomi uključuju otežano disanje, šištanje i uporan kašalj koji može sadržavati krv ili sluz. Iako je većina simptoma vezana uz dišni sustav, jedan rani znak raka pluća iznenađujuće se može primijetiti na vrhovima prstiju. Ako pritisnete nokte jedan o drugi, primjećujete li prozorčić svjetlosti u obliku dijamanta? Ako taj razmak nedostaje, to bi moglo ukazivati na "clubbing" prstiju - stanje u kojem se vrhovi prstiju nateknu, što prema izvještaju Mirrora može biti simptom raka pluća. Ovo stanje napreduje u fazama, počevši s omekšavanjem u podnožju nokta. Nakon toga koža uz nokat postaje sjajna, nakon čega slijedi abnormalna zakrivljenost noktiju gledano sa strane, prenosi Daily Express.

Na kraju, vrhovi prstiju mogu se povećati i oticati zbog nakupljanja tekućine u mekim tkivima. Iako odsutnost ovog razmaka u obliku dijamanta ne znači nužno da imate rak pluća, on bi potencijalno mogao biti simptom. Rano otkrivanje može olakšati brzo liječenje. "Ako primijetite bilo kakve znakove ili simptome koji vas zabrinjavaju, posjetite svog liječnika opće prakse", rekla je dr. Helen Piercy, liječnica opće prakse.

Simptomi raka pluća mogu se uvelike razlikovati od osobe do osobe. Neki ljudi mogu imati više simptoma, dok drugi možda nemaju nijedan. Uobičajeni simptomi raka pluća na koje treba paziti uključuju: česte infekcije prsnog koša, uporan kašalj koji traje tri tjedna ili dulje, nedostatak daha, bol u prsima i/ili ramenima, oticanje lica ili vrata, neobjašnjivi umor ili nedostatak energije, kašalj koji se mijenja ili pogoršava, promuklost, pištanje te iskašljavanje krvi ili krv u sluzi. Iako ovi znakovi ne moraju nužno ukazivati ​​na rak pluća, uvijek je dobro posavjetovati se sa svojim liječnikom opće prakse ako imate bilo kakvih nedoumica.